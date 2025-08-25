26 августа – дата, наполненная смыслом. Этот день насыщен важными историческими событиями, редкими международными праздниками и народными традициями. Он объединяет в себе как светские, так и духовные проявления памяти, веры, уважения и самопознания. Многие отмечают его тихо, в кругу семьи, а некоторые — в кругу единомышленников, практикуя духовные практики, вспоминая героев или просто наслаждаясь днем с осознанием его значимости.

Особое внимание в этот день уделяется не только народным приметам и церковным традициям, но и важным датам в істории Украины и мира. Узнайте в статье от DNEWS, что отмечают 26 августа 2025 года, какие иконы чтят в этот день, кому адресованы поздравления с именинами и какие события навсегда остались в мировой летописи.

Главные праздники 26 августа

26 августа 2025 года отмечается сразу несколько праздников, часть из которых имеет международный масштаб, другие же — являются локальными, но от этого не менее значимыми.

День привлечения удачи

Праздник духовных практик, который вдохновляет людей сосредоточиться на своих целях и использовать внутреннюю энергию для привлечения благополучия. В этот день люди медитируют, формулируют намерения, составляют списки желаний и стараются избежать негатива.

День музыкальной йоги

Ежегодный праздник, объединяющий практику йоги и музыку. Его идея — показать, как звуки и ритмы могут усиливать концентрацию и внутреннее равновесие во время занятий.

День равноправия женщин

Этот праздник особенно важен для США, ведь он посвящён ратификации 19-й поправки к Конституции США в 1920 году, давшей женщинам право голоса. Однако идеология праздника универсальна — это день борьбы за права и возможности женщин во всём мире.

Другие праздники 26 августа

Переходя от глобального к более локальному, стоит отметить:

День солидарности (Аргентина)

День туалетной бумаги (США)

День аргентинских актеров (Аргентина)

День героев красного флага и гереро (Намибия)

День женщин-вебмастеров (США)

День вишнёвого мороженого (США)

День стартапа (США)

День собак (США)

День покаяния (Папуа — Новая Гвинея)

День устройства секретов

Вторник «Дотронься до сердца»

Праздник тринадцатой кошки

Церковные праздники 26 августа

Церковный календарь на 26 августа также содержит значимые даты, особенно почитаемые в православной традиции. В этот день верующие обращаются к следующим образам:

Икона Божией Матери «Семистрельная» (Помягчение злых сердец)

Священный образ, помогающий людям избавиться от злобы, ненависти, вражды и душевной боли. Верующие молятся о примирении, защите семьи и исцелении от обид.

Икона Божией Матери «Страстная»

Этот образ символизирует стойкость и смирение перед Божьей волей. Перед ним молятся о терпении, защите от бед и укреплении духа.

Икона Божией Матери Минская

Почитаемый в Беларуси образ, особо ценимый за чудотворные проявления. Молитвы перед этой иконой обращены к защите родного края, мира и здоровья близких.

Народные приметы на 26 августа

Народная мудрость помогает нам не только предсказывать погодные условия, но и учитывать энергетические особенности дня. Вот наиболее известные приметы:

Сильный ветер — к дождливому сентябрю

Сова ухает ночью — будет перемена погоды

Туман над лесом — к урожаю грибов

Много грибов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году

Что нельзя делать 26 августа

Согласно народным поверьям, на этот день накладываются и определённые запреты:

Не рекомендуется работать в огороде

Лучше не ходить босиком по росе — считается, что это ведёт к болезням

Не стоит пускать в дом незнакомцев

Избегайте лени, грусти и бранных слов

Не начинайте новых дел — считается, что они не принесут плодов

Именинники 26 августа

Поздравления с именинами 26 августа получают мужчины и женщины, но особенно часто этот день совпадает с Днём ангела у обладателей следующих имён:

Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Алексей, Серафим, Тихон, Яков

Исторические события 26 августа

В разные века 26 августа происходили важнейшие события:

1071 — Битва при Манцикерте: сельджуки побеждают византийцев

1346 — Битва при Креси: победа англичан во время Столетней войны

1429 — Жанна д’Арк торжественно входит в Париж

1542 — Экспедиция Франсиско де Орельяна достигает устья Амазонки

1657 — Гетманом Украины избран Иван Выговский

1768 — Начало первого кругосветного плавания Джеймса Кука

1789 — Принятие Декларации прав человека и гражданина во Франции

1884 — Оттмар Мергенталер патентует линотип

1895 — Открытие ГЭС на Ниагарском водопаде по проекту Теслы

1920 — Принята 19-я поправка к Конституции США о праве голоса для женщин

1972 — Открытие XX летних Олимпийских игр в Мюнхене

1995 — В Ивано-Франковске открыт памятник Ивану Франко

1999 — Майкл Джонсон устанавливает рекорд на 400 м (43.18 сек)

Известные личности, родившиеся 26 августа

1451 — Христофор Колумб, мореплаватель

1740 — Жозеф Монгольфье, изобретатель аэростата

1743 — Антуан Лавуазье, основатель химии

1880 — Гийом Аполлинер, поэт

1910 — Мать Тереза, лауреат Нобелевской премии мира

1914 — Хулио Кортасар, аргентинский писатель

1922 — Джей Притцкер, бизнесмен

1980 — Маколей Калкин, актёр

Коротко о дне 26 августа

26 августа — это 238-й день года, до его окончания остаётся 127 дней. В этот день сосредоточено сразу несколько важных аспектов: религиозные памятные даты, необычные праздники, народные приметы, а также весомые исторические события.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни в августе 2025 в Украине: полный календарь.