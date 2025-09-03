4 сентября — это не просто очередной день в календаре. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие праздники отмечают 4 сентября 2025 года, какие события произошли в этот день в истории, чьи имена чествуют сегодня, а также какие приметы и запреты связаны с этой датой. Вы узнаете о профессиональных, международных, религиозных и необычных праздниках, чтобы провести день осознанно и с пользой.
Основные праздники, отмечаемые 4 сентября
В этот день в разных странах мира отмечают множество значимых дат. Некоторые из них посвящены профессиям, другие — культуре, спорту или духовным ценностям.
День таможенного брокера в Украине
Это профессиональный праздник был учреждён в 1992 году. С тех пор ежегодно 4 сентября в Украине чествуют специалистов, обеспечивающих бесперебойную международную торговлю. Таможенные брокеры — это связующее звено между государством, бизнесом и логистикой, их работа требует точности, знаний и ответственности. Этот день подчёркивает важность таможенного регулирования в экономике страны.
Международный день тхэквондо
Учреждён Всемирной федерацией тхэквондо, этот день стал признанием корейского боевого искусства как культурного и спортивного феномена. Впервые он был отмечен в 2006 году на родине тхэквондо — в Южной Корее. Основные принципы этого вида спорта — уважение, самоконтроль и стремление к внутреннему равновесию. 4 сентября по всему миру проходят показательные выступления, турниры и образовательные мероприятия, посвящённые философии и технике тхэквондо.
День незнакомых дорог
Необычный и символичный праздник, призывающий к исследованию новых маршрутов — как в прямом, так и в переносном смысле. Он вдохновляет на перемены, новые начинания, путешествия и личностный рост. В этот день можно отправиться в незнакомое место или попробовать что-то новое — в жизни, карьере, отношениях.
Все праздники 4 сентября
Список праздников 4 сентября впечатляет своим разнообразием. Вот лишь часть из них:
- День таможенного брокера в Украине
- Международный день тхэквондо
- День незнакомых дорог
- Всемирный день сексуального здоровья
- День ореха макадамия
- День дикой природы (США)
- День мультфильмов (Аргентина)
- День иммигранта (Аргентина)
- День спасателя (Армения)
- День подводных лодок (Таиланд)
- День вина Чили (США)
- День газетоносца (США)
- День инженера (Танзания)
- День книги (Таджикистан)
- День осведомлённости о поликистозе почек (Канада)
- День «Съешьте лишний десерт» (США)
- День секретаря (Аргентина)
Переходя от светских праздников к религиозным датам
Церковный календарь на 4 сентября также насыщен.
Православные праздники
- День памяти мученика Агафоника Никомидийского
- День преподобного Исаакия Оптинского
- День памяти священномученика Горазда
Католические и иконические праздники
- День святой Розы Витербо
- Праздник иконы Божией Матери Грузинская
Исторические события 4 сентября в разные годы
Переосмыслить значение дня помогают вехи истории. 4 сентября связано с рядом событий, оказавших влияние на развитие мира.
Военные и политические события
- 1260 — Битва при Монтаперто между гвельфами и гибеллинами (Италия)
- 1346 — Начало осады Кале англичанами во время Столетней войны
- 1704 — Шведская армия окружила Львов
- 1839 — Начало Первой опиумной войны между Великобританией и Китаем
Географические и культурные вехи
- 1781 — Основание Лос-Анджелеса испанскими колонистами
- 1800 — Мальта стала британским протекторатом
- 1991 — Над Верховной Радой Украины поднят жёлто-синий флаг
- 1998 — Регистрация компании Google
Научные открытия
- 2017 — Обнаружение чёрной дыры средней массы в Млечном Пути
Народные приметы и поверья 4 сентября
Народная мудрость сохранила множество наблюдений, связанных с этим днём.
Основные приметы
- Много орехов — будет снежная зима
- Ясная погода — осень будет тёплой
- Много грибов — к плохому клёву у рыбаков
- Громкое птичье щебетание — к продолжительному бабьему лету
Запреты и предостережения
- Не рекомендуется ходить в лес — нечистая сила может завести
- Нельзя дарить и принимать подарки — привлечёт несчастье
- Нежелательно есть мясо, яйца и молочные продукты
- Не стоит выходить из дома после захода солнца
- Не приветствуется веселье и громкие звуки
Именинники 4 сентября
Если вы ищете повод поздравить близкого человека, вот список имён, которые отмечают именины в этот день:
- Аріадна
- Василий
- Гавриил
- Иван
- Иларион
- Исаакий
- Макар
- Михаил
- Александр
- Алексей
- Афанасий
- Фёдор
- Феликс
Кто родился 4 сентября: известные личности
- 1809 — Юлиуш Словацкий, польский поэт-романтик
- 1949 — Григорий Суркис, украинский политик и спортивный деятель
- 1981 — Бейонсе, американская певица
- 1990 — Ольга Харлан, украинская саблистка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира
Значение дня и его философия
4 сентября можно рассматривать как день развития — духовного, физического и интеллектуального. От признания героических профессий до изучения боевых искусств и уважения к природе, этот день побуждает к действию. Незнакомые дороги зовут исследовать новое, а тхэквондо учит уважению, дисциплине и внутренней силе. Это день, когда можно подвести итоги и намечать новые маршруты в жизни.
