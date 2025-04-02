Кинопремьеры недели: что смотреть в кино со 2 апреля

На этой неделе зрителей ждут увлекательные кинопремьеры, которые удовлетворят вкусы самых взыскательных киноманов.
Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «novyny.live», любители приключений смогут отправиться в путешествие по миру легендарной игры Minecraft, ценители напряженных историй – погрузиться в новый триллер с Николасом Кейджем, а фанаты романтики – насладиться трогательной драмой о первой любви.
Minecraft: Фильм
Четверо друзей неожиданно оказываются в фантастическом мире, куда их затянуло из-за загадочного портала. Чтобы вернуться домой, им придется не только освоиться в новых условиях, но и научиться выживать по строгим законам этой пиксельной вселенной.
В кино со 2 апреля.
Мышеловка
Напряжен украинский триллер о военном Антоне, который после артобстрела застревает в заваленном блиндаже. Отрезанный от мира он вынужден бороться за жизнь, используя все свои навыки и выдержку.
В кино с 3 марта.
Безумно влюбленные
Когда 17-летний Клотер встретил 15-летнюю Джеки, их сердца мгновенно соединились. Однако жестокая реальность вмешалась в их историю – парень оказался за решеткой из-за связи с опасной компанией. Все время в тюрьме он думал только об одном: будет ли шанс снова увидеть свою любимую?
В кино с 3 марта.
Выжившие. Выход во тьму
В постапокалиптическом мире, где после заката выходят на охоту жуткие создания, Пол пытается защитить своих 15-летних сыновей-близнецов Джозефа и Томаса. Они всегда придерживались правила не выходить ночью, но однажды Томас не успевает вернуться домой к темноте.
В кино со 2 апреля.