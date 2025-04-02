Кондратюк ошеломил заявлением: Козловский уже не служит в армии

Игорь Кондратюк поделился информацией о военной службе Виталия Козловского, присоединившегося к Нацгвардии в июне 2023 года. По словам продюсера, артист пока не военнослужащий.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unian», это сенсационное заявление прозвучало в интервью Янине Соколовой для проекта «Рандеву». Напомним, что между Кондратюком и Козловским существует длительный конфликт, связанный с авторскими правами, который разрешается в судебном порядке. Согласно решению суда, Козловский должен уплатить долг своему экспродюсеру. Певец ранее утверждал, что Кондратюк взимал средства с его военной зарплаты. Однако, по словам продюсера, этот процесс приостановлен, поскольку Козловский больше не служит. Кондратюк отметил, что они не поддерживают связь, а все вопросы по долгу решаются через адвокатов.

«Он уже достаточно давно не служит. Почему – это вопрос к нему. Наши отношения просты: он должен деньги по решению суда и на этом все. Я не думаю о нем. Он периодически общается с моим адвокатом, но это не имеет никакого результата. Я не обращаю на это внимания. Когда он служил, то платил, поскольку это происходило официально через бухгалтерию»,

– рассказал Кондратюк.

Продюсер также рассказал, что общался с Петром Кузиком, командиром 3-го батальона оперативного назначения «Свобода», где служил Козловский. По словам Кондратюка, Кузик был недоволен тем, что Козловского причислили к его бригаде.