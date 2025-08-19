20 августа — не просто дата в середине последнего летнего месяца. Это день, который объединяет множество событий, праздников, знаменательных дат и традиций в разных странах. Он наполнен важным историческим, культурным и духовным смыслом. На календаре 20 августа пересекаются религиозные, гастрономические, профессиональные и международные поводы для праздника. И каждый из них по-своему интересен.

Эта статья от DNEWS — подробный путеводитель по событиям 20 августа. Мы расскажем, какие страны отмечают этот день, какие исторические факты с ним связаны, что за необычные праздники существуют, кто родился и ушёл в этот день. Всё — с конкретикой, примерами и цифрами.

Главные праздники 20 августа в разных странах

В этот день торжества проходят сразу в нескольких государствах, и каждое из них вкладывает в дату свой смысл и национальную гордость.

День Святого Иштвана в Венгрии

Один из главных праздников Венгрии — День Святого Иштвана. Это национальное торжество в честь первого короля страны, который считается её основателем. Иштван I был канонизирован в 1083 году и признан святым. 20 августа в Венгрии — это и День основания государства, и религиозный праздник, и день Конституции.

В Будапеште проходят военные парады, освящение хлеба нового урожая, массовые гуляния и фейерверки. У здания венгерского парламента собираются тысячи зрителей. Кстати, сам парламент — третий по величине в мире. Он содержит 691 комнату, 20 километров лестничных пролётов и украшен 40 килограммами 23-каратного золота.

День восстановления независимости Эстонии

20 августа 1991 года Эстония официально вышла из состава СССР. День восстановления независимости — государственный праздник, который ежегодно сопровождается церемониями, концертами, патриотическими речами и возложением цветов к памятникам.

День героя независимости в Чили

Чили в этот день вспоминает Бернардо О’Хиггинса — одного из отцов-основателей страны. Его считают национальным героем и лидером чилийской независимости. 20 августа проводятся памятные мероприятия, парады и митинги.

Международные и необычные праздники 20 августа

Кроме официальных, существуют и тематические даты, которые отмечают во всём мире: от праздников вкуса до экологических и социальных инициатив.

Всемирный день картофеля фри

Этот день особенно популярен в США, но известен и за их пределами. Картофель фри — один из символов современной гастрономии. В этот день проводятся акции в ресторанах, скидки, дегустации необычных соусов и вкусов.

По статистике, среднестатистический американец съедает до 13 кг картофеля фри в год.

Всемирный день комаров

Дата приурочена к открытию, которое сделал британский доктор Рональд Росс в 1897 году: он доказал, что малярию переносят комары. Сегодня этот день посвящён борьбе с тропическими болезнями и улучшению санитарных условий.

Всемирный день лени

Этот ироничный, но популярный праздник напоминает людям о праве на отдых и важности ментального баланса. В некоторых странах его даже празднуют официально — с шествиями, уличной музыкой и плакатами в духе «Сделай паузу».

Профессиональные и тематические даты

20 августа связан с рядом профессий и сфер жизни, о которых важно помнить.

День радиолога в США

Отмечается в третью среду августа, а в 2025 году она выпадает именно на 20-е число. Радиологи — это специалисты, без которых невозможно представить современную медицину. Их вклад в диагностику и лечение огромен.

Национальный день радио в США

Этот день призван напомнить о значимости радиосвязи в развитии общества. Радиостанции, дикторы и инженеры получают в этот день поздравления и профессиональные награды.

День компании Sanofi

20 августа — дата, когда фармацевтический гигант Sanofi проводит внутренние и внешние мероприятия, посвящённые инновациям в медицине. Компания работает более чем в 100 странах и специализируется на лекарствах, вакцинах и научных исследованиях.

Исторические события, произошедшие 20 августа

Эта дата богата на знаковые события, которые повлияли на политическую карту мира, научный прогресс и культуру.

1627 год – первый украинский словарь

В этот день был опубликован словарь Памвы Беринды — «Лексикон словеноросский». Это первое лексикографическое издание, посвящённое упорядочиванию украинского языка и терминов.

1741 год – открытие Аляски

Витус Беринг, капитан-командор Российского флота, достиг побережья Аляски. Его экспедиция положила начало освоению этих территорий и установила связи между Азией и Северной Америкой.

1896 год – освящение Владимирского собора в Киеве

Собор святого Владимира стал одним из крупнейших духовных символов Киева. Его освящение собрало тысячи прихожан и стало важной датой в истории духовной архитектуры.

1925 год – создание музея Шевченко в Каневе

Могила Тараса Шевченко в Каневе стала основой для создания музея-заповедника, который позже стал национальным. Это культурное место ежегодно посещают десятки тысяч людей.

1996 год – повышение минимальной зарплаты в США

Президент Билл Клинтон подписал закон об увеличении минимальной почасовой ставки до 5,15 долларов. В 2015 году она составила 7,25 доллара, а к 2025 году в отдельных штатах приблизилась к 15 долларам.

События XX века: геополитика и цензура

1968 год – ввод войск в Чехословакию

В этот день советские войска и силы Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии для подавления «Пражской весны». Это событие стало символом борьбы за свободу и реакцией тоталитарной системы.

1980 год – глушение радиостанций в СССР

Министерство связи УССР издало приказ о глушении «Голоса Америки», BBC и «Немецкой волны». Это было частью советской информационной изоляции и борьбы с «враждебной пропагандой».

Кто родился и умер 20 августа

Родились

1833 год — Бенджамин Гаррисон, 23-й президент США. Его президентство ознаменовалось экономическими реформами и поддержкой армии ветеранов.

Умерли

1823 год — Фридрих Арнольд Брокгауз, немецкий издатель, основатель энциклопедии «Брокгауз и Ефрон».

Гастрономические праздники

День шоколадного пеканового пирога в США

Пекановый пирог — популярный десерт в южных штатах. С добавлением шоколада он стал настоящим лакомством. 20 августа многие пекарни устраивают дегустации и распродажи.

Национальный день любителей бекона

Этот праздник популярен среди американцев. Кафе и рестораны устраивают меню с акцентом на блюда из бекона — от бургеров до авторских десертов.

Погода, восходы и закаты 20 августа

Вот как выглядит солнце 20 августа в столицах:

Нью-Дели — восход 05:49, закат 18:53

Рим — восход 06:21, закат 20:02

Таллин — восход 05:46, закат 20:55

Вашингтон — восход 06:23, закат 19:55

Киев — восход 05:56, закат 20:06

Париж — восход 06:48, закат 20:49

Разница в продолжительности светового дня может достигать 3–4 часов в зависимости от широты.

20 августа — это день, в котором удивительным образом соединяются религия, история, еда, технологии и борьба за свободу. Это дата с насыщенным содержанием, важными уроками и праздничным настроением. Память об Иштване, независимость Эстонии, вкусы бекона и картошки фри, научные открытия и геополитические потрясения — всё это отражение одного дня, который стоит запомнить.

