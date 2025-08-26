Вторник, 26 августа, 2025
Этот день объединяет историю, традиции, праздники и судьбы — от первого поцелуя и сала до Нерчинского мира и Джамалы.
Этот день объединяет историю, традиции, праздники и судьбы — от первого поцелуя и сала до Нерчинского мира и Джамалы.
Культура
Время чтения 1 мин.

Какой праздник 27 августа: что отмечают в мире и Украине, какие события произошли в этот день

27 августа — день, насыщенный символами, традициями, воспоминаниями и историей. Он объединяет светлую романтику первого поцелуя, вкус украинского сала, азарт лотерей и спортивную страсть бокса. Этот день дарит поводы улыбнуться, задуматься, вспомнить, почтить память и просто вдохновиться. Он интересен не только своими официальными и неформальными праздниками, но и тем, что в него родились великие личности, произошли исторические события, формировались культурные и духовные коды общества. DNEWS рассказывает, что можно и чего нельзя делать 27 августа, какие есть приметы, чьи сегодня именины, и почему этот день остаётся особенным для миллионов людей в Украине и во всём мире.

Все праздники 27 августа в мире и Украине

27 августа отмечается сразу несколько разноплановых праздников — от трогательных и семейных до спортивных, гастрономических и даже мемных. Многие из них уже стали традиционными, а некоторые появились относительно недавно, но быстро набрали популярность.

Романтические и необычные праздники

День первого поцелуя (First Kiss Day) — романтическое событие, наполненное нежностью, ностальгией и лёгкой грустью. Праздник посвящён самому трепетному моменту в жизни каждого человека — первому поцелую. В этот день принято вспоминать юношеские чувства, дарить любимым цветы, писать признания, делать сюрпризы. Поцелуи в целом символизируют любовь, доверие, привязанность. Психологи считают, что воспоминания о первом поцелуе часто остаются в памяти на всю жизнь.

Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага» — весёлый и в то же время стратегический повод немного поиграть и отвлечься. Несмотря на простоту, эта игра имеет древнее происхождение и в Японии считается почти ритуальной. Сегодня она популярна во всём мире, а в некоторых странах проводятся даже чемпионаты.

Гастрономические и международные праздники

День сала в Украине — праздник, который сложно обойти стороной. Сало — не только кулинарная гордость, но и важная часть культурного кода украинцев. Его солят, коптят, жарят, добавляют в блюда, делают с чесноком, перцем, зеленью. Этот продукт олицетворяет домашний уют и простоту. В этот день в разных регионах устраиваются ярмарки, дегустации и тематические мероприятия, где сало подают с хлебом, чесноком и даже шоколадом.

Международный день лотереи (International Lottery Day) — праздник для тех, кто любит испытать удачу. По статистике, около 60% населения Земли хотя бы раз в жизни покупали лотерейный билет. Появились и государственные лотереи, и благотворительные розыгрыши, и онлайн-форматы. Несмотря на вероятность выигрыша в 1 к миллионам, миллионы продолжают верить в чудо.

Международный день бокса — праздник с кулаками и характером. Учреждён в 2021 году, он быстро набрал признание. Бокс — это не только контактный вид спорта, но и философия: уважение к противнику, дисциплина, умение держать удар — в буквальном и переносном смысле.

Национальный день любителей бананов (National Banana Lovers Day, США) — повод не только насладиться фруктом, но и напомнить о его пользе. Бананы содержат витамин B6, калий, клетчатку, магний, фосфор. Ежегодно в мире съедается свыше 100 миллиардов бананов. Интересно, что из более чем 1000 сортов съедобными считаются всего 6.

Народные приметы и запреты на 27 августа

Украинская культура наполнена множеством примет и суеверий, связанных с определёнными днями календаря. 27 августа — не исключение. Предки наблюдали за природой, поведением животных и небом, чтобы сделать выводы о грядущей погоде, урожае или удаче.

Народные приметы

  • Если до этого дня журавли уже покинули родные края — к заморозкам в октябре
  • Тихий ветер предвещает сухой и солнечный сентябрь
  • Листья тополя влажные — к скорому дождю
  • Ясное небо с множеством звёзд — к добрым вестям и благополучию

Чего не стоит делать 27 августа

  • Не делитесь плохими снами — можно навлечь беду
  • Воздержитесь от алкоголя — он может усилить конфликты
  • Девушкам не следует отправляться в лес в одиночку — это может быть опасно
  • Не выпекайте хлеб — считается, что удача «выпечется» из дома
  • Нельзя ссориться, лениться, повышать голос, насмехаться — всё это притягивает негатив
  • Не стоит шить — игла может «зашить» личное счастье и успех

Именинины и ангелы дня

27 августа по церковному календарю празднуют именины:

Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семён, Фёдор — поздравьте своих родных и близких с Днём ангела.

Выбор имени для ребёнка, рождённого в этот день, также часто делают из этого списка, считая, что покровительство святого с этим именем придаст жизненных сил и оберег.

Исторические события 27 августа

Многие знаковые события в мировой истории произошли именно 27 августа. Дата насыщена как политическими вехами, так и научными достижениями.

Хронология событий

  • 1172 — Генрих Молодой и Маргарита Капет вновь коронованы на английский престол
  • 1573 — японский военачальник Ода Нобунага изгнал сёгуна Асикагу Йосиаки из Киото
  • 1689 — заключён Нерчинский мир между Московией и Китаем. Это был первый официально признанный договор между двумя странами
  • 1783 — первый в мире полёт аэростата с водородом (шарльер)
  • 1813 — Наполеон одержал победу в битве при Дрездене
  • 1896 — самая короткая война в истории: Великобритания и Занзибар — 38 минут
  • 1928 — 15 стран подписали Пакт Бриана–Келлога об отказе от войны
  • 1939 — первый полёт турбореактивного самолёта He-178 (Германия)
  • 1939 — II Великий сбор ОУН: принята программа, председателем стал Андрей Мельник
  • 1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннесса
  • 1991 — Молдова объявила о независимости от СССР
  • 2000 — пожар на Останкинской башне в Москве, погибли трое
  • 2008 — землетрясение на Байкале силой 9 баллов
  • 2016 — космический аппарат NASA «Юнона» приблизился к Юпитеру на 4200 км

Кто родился 27 августа

В этот день родились деятели, повлиявшие на философию, литературу, искусство и политику.

Знаковые личности

  • Георг Вильгельм Фридрих Гегель — 1770
  • Григорий Ґалаґан — 1819
  • Юлиан Лаврівський — 1821
  • Иван Франко — 1856
  • Юрий Яновский — 1902
  • Лестер Янг — 1909
  • Богдан Ступка — 1941
  • Джамала — 1983

Национальные праздники в разных странах

27 августа — дата, когда сразу в нескольких странах мира проходят важные памятные даты и дни независимости.

  • Украина — День сала
  • Гвинея — День женского повстания
  • США — День нефти, День бананов, День Тарзана, День крема, День Линдона Джонсона
  • Молдова — День независимости
  • Испания — Битва томатов (La Tomatina, Буñol)
  • Католический мир — День Святой Моники

Церковные праздники 27 августа

В этот день христиане вспоминают нескольких особо почитаемых святых, а также чествуют иконы Божьей Матери.

  • Икона Божьей Матери «Бесідна»
  • Пророк Михей
  • Икона Божьей Матери Нарвская

27 августа — это день, который невозможно уместить в одном предложении. Он включает в себя любовь и юмор, азарт и духовность, историю и гастрономию. Каждый может найти в нём что-то своё: одни празднуют сало и вспоминают детство, другие читают о древних договорах, кто-то молится пророку Михею, а кто-то просто играет в «камень, ножницы, бумага» с детьми. Этот день — настоящий калейдоскоп смыслов.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни в августе 2025 в Украине: полный календарь.

