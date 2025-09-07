В этот день люди по всему миру отмечают как необычные, так и серьёзные праздники. В этом материале от DNEWS расскажем, какие важные даты приходятся на 8 сентября, как этот день связан с историей, верой и профессиональной деятельностью, а также какие народные приметы и запреты актуальны.

Основные праздники 8 сентября

Переходя к списку праздников, начнём с международных и необычных дат, которые отражают ценности современного общества.

День извинений

Этот трогательный праздник призван напомнить о важности умения прощать. Отмечается ежегодно в разных странах и даёт возможность сказать «прости» тем, кого мы могли невольно обидеть. День извинений помогает восстановить гармонию в отношениях и в душе.

Международный день солидарности журналистов

Праздник посвящён тем, кто ежедневно рискует ради правдивой информации. Этот день стал символом поддержки журналистов, которые страдают от цензуры, давления или угроз. Отмечается во многих странах и напоминает о ценности свободы слова.

Международный день грамотности

Учреждён ЮНЕСКО 26 октября 1966 года. Основная цель — подчеркнуть важность образования, прав человека и достоинства личности. Этот день особенно значим для педагогов, научных работников, журналистов и всех, кто стремится к развитию общества.

День амперсанда

Праздник символа «&» привлекает внимание к значению знаков в письменной коммуникации. Амперсанд символизирует связь и объединение, что актуально как в лингвистике, так и в деловом общении.

День посиделок на кухне

Домашний, уютный праздник, посвящённый семейным беседам и душевному общению. Он напоминает о важности времени, проведённого с близкими за столом, где зарождаются тёплые воспоминания.

Национальные праздники в разных странах

После международных и необычных дат стоит отметить государственные и национальные праздники, которые важны для культурной идентичности стран.

Национальные праздники 8 сентября

День независимости — Северная Македония

— Северная Македония День победы — Пакистан и Мальта

— Пакистан и Мальта День волонтёра — Испания

— Испания День благодарности за свободу и независимость, коронация Витовта Великого — Литва

— Литва Национальный день — Андорра

— Андорра День провинции Астурия и День Эстремадуры — Испания

— Испания День актёров, День клятвы верности, День обмена ролями «начальник-сотрудник» — США

— США День освобождения Кусаи — Микронезия

— Микронезия День благодарности выгуливающим собак — США

Церковные и религиозные праздники

В духовной традиции этот день наполнен смыслом и почитанием.

Католические и православные праздники 8 сентября

Рождество Пресвятой Девы Марии (католическое)

(католическое) Сретение Владимирской иконы Божией Матери

Память святой блаженной Марии Дивеевской

День памяти святых мучеников Наталии и Адриана

Празднование иконы Божией Матери Владимирская-Елецкая

Эти даты почитаются как в католической, так и в православной традиции и напоминают о святых, оставивших значительный след в истории веры.

Профессиональные праздники 8 сентября

День профессиональных сообществ поднимает важные темы труда, заботы и поддержки.

День детской медсестры в гематологии и онкологии (США)

(США) Международный день физической терапии — праздник специалистов, занимающихся восстановлением здоровья.

Профессиональные даты подчёркивают важность врачей, педагогов, журналистов и социальных работников.

Народные приметы и запреты на 8 сентября

Переходя от официальных праздников к народной мудрости, обратим внимание на приметы, которые сформировались веками.

Приметы

Утром холодно — к ранней зиме

Стук дятла на дальнем расстоянии — к дождю

Гром в этот день — осень будет тёплой

Редкие облака в небе — ясная и холодная погода

Голуби шумят — установится хорошая погода

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя ходить босиком, ездить верхом, гулять в одиночку по лесу

Женщинам запрещено кричать на мужчин

Не следует делать спонтанные покупки или принимать важные решения

Нельзя лениться, переедать, ссориться и грубить детям

Соблюдение этих запретов помогает избежать негативных последствий и сохранить душевный покой.

Именинники 8 сентября

День ангела и имя для ребёнка, рождённого в этот день, можно выбрать по списку святых.

Именины отмечают:

Мужские имена : Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Пётр, Роман

: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Пётр, Роман Женские имена: Мария, Наталья

Именины — это не только религиозное событие, но и повод поздравить родных и близких.

Исторические события 8 сентября

Наконец, стоит обратить внимание на события, которые оставили след в мировой истории.

Ключевые события в истории

1298 — морское сражение между Генуей и Венецией у острова Курцола

— морское сражение между Генуей и Венецией у острова Курцола 1380 — Куликовская битва: победа Дмитрия Донского над Мамаем

— Куликовская битва: победа Дмитрия Донского над Мамаем 1504 — Микеланджело представляет «Давида»

— Микеланджело представляет «Давида» 1636 — основан Гарвардский колледж, старейший ВУЗ США

— основан Гарвардский колледж, старейший ВУЗ США 1791 — в Лувре впервые устроена выставка живописи

— в Лувре впервые устроена выставка живописи 1886 — основан Йоханнесбург (ЮАР)

— основан Йоханнесбург (ЮАР) 1914 — первый в истории воздушный таран, совершён Петром Нестеровым

— первый в истории воздушный таран, совершён Петром Нестеровым 1943 — Италия подписывает капитуляцию во Второй мировой войне

— Италия подписывает капитуляцию во Второй мировой войне 1951 — Сан-Францисский мирный договор устанавливает статус Японии

— Сан-Францисский мирный договор устанавливает статус Японии 1989 — основан Народный Рух Украины за перестройку

— основан Народный Рух Украины за перестройку 1991 — Македония поддержала независимость на референдуме

— Македония поддержала независимость на референдуме 1993 — создана Всемирная организация городов культурного наследия (ЮНЕСКО)

— создана Всемирная организация городов культурного наследия (ЮНЕСКО) 2009 — компания Intel анонсировала процессоры Core i5

Известные люди, родившиеся 8 сентября

1157 — Ричард I Львиное Сердце, английский король

— Ричард I Львиное Сердце, английский король 1841 — Антонин Дворжак, чешский композитор

— Антонин Дворжак, чешский композитор 1895 — Игорь Федив, украинский деятель и педагог

— Игорь Федив, украинский деятель и педагог 1898 — Наталья Ужвий, актриса театра и кино

— Наталья Ужвий, актриса театра и кино 1970 — Тимур Таймазов, олимпийский чемпион

— Тимур Таймазов, олимпийский чемпион 1979 — Пинк (Алиша Бет Мур), американская певица и актриса

Имена и события этого дня показывают его многообразие и значение для разных сфер жизни.

