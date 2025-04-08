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Культура
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Мадонна и Элтон Джон положили конец многолетнему конфликту: подробности

Мадонна та Елтон Джон поклали край багаторічному конфлікту: подробиці

Две легенды мировой музыки – Мадонна и Элтон Джон – официально завершили длительную рознь, которая длилась более двух десятилетий. Звезды не только помирились, но намекнули на потенциальное творческое объединение в будущем.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «РБК-Украина», истоки конфликта достигают еще в 2002 году, когда Элтон Джон открыто раскритиковал композицию Мадонны к фильму «Умри, но не сейчас», назвав ее «худшей песней из всех саундтреков в Бонд». А уже в 2004 году, во время вручения премий Q Awards, он эмоционально заявил:

«Мадонна – лучший артист в прямом эфире? Да не смешите меня!

В течение многих лет между артистами разгорались новые конфликты, а публичные выпады только обостряли ситуацию. Однако в конце марта на съемочной площадке шоу Saturday Night Live произошло то, чего никто не ожидал: Мадонна и Элтон Джон окончательно поладили.

«Мы наконец-то закопали топор войны»,

– написала Мадонна в своем Instagram.

Она призналась, что появление Элтона на сцене шоу вызвало у нее сильные эмоции и воспоминания. В детстве певица была его поклонницей и именно его музыка помогала ей принять собственную инаковость.

«Когда я росла, то часто чувствовала себя изгнанкой. Элтон Джон помог мне понять, что быть другим – это не только нормально, но и важно»,

– отметила Мадонна.

Она также выразила сожаление, что в прошлом отношения с музыкантом были напряженными. На откровенный пост Мадонны Элтон Джон отреагировал с теплотой. Он поблагодарил за поддержку на шоу и признался, что сожалеет о своих резких словах в прошлом.

«Я благодарен, что мы смогли простить друг друга и идти дальше. Во времена, когда мир разъединяется, единство – это очень ценное»,

– написал он.

Элтон Джон также напомнил, что оба артиста всегда имели поддержку со стороны обществ, которые сейчас оказались под угрозой. Он выразил надежду на совместные проекты с Мадонной, что помогут сделать что-то действительно важное для тех, кто в этом нуждается.

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