26 августа отмечают День удачи, музыкальной йоги, чтят иконы Божией Матери и вспоминают важные события истории — от Колумба до Жанны д’Арк.
26 августа отмечают День удачи, музыкальной йоги, чтят иконы Божией Матери и вспоминают важные события истории — от Колумба до Жанны д'Арк.
Какой праздник 26 августа 2025 года в Украине и мире: важные события, церковные даты и традиции

26 августа – дата, наполненная смыслом. Этот день насыщен важными историческими событиями, редкими международными праздниками и народными традициями. Он объединяет в себе как светские, так и духовные проявления памяти, веры, уважения и самопознания. Многие отмечают его тихо, в кругу семьи, а некоторые — в кругу единомышленников, практикуя духовные практики, вспоминая героев или просто наслаждаясь днем с осознанием его значимости.

Особое внимание в этот день уделяется не только народным приметам и церковным традициям, но и важным датам в істории Украины и мира. Узнайте в статье от DNEWS, что отмечают 26 августа 2025 года, какие иконы чтят в этот день, кому адресованы поздравления с именинами и какие события навсегда остались в мировой летописи.

Главные праздники 26 августа

26 августа 2025 года отмечается сразу несколько праздников, часть из которых имеет международный масштаб, другие же — являются локальными, но от этого не менее значимыми.

День привлечения удачи

Праздник духовных практик, который вдохновляет людей сосредоточиться на своих целях и использовать внутреннюю энергию для привлечения благополучия. В этот день люди медитируют, формулируют намерения, составляют списки желаний и стараются избежать негатива.

День музыкальной йоги

Ежегодный праздник, объединяющий практику йоги и музыку. Его идея — показать, как звуки и ритмы могут усиливать концентрацию и внутреннее равновесие во время занятий.

День равноправия женщин

Этот праздник особенно важен для США, ведь он посвящён ратификации 19-й поправки к Конституции США в 1920 году, давшей женщинам право голоса. Однако идеология праздника универсальна — это день борьбы за права и возможности женщин во всём мире.

Другие праздники 26 августа

Переходя от глобального к более локальному, стоит отметить:

  • День солидарности (Аргентина)
  • День туалетной бумаги (США)
  • День аргентинских актеров (Аргентина)
  • День героев красного флага и гереро (Намибия)
  • День женщин-вебмастеров (США)
  • День вишнёвого мороженого (США)
  • День стартапа (США)
  • День собак (США)
  • День покаяния (Папуа — Новая Гвинея)
  • День устройства секретов
  • Вторник «Дотронься до сердца»
  • Праздник тринадцатой кошки

Церковные праздники 26 августа

Церковный календарь на 26 августа также содержит значимые даты, особенно почитаемые в православной традиции. В этот день верующие обращаются к следующим образам:

Икона Божией Матери «Семистрельная» (Помягчение злых сердец)

Священный образ, помогающий людям избавиться от злобы, ненависти, вражды и душевной боли. Верующие молятся о примирении, защите семьи и исцелении от обид.

Икона Божией Матери «Страстная»

Этот образ символизирует стойкость и смирение перед Божьей волей. Перед ним молятся о терпении, защите от бед и укреплении духа.

Икона Божией Матери Минская

Почитаемый в Беларуси образ, особо ценимый за чудотворные проявления. Молитвы перед этой иконой обращены к защите родного края, мира и здоровья близких.

Народные приметы на 26 августа

Народная мудрость помогает нам не только предсказывать погодные условия, но и учитывать энергетические особенности дня. Вот наиболее известные приметы:

  • Сильный ветер — к дождливому сентябрю
  • Сова ухает ночью — будет перемена погоды
  • Туман над лесом — к урожаю грибов
  • Много грибов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году

Что нельзя делать 26 августа

Согласно народным поверьям, на этот день накладываются и определённые запреты:

  • Не рекомендуется работать в огороде
  • Лучше не ходить босиком по росе — считается, что это ведёт к болезням
  • Не стоит пускать в дом незнакомцев
  • Избегайте лени, грусти и бранных слов
  • Не начинайте новых дел — считается, что они не принесут плодов

Именинники 26 августа

Поздравления с именинами 26 августа получают мужчины и женщины, но особенно часто этот день совпадает с Днём ангела у обладателей следующих имён:

Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Алексей, Серафим, Тихон, Яков

Исторические события 26 августа

В разные века 26 августа происходили важнейшие события:

  • 1071 — Битва при Манцикерте: сельджуки побеждают византийцев
  • 1346 — Битва при Креси: победа англичан во время Столетней войны
  • 1429 — Жанна д’Арк торжественно входит в Париж
  • 1542 — Экспедиция Франсиско де Орельяна достигает устья Амазонки
  • 1657 — Гетманом Украины избран Иван Выговский
  • 1768 — Начало первого кругосветного плавания Джеймса Кука
  • 1789 — Принятие Декларации прав человека и гражданина во Франции
  • 1884 — Оттмар Мергенталер патентует линотип
  • 1895 — Открытие ГЭС на Ниагарском водопаде по проекту Теслы
  • 1920 — Принята 19-я поправка к Конституции США о праве голоса для женщин
  • 1972 — Открытие XX летних Олимпийских игр в Мюнхене
  • 1995 — В Ивано-Франковске открыт памятник Ивану Франко
  • 1999 — Майкл Джонсон устанавливает рекорд на 400 м (43.18 сек)

Известные личности, родившиеся 26 августа

  • 1451 — Христофор Колумб, мореплаватель
  • 1740 — Жозеф Монгольфье, изобретатель аэростата
  • 1743 — Антуан Лавуазье, основатель химии
  • 1880 — Гийом Аполлинер, поэт
  • 1910 — Мать Тереза, лауреат Нобелевской премии мира
  • 1914 — Хулио Кортасар, аргентинский писатель
  • 1922 — Джей Притцкер, бизнесмен
  • 1980 — Маколей Калкин, актёр

Коротко о дне 26 августа

26 августа — это 238-й день года, до его окончания остаётся 127 дней. В этот день сосредоточено сразу несколько важных аспектов: религиозные памятные даты, необычные праздники, народные приметы, а также весомые исторические события.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни в августе 2025 в Украине: полный календарь.

