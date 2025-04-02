Кинопремьеры недели: что смотреть в кино со 2 апреля

На этой неделе зрителей ждут увлекательные кинопремьеры, которые удовлетворят вкусы самых взыскательных киноманов.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «novyny.live», любители приключений смогут отправиться в путешествие по миру легендарной игры Minecraft, ценители напряженных историй – погрузиться в новый триллер с Николасом Кейджем, а фанаты романтики – насладиться трогательной драмой о первой любви.

Minecraft: Фильм

Четверо друзей неожиданно оказываются в фантастическом мире, куда их затянуло из-за загадочного портала. Чтобы вернуться домой, им придется не только освоиться в новых условиях, но и научиться выживать по строгим законам этой пиксельной вселенной.

В кино со 2 апреля.

Мышеловка

Напряжен украинский триллер о военном Антоне, который после артобстрела застревает в заваленном блиндаже. Отрезанный от мира он вынужден бороться за жизнь, используя все свои навыки и выдержку.

В кино с 3 марта.

Безумно влюбленные

Когда 17-летний Клотер встретил 15-летнюю Джеки, их сердца мгновенно соединились. Однако жестокая реальность вмешалась в их историю – парень оказался за решеткой из-за связи с опасной компанией. Все время в тюрьме он думал только об одном: будет ли шанс снова увидеть свою любимую?

В кино с 3 марта.

Выжившие. Выход во тьму

В постапокалиптическом мире, где после заката выходят на охоту жуткие создания, Пол пытается защитить своих 15-летних сыновей-близнецов Джозефа и Томаса. Они всегда придерживались правила не выходить ночью, но однажды Томас не успевает вернуться домой к темноте.

В кино со 2 апреля.