Король Чарльз ІІІ попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака: что известно

В феврале 2024 года британский монарх король Чарльз столкнулся с серьезным вызовом – у него было диагностировано онкологическое заболевание, обнаруженное во время операции по удалению увеличенной простаты.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Reuters, лечение началось и на сегодняшний день оно дает положительные результаты. Однако недавно, по информации Букингемского дворца, 76-летний король попал в больницу из-за побочных эффектов от лечения. Сейчас состояние Его Величества стабильно и находится дома, в Кларенс-гаусе. Впрочем, из-за рекомендаций врачей он был вынужден отменить все запланированные рабочие мероприятия.

СМИ сообщают, что супруга короля, Камилла, не сопровождала его в медицинское учреждение. Детали инцидента не разглашаются, однако источники в окружении монарха уверяют, что причин для беспокойства нет. Они объясняют, что подобные побочные эффекты вполне привычны при лечении онкологии.