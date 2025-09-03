Четверг, 4 сентября, 2025
4 сентября — значимые исторические события и праздники создают богатый фон для осмысленного времяпровождения.
Культура
Время чтения 1 мин.

Какой праздник 4 сентября: памятные даты и события в календаре и в истории

4 сентября — это не просто очередной день в календаре. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие праздники отмечают 4 сентября 2025 года, какие события произошли в этот день в истории, чьи имена чествуют сегодня, а также какие приметы и запреты связаны с этой датой. Вы узнаете о профессиональных, международных, религиозных и необычных праздниках, чтобы провести день осознанно и с пользой.

Основные праздники, отмечаемые 4 сентября

В этот день в разных странах мира отмечают множество значимых дат. Некоторые из них посвящены профессиям, другие — культуре, спорту или духовным ценностям.

День таможенного брокера в Украине

Это профессиональный праздник был учреждён в 1992 году. С тех пор ежегодно 4 сентября в Украине чествуют специалистов, обеспечивающих бесперебойную международную торговлю. Таможенные брокеры — это связующее звено между государством, бизнесом и логистикой, их работа требует точности, знаний и ответственности. Этот день подчёркивает важность таможенного регулирования в экономике страны.

Международный день тхэквондо

Учреждён Всемирной федерацией тхэквондо, этот день стал признанием корейского боевого искусства как культурного и спортивного феномена. Впервые он был отмечен в 2006 году на родине тхэквондо — в Южной Корее. Основные принципы этого вида спорта — уважение, самоконтроль и стремление к внутреннему равновесию. 4 сентября по всему миру проходят показательные выступления, турниры и образовательные мероприятия, посвящённые философии и технике тхэквондо.

День незнакомых дорог

Необычный и символичный праздник, призывающий к исследованию новых маршрутов — как в прямом, так и в переносном смысле. Он вдохновляет на перемены, новые начинания, путешествия и личностный рост. В этот день можно отправиться в незнакомое место или попробовать что-то новое — в жизни, карьере, отношениях.

Все праздники 4 сентября

Список праздников 4 сентября впечатляет своим разнообразием. Вот лишь часть из них:

  • День таможенного брокера в Украине
  • Международный день тхэквондо
  • День незнакомых дорог
  • Всемирный день сексуального здоровья
  • День ореха макадамия
  • День дикой природы (США)
  • День мультфильмов (Аргентина)
  • День иммигранта (Аргентина)
  • День спасателя (Армения)
  • День подводных лодок (Таиланд)
  • День вина Чили (США)
  • День газетоносца (США)
  • День инженера (Танзания)
  • День книги (Таджикистан)
  • День осведомлённости о поликистозе почек (Канада)
  • День «Съешьте лишний десерт» (США)
  • День секретаря (Аргентина)

Переходя от светских праздников к религиозным датам

Церковный календарь на 4 сентября также насыщен.

Православные праздники

  • День памяти мученика Агафоника Никомидийского
  • День преподобного Исаакия Оптинского
  • День памяти священномученика Горазда

Католические и иконические праздники

  • День святой Розы Витербо
  • Праздник иконы Божией Матери Грузинская

Исторические события 4 сентября в разные годы

Переосмыслить значение дня помогают вехи истории. 4 сентября связано с рядом событий, оказавших влияние на развитие мира.

Военные и политические события

  • 1260 — Битва при Монтаперто между гвельфами и гибеллинами (Италия)
  • 1346 — Начало осады Кале англичанами во время Столетней войны
  • 1704 — Шведская армия окружила Львов
  • 1839 — Начало Первой опиумной войны между Великобританией и Китаем

Географические и культурные вехи

  • 1781 — Основание Лос-Анджелеса испанскими колонистами
  • 1800 — Мальта стала британским протекторатом
  • 1991 — Над Верховной Радой Украины поднят жёлто-синий флаг
  • 1998 — Регистрация компании Google

Научные открытия

  • 2017 — Обнаружение чёрной дыры средней массы в Млечном Пути

Народные приметы и поверья 4 сентября

Народная мудрость сохранила множество наблюдений, связанных с этим днём.

Основные приметы

  • Много орехов — будет снежная зима
  • Ясная погода — осень будет тёплой
  • Много грибов — к плохому клёву у рыбаков
  • Громкое птичье щебетание — к продолжительному бабьему лету

Запреты и предостережения

  • Не рекомендуется ходить в лес — нечистая сила может завести
  • Нельзя дарить и принимать подарки — привлечёт несчастье
  • Нежелательно есть мясо, яйца и молочные продукты
  • Не стоит выходить из дома после захода солнца
  • Не приветствуется веселье и громкие звуки

Именинники 4 сентября

Если вы ищете повод поздравить близкого человека, вот список имён, которые отмечают именины в этот день:

  • Аріадна
  • Василий
  • Гавриил
  • Иван
  • Иларион
  • Исаакий
  • Макар
  • Михаил
  • Александр
  • Алексей
  • Афанасий
  • Фёдор
  • Феликс

Кто родился 4 сентября: известные личности

  • 1809 — Юлиуш Словацкий, польский поэт-романтик
  • 1949 — Григорий Суркис, украинский политик и спортивный деятель
  • 1981 — Бейонсе, американская певица
  • 1990 — Ольга Харлан, украинская саблистка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира

Значение дня и его философия

4 сентября можно рассматривать как день развития — духовного, физического и интеллектуального. От признания героических профессий до изучения боевых искусств и уважения к природе, этот день побуждает к действию. Незнакомые дороги зовут исследовать новое, а тхэквондо учит уважению, дисциплине и внутренней силе. Это день, когда можно подвести итоги и намечать новые маршруты в жизни.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2025 года: полный православный календарь.

