6 сентября — день бороды, колибри, кофе-мороженого, книг, борьбы с прокрастинацией и значимых событий истории, религии и культуры.
Культура
Время чтения 1 мин.

Какой праздник 6 сентября: День колибри, кофейного мороженого и чтения книг — чем ещё известен этот день в истории

В первый уикенд сентября во многих странах проходит волна необычных и международных праздников, посвящённых животным, гастрономии и саморазвитию. В этой статье от DNEWS расскажем, какие праздники отмечают 6 сентября 2025 года, что говорят народные приметы, какие события произошли в этот день в истории, а также чьи именины празднуются. Материал будет полезен тем, кто интересуется культурными датами, традициями и вдохновляющими повседневными поводами для радости.

Какие праздники отмечают 6 сентября в мире

6 сентября — это день, насыщенный яркими, необычными и культурно значимыми событиями. Некоторые из них кажутся шуточными, но каждый несёт своё послание.

Всемирный день бороды

Это международный праздник отмечается в первую субботу сентября. Его цель — отдать дань уважения бородатым мужчинам. В разных странах устраивают шествия, фотосессии, соревнования по плетению косичек из бороды и даже конкурсы на самую необычную форму.

День борьбы с прокрастинацией

Символический праздник, призванный напомнить людям о важности самодисциплины и умении доводить начатое до конца. В этот день рекомендуют завершить хотя бы одно отложенное дело — от уборки до визита к врачу.

Переходим от мотивации к удовольствию

От праздников личностного роста — к тем, что радуют вкусовые рецепторы и воображение.

День кофейного мороженого

Этот гастрономический день объединяет любителей кофе и сладостей. Кофейное мороженое — не самый распространённый вкус, но его можно легко приготовить дома. Считается, что подобные десерты появились ещё тысячи лет назад, когда люди смешивали снег с соками и молоком. Сегодня в честь праздника проводят дегустации и мастер-классы.

Международный день бекона

Бекон давно стал частью кулинарной культуры, особенно в англоязычных странах. В этот день гурманы устраивают вечеринки, где готовят блюда с беконом — от бургеров до десертов. Праздник приходится на первую субботу сентября, что делает его частью гастрономического уикенда.

День чтения книги и День колибри

Эти праздники обращены к духовной и эстетической стороне жизни.

День чтения книги

Каждый человек хоть раз откладывал книгу «на потом». 6 сентября — отличный повод достать её с полки. В школах и библиотеках проходят акции: громкие чтения, марафоны и литературные квесты. Этот день — шанс вернуться к любимым произведениям или открыть новое.

День колибри

Эти крошечные птицы с уникальной способностью зависать в воздухе и двигаться назад поражают биологов и любителей природы. В некоторых странах 6 сентября чествуют колибри как символ жизненной энергии и красоты. Проводятся тематические выставки и уроки экологии.

Религиозные и церковные праздники 6 сентября

Переходя к духовным темам, отметим значимые церковные даты, приходящиеся на этот день.

День Петровской чудотворной иконы Божией Матери

Этот образ особо почитается верующими за чудеса исцеления. В храмах проходят молебны, а прихожане вспоминают случаи помощи и заступничества.

День памяти святого Косьмы Этолийского

Косьма был греческим проповедником и просветителем, канонизированным как равноапостольный святой. Он активно боролся с невежеством и распространял христианское учение среди простого народа.

Народные приметы и запреты на 6 сентября

По народным календарям этот день связан с наблюдением за природой и соблюдением запретов.

Что говорят приметы

  • Крик синицы — к наступлению холодной и дождливой осени
  • Чёрные тучи — к резкому похолоданию
  • Красный цветок в лесу или блуждающий огонёк — к беде
  • Дождь — к урожаю и сухой осени

Чего нельзя делать

  • Нарушать обещания
  • Печь хлеб или пироги
  • Смотреть на солнце
  • Уходить далеко от дома
  • Распускать сплетни, ругаться, отзываться на эхо
  • Проходить мимо кладбищ
  • Давать деньги в долг

Кто празднует именины 6 сентября

Именинниками дня становятся обладатели следующих имён:

  • Арсений
  • Георгий
  • Денис
  • Егор
  • Кузьма
  • Максим
  • Михаил
  • Пётр
  • Серафим

Родившимся в этот день покровительствуют честность, упорство и стремление к справедливости.

Знаменательные события 6 сентября в истории

Исторический обзор показывает, насколько многогранен этот день в разные эпохи.

Выборочные события:

  • 1522 — экспедиция Магеллана завершила первое кругосветное путешествие
  • 1776 — ураган на Гваделупе унёс около 6000 жизней
  • 1901 — анархист смертельно ранил президента США Уильяма Мак-Кинли
  • 1975 — Мартина Навратилова попросила политического убежища в США
  • 1991 — утверждён Акт о независимости Украины
  • 2013 — Украина победила Сан-Марино 9:0 в отборочном матче ЧМ

Кто родился 6 сентября

День рождения известных личностей, оставивших след в науке, искусстве и культуре:

  • Джон Дальтон (1766) — английский физик, исследователь дальтонизма
  • Лаура Джейн Аддамс (1860) — лауреат Нобелевской премии мира
  • Дмитрий Граве (1863) — украинский математик
  • Роджер Уотерс (1944) — музыкант группы Pink Floyd
  • Евгений Гудзь (1972) — актёр и музыкант украинского происхождения
  • Грег Руседски (1973) — британский теннисист с украинскими корнями

Национальные праздники в других странах

Многие государства празднуют 6 сентября собственные важные даты:

  • День национальной единицы — Чили
  • День флага — Нидерландские Карибские острова
  • День армии — Пакистан
  • День независимости — Эсватини (Свазиленд)
  • День объединения — Болгария
  • День вооружённых сил — Сан-Томе и Принсипи
  • День города Дилижан — Армения
  • День франшизы — США
  • День стервятника — США
  • Праздник кидания яиц — США
  • День уборки федеральных земель — США

Профессиональные праздники 6 сентября

День администратора центра предоставления административных услуг

Этот праздник подчёркивает значимость работы специалистов, обеспечивающих комфортное и эффективное предоставление государственных услуг населению.

6 сентября — удивительно насыщенный день, в который переплетаются традиции, экология, вкусы, история и духовность. Это день, когда можно остановиться, оглянуться и отметить хотя бы один праздник — по душе или по интересам.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2025 года: полный православный календарь.

