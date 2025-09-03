4 сентября — это не просто очередной день в календаре. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие праздники отмечают 4 сентября 2025 года, какие события произошли в этот день в истории, чьи имена чествуют сегодня, а также какие приметы и запреты связаны с этой датой. Вы узнаете о профессиональных, международных, религиозных и необычных праздниках, чтобы провести день осознанно и с пользой.

Основные праздники, отмечаемые 4 сентября

В этот день в разных странах мира отмечают множество значимых дат. Некоторые из них посвящены профессиям, другие — культуре, спорту или духовным ценностям.

День таможенного брокера в Украине

Это профессиональный праздник был учреждён в 1992 году. С тех пор ежегодно 4 сентября в Украине чествуют специалистов, обеспечивающих бесперебойную международную торговлю. Таможенные брокеры — это связующее звено между государством, бизнесом и логистикой, их работа требует точности, знаний и ответственности. Этот день подчёркивает важность таможенного регулирования в экономике страны.

Международный день тхэквондо

Учреждён Всемирной федерацией тхэквондо, этот день стал признанием корейского боевого искусства как культурного и спортивного феномена. Впервые он был отмечен в 2006 году на родине тхэквондо — в Южной Корее. Основные принципы этого вида спорта — уважение, самоконтроль и стремление к внутреннему равновесию. 4 сентября по всему миру проходят показательные выступления, турниры и образовательные мероприятия, посвящённые философии и технике тхэквондо.

День незнакомых дорог

Необычный и символичный праздник, призывающий к исследованию новых маршрутов — как в прямом, так и в переносном смысле. Он вдохновляет на перемены, новые начинания, путешествия и личностный рост. В этот день можно отправиться в незнакомое место или попробовать что-то новое — в жизни, карьере, отношениях.

Все праздники 4 сентября

Список праздников 4 сентября впечатляет своим разнообразием. Вот лишь часть из них:

День таможенного брокера в Украине

Международный день тхэквондо

День незнакомых дорог

Всемирный день сексуального здоровья

День ореха макадамия

День дикой природы (США)

День мультфильмов (Аргентина)

День иммигранта (Аргентина)

День спасателя (Армения)

День подводных лодок (Таиланд)

День вина Чили (США)

День газетоносца (США)

День инженера (Танзания)

День книги (Таджикистан)

День осведомлённости о поликистозе почек (Канада)

День «Съешьте лишний десерт» (США)

День секретаря (Аргентина)

Переходя от светских праздников к религиозным датам

Церковный календарь на 4 сентября также насыщен.

Православные праздники

День памяти мученика Агафоника Никомидийского

День преподобного Исаакия Оптинского

День памяти священномученика Горазда

Католические и иконические праздники

День святой Розы Витербо

Праздник иконы Божией Матери Грузинская

Исторические события 4 сентября в разные годы

Переосмыслить значение дня помогают вехи истории. 4 сентября связано с рядом событий, оказавших влияние на развитие мира.

Военные и политические события

1260 — Битва при Монтаперто между гвельфами и гибеллинами (Италия)

1346 — Начало осады Кале англичанами во время Столетней войны

1704 — Шведская армия окружила Львов

1839 — Начало Первой опиумной войны между Великобританией и Китаем

Географические и культурные вехи

1781 — Основание Лос-Анджелеса испанскими колонистами

1800 — Мальта стала британским протекторатом

1991 — Над Верховной Радой Украины поднят жёлто-синий флаг

1998 — Регистрация компании Google

Научные открытия

2017 — Обнаружение чёрной дыры средней массы в Млечном Пути

Народные приметы и поверья 4 сентября

Народная мудрость сохранила множество наблюдений, связанных с этим днём.

Основные приметы

Много орехов — будет снежная зима

Ясная погода — осень будет тёплой

Много грибов — к плохому клёву у рыбаков

Громкое птичье щебетание — к продолжительному бабьему лету

Запреты и предостережения

Не рекомендуется ходить в лес — нечистая сила может завести

Нельзя дарить и принимать подарки — привлечёт несчастье

Нежелательно есть мясо, яйца и молочные продукты

Не стоит выходить из дома после захода солнца

Не приветствуется веселье и громкие звуки

Именинники 4 сентября

Если вы ищете повод поздравить близкого человека, вот список имён, которые отмечают именины в этот день:

Аріадна

Василий

Гавриил

Иван

Иларион

Исаакий

Макар

Михаил

Александр

Алексей

Афанасий

Фёдор

Феликс

Кто родился 4 сентября: известные личности

1809 — Юлиуш Словацкий, польский поэт-романтик

1949 — Григорий Суркис, украинский политик и спортивный деятель

1981 — Бейонсе, американская певица

1990 — Ольга Харлан, украинская саблистка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира

Значение дня и его философия

4 сентября можно рассматривать как день развития — духовного, физического и интеллектуального. От признания героических профессий до изучения боевых искусств и уважения к природе, этот день побуждает к действию. Незнакомые дороги зовут исследовать новое, а тхэквондо учит уважению, дисциплине и внутренней силе. Это день, когда можно подвести итоги и намечать новые маршруты в жизни.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2025 года: полный православный календарь.