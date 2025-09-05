В первый уикенд сентября во многих странах проходит волна необычных и международных праздников, посвящённых животным, гастрономии и саморазвитию. В этой статье от DNEWS расскажем, какие праздники отмечают 6 сентября 2025 года, что говорят народные приметы, какие события произошли в этот день в истории, а также чьи именины празднуются. Материал будет полезен тем, кто интересуется культурными датами, традициями и вдохновляющими повседневными поводами для радости.

Какие праздники отмечают 6 сентября в мире

6 сентября — это день, насыщенный яркими, необычными и культурно значимыми событиями. Некоторые из них кажутся шуточными, но каждый несёт своё послание.

Всемирный день бороды

Это международный праздник отмечается в первую субботу сентября. Его цель — отдать дань уважения бородатым мужчинам. В разных странах устраивают шествия, фотосессии, соревнования по плетению косичек из бороды и даже конкурсы на самую необычную форму.

День борьбы с прокрастинацией

Символический праздник, призванный напомнить людям о важности самодисциплины и умении доводить начатое до конца. В этот день рекомендуют завершить хотя бы одно отложенное дело — от уборки до визита к врачу.

Переходим от мотивации к удовольствию

От праздников личностного роста — к тем, что радуют вкусовые рецепторы и воображение.

День кофейного мороженого

Этот гастрономический день объединяет любителей кофе и сладостей. Кофейное мороженое — не самый распространённый вкус, но его можно легко приготовить дома. Считается, что подобные десерты появились ещё тысячи лет назад, когда люди смешивали снег с соками и молоком. Сегодня в честь праздника проводят дегустации и мастер-классы.

Международный день бекона

Бекон давно стал частью кулинарной культуры, особенно в англоязычных странах. В этот день гурманы устраивают вечеринки, где готовят блюда с беконом — от бургеров до десертов. Праздник приходится на первую субботу сентября, что делает его частью гастрономического уикенда.

День чтения книги и День колибри

Эти праздники обращены к духовной и эстетической стороне жизни.

День чтения книги

Каждый человек хоть раз откладывал книгу «на потом». 6 сентября — отличный повод достать её с полки. В школах и библиотеках проходят акции: громкие чтения, марафоны и литературные квесты. Этот день — шанс вернуться к любимым произведениям или открыть новое.

День колибри

Эти крошечные птицы с уникальной способностью зависать в воздухе и двигаться назад поражают биологов и любителей природы. В некоторых странах 6 сентября чествуют колибри как символ жизненной энергии и красоты. Проводятся тематические выставки и уроки экологии.

Религиозные и церковные праздники 6 сентября

Переходя к духовным темам, отметим значимые церковные даты, приходящиеся на этот день.

День Петровской чудотворной иконы Божией Матери

Этот образ особо почитается верующими за чудеса исцеления. В храмах проходят молебны, а прихожане вспоминают случаи помощи и заступничества.

День памяти святого Косьмы Этолийского

Косьма был греческим проповедником и просветителем, канонизированным как равноапостольный святой. Он активно боролся с невежеством и распространял христианское учение среди простого народа.

Народные приметы и запреты на 6 сентября

По народным календарям этот день связан с наблюдением за природой и соблюдением запретов.

Что говорят приметы

Крик синицы — к наступлению холодной и дождливой осени

Чёрные тучи — к резкому похолоданию

Красный цветок в лесу или блуждающий огонёк — к беде

Дождь — к урожаю и сухой осени

Чего нельзя делать

Нарушать обещания

Печь хлеб или пироги

Смотреть на солнце

Уходить далеко от дома

Распускать сплетни, ругаться, отзываться на эхо

Проходить мимо кладбищ

Давать деньги в долг

Кто празднует именины 6 сентября

Именинниками дня становятся обладатели следующих имён:

Арсений

Георгий

Денис

Егор

Кузьма

Максим

Михаил

Пётр

Серафим

Родившимся в этот день покровительствуют честность, упорство и стремление к справедливости.

Знаменательные события 6 сентября в истории

Исторический обзор показывает, насколько многогранен этот день в разные эпохи.

Выборочные события:

1522 — экспедиция Магеллана завершила первое кругосветное путешествие

1776 — ураган на Гваделупе унёс около 6000 жизней

1901 — анархист смертельно ранил президента США Уильяма Мак-Кинли

1975 — Мартина Навратилова попросила политического убежища в США

1991 — утверждён Акт о независимости Украины

2013 — Украина победила Сан-Марино 9:0 в отборочном матче ЧМ

Кто родился 6 сентября

День рождения известных личностей, оставивших след в науке, искусстве и культуре:

Джон Дальтон (1766) — английский физик, исследователь дальтонизма

Лаура Джейн Аддамс (1860) — лауреат Нобелевской премии мира

Дмитрий Граве (1863) — украинский математик

Роджер Уотерс (1944) — музыкант группы Pink Floyd

Евгений Гудзь (1972) — актёр и музыкант украинского происхождения

Грег Руседски (1973) — британский теннисист с украинскими корнями

Национальные праздники в других странах

Многие государства празднуют 6 сентября собственные важные даты:

День национальной единицы — Чили

День флага — Нидерландские Карибские острова

День армии — Пакистан

День независимости — Эсватини (Свазиленд)

День объединения — Болгария

День вооружённых сил — Сан-Томе и Принсипи

День города Дилижан — Армения

День франшизы — США

День стервятника — США

Праздник кидания яиц — США

День уборки федеральных земель — США

Профессиональные праздники 6 сентября

День администратора центра предоставления административных услуг

Этот праздник подчёркивает значимость работы специалистов, обеспечивающих комфортное и эффективное предоставление государственных услуг населению.

6 сентября — удивительно насыщенный день, в который переплетаются традиции, экология, вкусы, история и духовность. Это день, когда можно остановиться, оглянуться и отметить хотя бы один праздник — по душе или по интересам.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2025 года: полный православный календарь.