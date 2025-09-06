Семьдесят седьмой день осени нередко оказывается богатым на праздники и события, как религиозные, так и светские. В этом материале от DNEWS рассмотрим, какие праздники отмечают 7 сентября 2025 года в Украине и за рубежом, какие знаменательные даты связаны с этим днём, а также на какие приметы, запреты и именины стоит обратить внимание.

Какие праздники отмечают 7 сентября в Украине и мире

В этот день празднуется более тридцати различных событий по всему миру. Среди них — профессиональные, гастрономические, международные и даже забавные неофициальные праздники.

День киберспорта в Украине — признание цифровых побед

Ежегодно 7 сентября украинское общество чествует виртуальных спортсменов. Киберспорт официально признан спортивной дисциплиной, а этот день посвящён геймерам, командам, тренерам и организаторам турниров. Его популярность с каждым годом растёт, отражая значимость цифровых технологий в жизни молодёжи.

День предпринимателя в Украине — вклад малого бизнеса

Праздник приходится на первое воскресенье сентября. В 2025 году он совпадает с 7 числом. В этот день страна чествует людей, развивающих малый и средний бизнес. Их деятельность способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению финансовой устойчивости страны.

День военной разведки в Украине — признание героизма

Это профессиональное событие посвящено военным разведчикам, обеспечивающим безопасность и стратегическую устойчивость государства. Их вклад важен как в мирное время, так и в условиях вооружённых конфликтов. 7 сентября украинцы выражают благодарность за мужество и верность присяге.

День любителя пива — гурманский праздник

Гастрономическое событие, посвящённое поклонникам хмельного напитка. В этот день люди пробуют новые сорта пива, обсуждают его вкусовые качества и проводят фестивали. Особенно популярным праздник стал в Европе и странах с развитой пивной культурой.

День салями — торжество вкуса и традиции

Этот праздник отмечается во многих странах. Он посвящён салями — деликатесу с богатой историей и изысканным вкусом. В кулинарных заведениях готовят блюда с этим ингредиентом, а гурманы наслаждаются новыми вариациями любимой колбасы.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

С 2020 года по резолюции ООН отмечается важный экологический день. Его цель — привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха, их влиянию на здоровье и экосистему. Этот праздник объединяет усилия стран мира в борьбе за чистоту атмосферы и защиту будущих поколений.

Какие международные праздники приходятся на 7 сентября

Переходя от Украины к мировой арене, 7 сентября также насыщен важными датами и национальными торжествами.

Ключевые праздники в других странах:

День Конституции — Фиджи

День государственных служащих — Непал

День инженерных войск — Армения

День ВВС — Пакистан

День независимости — Бразилия

День победы — Мозамбик

День отца — Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея

День вымирающих видов животных — Австралия

День сумчатого волка — США

Фестиваль фонариков — Италия

Фестиваль песни «Пьедигротта» — Италия

Национальный день «Купите книгу» — США

День «Ощутите любовь» — США

День «Ни снега, ни дождя» — США

День надчеловека — США

День благодарных пациентов — США

День жолудевого гарбуза — США

День бабушки Моузес — США

День штата Нью-Гэмпшир — США

День хлеба с финиками и орехами — США

День синдрома дефицита внимания — США

Эти события отражают культурное многообразие, традиции и приоритеты разных народов.

Православные и церковные праздники 7 сентября

Религиозные события также играют значительную роль в формировании общественного календаря.

В этот день православная церковь чтит:

Память священномученика Владимира Мощанского

Память апостола от семидесяти Тита Критского

Верующим рекомендуется посещение богослужений и молитва этим святым.

Приметы и обычаи на 7 сентября

Народная мудрость сохраняет множество наблюдений, связанных с погодой, урожаем и поведением животных.

Основные приметы дня:

Если на Тита Грибника много грибов — зима будет холодной и снежной

Беспокойный сон у детей ночью — к перемене погоды

Птицы сидят на крышах — к холодам, на земле — к потеплению

Блюда из грибов на столе — к удаче в семье

Что нельзя делать 7 сентября:

Переезжать, строить, начинать ремонт

Водить детей в лес — опасность заблудиться

Ругаться, поддаваться дурным привычкам, начинать новое дело

Соблюдение этих запретов, согласно традициям, помогает избежать бед и сохранить гармонию.

Кто празднует именины 7 сентября

Люди, рождённые или крещённые в этот день, могут носить имена:

Мужские: Владимир, Иван, Мойсей, Єпіфан, Ян

Женские: Регина

Родителям, чьи дети родились 7 сентября, можно обратить внимание на эти имена при выборе.

Исторические события, произошедшие 7 сентября

История хранит память о множестве значимых дат, связанных с этим днём.

Самые важные события 7 сентября:

1191 — победа Ричарда Львиное Сердце в битве при Арсуфе

1664 — англичане захватили Новый Амстердам, позже переименованный в Нью-Йорк

1812 — Бородинское сражение между армиями Наполеона и Кутузова

1923 — основание Интерпола в Вене

1936 — в зоопарке Тасмании умер последний сумчатый волк

1940 — начало бомбардировок Лондона

1994 — первый официальный футбольный матч сборной Украины

2009 — запуск метрополитена в Софии (Болгария)

Каждое из этих событий оказало влияние на политику, культуру и общественные процессы.

Кто родился 7 сентября

В этот день появились на свет выдающиеся личности из разных эпох и сфер деятельности.

Известные именинники:

1707 — Жорж-Луи Леклерк де Бюффон, французский натуралист

1726 — Франсуа-Андре Данікан Філідор, композитор и шахматист

1875 — Александр Мурашко, украинский художник

1908 — Майкл ДеБейкі, американский кардиохирург

1912 — Дэвид Паккард, сооснователь Hewlett-Packard

1949 — Глория Гейнор, американская певица

1968 — Марсель Десайи, французский футболист, чемпион мира и Европы

Их вклад в науку, культуру, спорт и медицину остаётся значимым до сих пор.

7 сентября — это день, наполненный смыслом, уважением к профессиям, культурным наследием и памятью об исторических событиях. Вне зависимости от того, какой из праздников вы выберете для себя, он может стать поводом для благодарности, вдохновения и новых начинаний.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь.