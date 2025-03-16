Когда Благовещение в 2025 году: дата, традиции и народные приметы

Благовещение – один из важнейших христианских праздников, связанный с радостным известием, которое получила Дева Мария. В этот день верующие идут в церковь на богослужение и освящают соль, которая, по преданию, обладает целебными свойствами.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», в Украине Благовещение традиционно отмечали 7 апреля, но после перехода на новый юлианский календарь в 2023 году дата изменилась. Теперь праздник выпадает на 25 марта.

История и значение праздника

Согласно Евангелию, Дева Мария с детства жила в храме, выполняя данное Господу обет чистоты. Однажды перед ней предстал архангел Гавриил со словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой». Он сообщил, что она станет матерью Спасителя.

Сначала Мария испугалась, но затем приняла волю Бога. Именно этот момент считается началом спасения человечества, а Благовещение символизирует воплощение Господа в мир.

Дата 25 марта также выбрана не случайно – ровно через девять месяцев, 25 декабря, родился Иисус Христос.

Традиции празднования

На Благовещение верующие посещают церковь, молятся и освящают соль. В народе считается, что эта соль обладает особой силой: ее используют для лечения, а также добавляют в свадебный каравай, чтобы укрепить брак. В некоторых украинских общинах сохранился обычай выпускать голубей в небо. Это символизирует хорошие новости и обращение к Богу с просьбами о мире и благополучии. Несмотря на Великий пост, в этот день можно есть рыбу и пить немного вина.

Чего нельзя делать на Благовещение?

Считается, что 25 марта нельзя:

выполнять тяжелую физическую работу;

брать или давать деньги взаймы;

отправляться в дальний путь;

шить, вязать, стирать;

стричь или красить волосы;

одевать новую одежду.

Также существует примета: если ночь на Благовещение будет теплой, весна будет мягкой и солнечной.

Следует отметить, что 16 марта праздник именин отмечает Денис, Иван, Александр, Павел, Роман.