KOLA эмоционально сорвалась из-за проблем со звуком рода время выступления: «Я не лох!»

Певица KOLA провела грандиозный сольный концерт во Дворце спорта. Однако вечер запомнился не только мощной энергетикой и сильным вокалом артистки, но и громким конфликтом со звукорежиссером.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», во время выступления KOLA резко высказалась по поводу технических проблем, которые мешали ей петь.

«Я не буду выступать в таких условиях, я не лох!»,

– эмоционально заявила исполнительница со сцены.

Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию посреди зрителей. Некоторые поддержали артистку, ведь проблемы со звуком были очевидны, а другие считают, что подобные вопросы следует решать за кулисами, а не публично.

Однако это был не единственный момент, вызвавший дискуссии. Зрители также сетовали на затянутую программу концерта. Через 2 часа после начала часть собравшихся начала покидать зал, на что KOLA отреагировала с юмором, попросив закрыть дверь, чтобы никто не убегал.

При всех трудностях артистка продемонстрировала невероятную отдачу, а ее энергетика не оставила равнодушными поклонников.

«Не так многие украинские исполнители могут заряжать зал так, как это делает KOLA!»,

– отмечают поклонники певицы.