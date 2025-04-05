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Культура
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Королевская сказка не без помех: все расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Королівська казка не без перешкод: всі розставання Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Несмотря на всеобщую веру в «королевскую сказку», история отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон имела не один драматический поворот. Пара проходила из-за разрывов, сомнений и громких скандалов еще до того, как стала символом стабильности британской монархии.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, история любви началась еще в 2001 – именно тогда они впервые встретились во время учебы в Университете Сент-Эндрюс. Кейт сразу привлекла внимание наследника престола и вскоре между ними завязались романтические отношения. Однако уже в 2004 году молодые люди разошлись. Причина – нежелание 21-летнего Уильяма связывать себя обязательствами. Постоянные вопросы о свадьбе его раздражали, и, чтобы уйти от давления, он отправился в Грецию, где проводил время с друзьями и новыми знакомыми.

Однако вскоре он осознал, что допустил ошибку, и возобновил отношения с Кейт. Однако уже в 2005 году снова возникло напряжение: девушка чувствовала себя игнорированной, ведь принц больше времени проводил с друзьями, чем с ней. В 2007 году появились слухи о флирте Уильяма с другой девушкой в одном из элитных ночных клубов. Это стало последней каплей для Кейт.

В ситуацию вмешались даже родственники. Дедушка принца – герцог Эдинбургский – посоветовал внуку определиться с чувствами, тогда как принц Чарльз, отец Уильяма, советовал не торопиться. Но юный наследник не прислушивался ни к одному из них. Впоследствии его снова сфотографировали на вечеринке в компании девушек и Кейт поставила четкий выбор: либо она – единственная, либо они расходятся.

В апреле того же года Уильям снова ушел из жизни Кейт. Она тяжело переживала разрыв, но не исчезла с радаров: активно участвовала в светских мероприятиях вместе с сестрой Пиппой, занималась спортом и работала. Обе сестры стали постоянными гостями красных дорожек. Переломным стал июнь 2007 года, когда общий знакомый пригласил былую пару в гости. После откровенного разговора Уильям осознал, что хочет вернуть Кейт. Они стали тайно встречаться.

Сначала на публике держали дистанцию, однако именно общая поездка на Сейшельские острова помогла им наладить отношения. Там они решили не торопиться со свадьбой и детками. В 2010 году, после лет взлетов и падений, принц Уильям сделал предложение, и Кейт сказала «да».

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