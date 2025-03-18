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Культура
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Ким Кардашян подала в суд на Канье Веста – хочет забрать детей

Похоже, что терпение Ким Кардашян окончательно иссякло. Звезда реалити-шоу настроена лишить своего эксчеловика Канье Веста права опеки над их четырьмя детьми из-за его неадекватного поведения.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», последней каплей для Ким стало то, что Вест привлек их 11-летнюю дочь Норт к созданию музыкального трека вместе с находящимся в тюрьме P. Diddy. Кардашян категорически выступила против любой связи ее дочери с рэпером, имеющим проблемы с законом. Узнав об этом, Ким немедленно запросила срочное судебное слушание. Она также пыталась договориться с Вестом лично, но тот вместо ответа просто обнародовал их переписку в соцсетях.

«Я просто хочу защитить Норт. Ты же знаешь, что имена наших детей зарегистрированы как торговые марки»,

– написала Ким Канье, но это не остановило рэппера.

Он все равно выпустил трек Lonely Roads Still Go to Sunshine.

В ответ Вест резко отреагировал на претензии Кардашана, заявив, что она ограничивает его родительские права. Он сравнил их соглашение об опеке с тюрьмой и даже пригрозил масштабным судебным противостоянием.

Ранее пара согласилась на совместную юридическую и физическую опеку над детьми, но Ким теперь стремится изменить эти условия. По словам инсайдеров, она серьезно озабочена психологическим состоянием детей и хочет обеспечить им стабильную и здоровую среду. Сможет ли Кардашян добиться изменения условий опеки и защитить детей от эксцентричных проделок Веста – покажет время.

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