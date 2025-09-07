В этот день люди по всему миру отмечают как необычные, так и серьёзные праздники. В этом материале от DNEWS расскажем, какие важные даты приходятся на 8 сентября, как этот день связан с историей, верой и профессиональной деятельностью, а также какие народные приметы и запреты актуальны.
Основные праздники 8 сентября
Переходя к списку праздников, начнём с международных и необычных дат, которые отражают ценности современного общества.
День извинений
Этот трогательный праздник призван напомнить о важности умения прощать. Отмечается ежегодно в разных странах и даёт возможность сказать «прости» тем, кого мы могли невольно обидеть. День извинений помогает восстановить гармонию в отношениях и в душе.
Международный день солидарности журналистов
Праздник посвящён тем, кто ежедневно рискует ради правдивой информации. Этот день стал символом поддержки журналистов, которые страдают от цензуры, давления или угроз. Отмечается во многих странах и напоминает о ценности свободы слова.
Международный день грамотности
Учреждён ЮНЕСКО 26 октября 1966 года. Основная цель — подчеркнуть важность образования, прав человека и достоинства личности. Этот день особенно значим для педагогов, научных работников, журналистов и всех, кто стремится к развитию общества.
День амперсанда
Праздник символа «&» привлекает внимание к значению знаков в письменной коммуникации. Амперсанд символизирует связь и объединение, что актуально как в лингвистике, так и в деловом общении.
День посиделок на кухне
Домашний, уютный праздник, посвящённый семейным беседам и душевному общению. Он напоминает о важности времени, проведённого с близкими за столом, где зарождаются тёплые воспоминания.
Национальные праздники в разных странах
После международных и необычных дат стоит отметить государственные и национальные праздники, которые важны для культурной идентичности стран.
Национальные праздники 8 сентября
- День независимости — Северная Македония
- День победы — Пакистан и Мальта
- День волонтёра — Испания
- День благодарности за свободу и независимость, коронация Витовта Великого — Литва
- Национальный день — Андорра
- День провинции Астурия и День Эстремадуры — Испания
- День актёров, День клятвы верности, День обмена ролями «начальник-сотрудник» — США
- День освобождения Кусаи — Микронезия
- День благодарности выгуливающим собак — США
Церковные и религиозные праздники
В духовной традиции этот день наполнен смыслом и почитанием.
Католические и православные праздники 8 сентября
- Рождество Пресвятой Девы Марии (католическое)
- Сретение Владимирской иконы Божией Матери
- Память святой блаженной Марии Дивеевской
- День памяти святых мучеников Наталии и Адриана
- Празднование иконы Божией Матери Владимирская-Елецкая
Эти даты почитаются как в католической, так и в православной традиции и напоминают о святых, оставивших значительный след в истории веры.
Профессиональные праздники 8 сентября
День профессиональных сообществ поднимает важные темы труда, заботы и поддержки.
- День детской медсестры в гематологии и онкологии (США)
- Международный день физической терапии — праздник специалистов, занимающихся восстановлением здоровья.
Профессиональные даты подчёркивают важность врачей, педагогов, журналистов и социальных работников.
Народные приметы и запреты на 8 сентября
Переходя от официальных праздников к народной мудрости, обратим внимание на приметы, которые сформировались веками.
Приметы
- Утром холодно — к ранней зиме
- Стук дятла на дальнем расстоянии — к дождю
- Гром в этот день — осень будет тёплой
- Редкие облака в небе — ясная и холодная погода
- Голуби шумят — установится хорошая погода
Что нельзя делать 8 сентября
- Нельзя ходить босиком, ездить верхом, гулять в одиночку по лесу
- Женщинам запрещено кричать на мужчин
- Не следует делать спонтанные покупки или принимать важные решения
- Нельзя лениться, переедать, ссориться и грубить детям
Соблюдение этих запретов помогает избежать негативных последствий и сохранить душевный покой.
Именинники 8 сентября
День ангела и имя для ребёнка, рождённого в этот день, можно выбрать по списку святых.
Именины отмечают:
- Мужские имена: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Пётр, Роман
- Женские имена: Мария, Наталья
Именины — это не только религиозное событие, но и повод поздравить родных и близких.
Исторические события 8 сентября
Наконец, стоит обратить внимание на события, которые оставили след в мировой истории.
Ключевые события в истории
- 1298 — морское сражение между Генуей и Венецией у острова Курцола
- 1380 — Куликовская битва: победа Дмитрия Донского над Мамаем
- 1504 — Микеланджело представляет «Давида»
- 1636 — основан Гарвардский колледж, старейший ВУЗ США
- 1791 — в Лувре впервые устроена выставка живописи
- 1886 — основан Йоханнесбург (ЮАР)
- 1914 — первый в истории воздушный таран, совершён Петром Нестеровым
- 1943 — Италия подписывает капитуляцию во Второй мировой войне
- 1951 — Сан-Францисский мирный договор устанавливает статус Японии
- 1989 — основан Народный Рух Украины за перестройку
- 1991 — Македония поддержала независимость на референдуме
- 1993 — создана Всемирная организация городов культурного наследия (ЮНЕСКО)
- 2009 — компания Intel анонсировала процессоры Core i5
Известные люди, родившиеся 8 сентября
- 1157 — Ричард I Львиное Сердце, английский король
- 1841 — Антонин Дворжак, чешский композитор
- 1895 — Игорь Федив, украинский деятель и педагог
- 1898 — Наталья Ужвий, актриса театра и кино
- 1970 — Тимур Таймазов, олимпийский чемпион
- 1979 — Пинк (Алиша Бет Мур), американская певица и актриса
Имена и события этого дня показывают его многообразие и значение для разных сфер жизни.
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь.