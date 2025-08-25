26 августа – дата, наполненная смыслом. Этот день насыщен важными историческими событиями, редкими международными праздниками и народными традициями. Он объединяет в себе как светские, так и духовные проявления памяти, веры, уважения и самопознания. Многие отмечают его тихо, в кругу семьи, а некоторые — в кругу единомышленников, практикуя духовные практики, вспоминая героев или просто наслаждаясь днем с осознанием его значимости.
Особое внимание в этот день уделяется не только народным приметам и церковным традициям, но и важным датам в істории Украины и мира. Узнайте в статье от DNEWS, что отмечают 26 августа 2025 года, какие иконы чтят в этот день, кому адресованы поздравления с именинами и какие события навсегда остались в мировой летописи.
Главные праздники 26 августа
26 августа 2025 года отмечается сразу несколько праздников, часть из которых имеет международный масштаб, другие же — являются локальными, но от этого не менее значимыми.
День привлечения удачи
Праздник духовных практик, который вдохновляет людей сосредоточиться на своих целях и использовать внутреннюю энергию для привлечения благополучия. В этот день люди медитируют, формулируют намерения, составляют списки желаний и стараются избежать негатива.
День музыкальной йоги
Ежегодный праздник, объединяющий практику йоги и музыку. Его идея — показать, как звуки и ритмы могут усиливать концентрацию и внутреннее равновесие во время занятий.
День равноправия женщин
Этот праздник особенно важен для США, ведь он посвящён ратификации 19-й поправки к Конституции США в 1920 году, давшей женщинам право голоса. Однако идеология праздника универсальна — это день борьбы за права и возможности женщин во всём мире.
Другие праздники 26 августа
Переходя от глобального к более локальному, стоит отметить:
- День солидарности (Аргентина)
- День туалетной бумаги (США)
- День аргентинских актеров (Аргентина)
- День героев красного флага и гереро (Намибия)
- День женщин-вебмастеров (США)
- День вишнёвого мороженого (США)
- День стартапа (США)
- День собак (США)
- День покаяния (Папуа — Новая Гвинея)
- День устройства секретов
- Вторник «Дотронься до сердца»
- Праздник тринадцатой кошки
Церковные праздники 26 августа
Церковный календарь на 26 августа также содержит значимые даты, особенно почитаемые в православной традиции. В этот день верующие обращаются к следующим образам:
Икона Божией Матери «Семистрельная» (Помягчение злых сердец)
Священный образ, помогающий людям избавиться от злобы, ненависти, вражды и душевной боли. Верующие молятся о примирении, защите семьи и исцелении от обид.
Икона Божией Матери «Страстная»
Этот образ символизирует стойкость и смирение перед Божьей волей. Перед ним молятся о терпении, защите от бед и укреплении духа.
Икона Божией Матери Минская
Почитаемый в Беларуси образ, особо ценимый за чудотворные проявления. Молитвы перед этой иконой обращены к защите родного края, мира и здоровья близких.
Народные приметы на 26 августа
Народная мудрость помогает нам не только предсказывать погодные условия, но и учитывать энергетические особенности дня. Вот наиболее известные приметы:
- Сильный ветер — к дождливому сентябрю
- Сова ухает ночью — будет перемена погоды
- Туман над лесом — к урожаю грибов
- Много грибов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году
Что нельзя делать 26 августа
Согласно народным поверьям, на этот день накладываются и определённые запреты:
- Не рекомендуется работать в огороде
- Лучше не ходить босиком по росе — считается, что это ведёт к болезням
- Не стоит пускать в дом незнакомцев
- Избегайте лени, грусти и бранных слов
- Не начинайте новых дел — считается, что они не принесут плодов
Именинники 26 августа
Поздравления с именинами 26 августа получают мужчины и женщины, но особенно часто этот день совпадает с Днём ангела у обладателей следующих имён:
Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Алексей, Серафим, Тихон, Яков
Исторические события 26 августа
В разные века 26 августа происходили важнейшие события:
- 1071 — Битва при Манцикерте: сельджуки побеждают византийцев
- 1346 — Битва при Креси: победа англичан во время Столетней войны
- 1429 — Жанна д’Арк торжественно входит в Париж
- 1542 — Экспедиция Франсиско де Орельяна достигает устья Амазонки
- 1657 — Гетманом Украины избран Иван Выговский
- 1768 — Начало первого кругосветного плавания Джеймса Кука
- 1789 — Принятие Декларации прав человека и гражданина во Франции
- 1884 — Оттмар Мергенталер патентует линотип
- 1895 — Открытие ГЭС на Ниагарском водопаде по проекту Теслы
- 1920 — Принята 19-я поправка к Конституции США о праве голоса для женщин
- 1972 — Открытие XX летних Олимпийских игр в Мюнхене
- 1995 — В Ивано-Франковске открыт памятник Ивану Франко
- 1999 — Майкл Джонсон устанавливает рекорд на 400 м (43.18 сек)
Известные личности, родившиеся 26 августа
- 1451 — Христофор Колумб, мореплаватель
- 1740 — Жозеф Монгольфье, изобретатель аэростата
- 1743 — Антуан Лавуазье, основатель химии
- 1880 — Гийом Аполлинер, поэт
- 1910 — Мать Тереза, лауреат Нобелевской премии мира
- 1914 — Хулио Кортасар, аргентинский писатель
- 1922 — Джей Притцкер, бизнесмен
- 1980 — Маколей Калкин, актёр
Коротко о дне 26 августа
26 августа — это 238-й день года, до его окончания остаётся 127 дней. В этот день сосредоточено сразу несколько важных аспектов: религиозные памятные даты, необычные праздники, народные приметы, а также весомые исторические события.
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни в августе 2025 в Украине: полный календарь.