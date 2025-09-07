Воскресенье, 7 сентября, 2025
Праздник 8 сентября наполнен смыслом, традициями, историей и уважением к человеку. Полный список праздников, которые празднуют в мире.
Какой праздник 8 сентября: что празднуют в этот день и какие события произошли в истории

В этот день люди по всему миру отмечают как необычные, так и серьёзные праздники. В этом материале от DNEWS расскажем, какие важные даты приходятся на 8 сентября, как этот день связан с историей, верой и профессиональной деятельностью, а также какие народные приметы и запреты актуальны.

Основные праздники 8 сентября

Переходя к списку праздников, начнём с международных и необычных дат, которые отражают ценности современного общества.

День извинений

Этот трогательный праздник призван напомнить о важности умения прощать. Отмечается ежегодно в разных странах и даёт возможность сказать «прости» тем, кого мы могли невольно обидеть. День извинений помогает восстановить гармонию в отношениях и в душе.

Международный день солидарности журналистов

Праздник посвящён тем, кто ежедневно рискует ради правдивой информации. Этот день стал символом поддержки журналистов, которые страдают от цензуры, давления или угроз. Отмечается во многих странах и напоминает о ценности свободы слова.

Международный день грамотности

Учреждён ЮНЕСКО 26 октября 1966 года. Основная цель — подчеркнуть важность образования, прав человека и достоинства личности. Этот день особенно значим для педагогов, научных работников, журналистов и всех, кто стремится к развитию общества.

День амперсанда

Праздник символа «&» привлекает внимание к значению знаков в письменной коммуникации. Амперсанд символизирует связь и объединение, что актуально как в лингвистике, так и в деловом общении.

День посиделок на кухне

Домашний, уютный праздник, посвящённый семейным беседам и душевному общению. Он напоминает о важности времени, проведённого с близкими за столом, где зарождаются тёплые воспоминания.

Национальные праздники в разных странах

После международных и необычных дат стоит отметить государственные и национальные праздники, которые важны для культурной идентичности стран.

Национальные праздники 8 сентября

  • День независимости — Северная Македония
  • День победы — Пакистан и Мальта
  • День волонтёра — Испания
  • День благодарности за свободу и независимость, коронация Витовта Великого — Литва
  • Национальный день — Андорра
  • День провинции Астурия и День Эстремадуры — Испания
  • День актёров, День клятвы верности, День обмена ролями «начальник-сотрудник» — США
  • День освобождения Кусаи — Микронезия
  • День благодарности выгуливающим собак — США

Церковные и религиозные праздники

В духовной традиции этот день наполнен смыслом и почитанием.

Католические и православные праздники 8 сентября

  • Рождество Пресвятой Девы Марии (католическое)
  • Сретение Владимирской иконы Божией Матери
  • Память святой блаженной Марии Дивеевской
  • День памяти святых мучеников Наталии и Адриана
  • Празднование иконы Божией Матери Владимирская-Елецкая

Эти даты почитаются как в католической, так и в православной традиции и напоминают о святых, оставивших значительный след в истории веры.

Профессиональные праздники 8 сентября

День профессиональных сообществ поднимает важные темы труда, заботы и поддержки.

  • День детской медсестры в гематологии и онкологии (США)
  • Международный день физической терапии — праздник специалистов, занимающихся восстановлением здоровья.

Профессиональные даты подчёркивают важность врачей, педагогов, журналистов и социальных работников.

Народные приметы и запреты на 8 сентября

Переходя от официальных праздников к народной мудрости, обратим внимание на приметы, которые сформировались веками.

Приметы

  • Утром холодно — к ранней зиме
  • Стук дятла на дальнем расстоянии — к дождю
  • Гром в этот день — осень будет тёплой
  • Редкие облака в небе — ясная и холодная погода
  • Голуби шумят — установится хорошая погода

Что нельзя делать 8 сентября

  • Нельзя ходить босиком, ездить верхом, гулять в одиночку по лесу
  • Женщинам запрещено кричать на мужчин
  • Не следует делать спонтанные покупки или принимать важные решения
  • Нельзя лениться, переедать, ссориться и грубить детям

Соблюдение этих запретов помогает избежать негативных последствий и сохранить душевный покой.

Именинники 8 сентября

День ангела и имя для ребёнка, рождённого в этот день, можно выбрать по списку святых.

Именины отмечают:

  • Мужские имена: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Пётр, Роман
  • Женские имена: Мария, Наталья

Именины — это не только религиозное событие, но и повод поздравить родных и близких.

Исторические события 8 сентября

Наконец, стоит обратить внимание на события, которые оставили след в мировой истории.

Ключевые события в истории

  • 1298 — морское сражение между Генуей и Венецией у острова Курцола
  • 1380 — Куликовская битва: победа Дмитрия Донского над Мамаем
  • 1504 — Микеланджело представляет «Давида»
  • 1636 — основан Гарвардский колледж, старейший ВУЗ США
  • 1791 — в Лувре впервые устроена выставка живописи
  • 1886 — основан Йоханнесбург (ЮАР)
  • 1914 — первый в истории воздушный таран, совершён Петром Нестеровым
  • 1943 — Италия подписывает капитуляцию во Второй мировой войне
  • 1951 — Сан-Францисский мирный договор устанавливает статус Японии
  • 1989 — основан Народный Рух Украины за перестройку
  • 1991 — Македония поддержала независимость на референдуме
  • 1993 — создана Всемирная организация городов культурного наследия (ЮНЕСКО)
  • 2009 — компания Intel анонсировала процессоры Core i5

Известные люди, родившиеся 8 сентября

  • 1157 — Ричард I Львиное Сердце, английский король
  • 1841 — Антонин Дворжак, чешский композитор
  • 1895 — Игорь Федив, украинский деятель и педагог
  • 1898 — Наталья Ужвий, актриса театра и кино
  • 1970 — Тимур Таймазов, олимпийский чемпион
  • 1979 — Пинк (Алиша Бет Мур), американская певица и актриса

Имена и события этого дня показывают его многообразие и значение для разных сфер жизни.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь.

