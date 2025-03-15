Мадонна поразила откровенной фотосессией в белье: певицу не узнать

Легендарная Мадонна, в последнее время активно подогревающая интерес к своему будущему альбому, снова ошеломила публику. 66-летняя попдива выложила серию соблазнительных снимков, на которых предстала в роскошном белье, демонстрируя свою смелость и неугасающую харизму.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, на новых фото Мадонна загадочно смотрит в камеру, сидя на краю ванной в черном шелковом халате. Ее образ дополняют большие бигуди в волосах, придающие ретро-эстетики. Однако самый большой фурор произвели кадры, где певица слегка раскрывает халат, обнажая черный кружевной бюстгальтер, корректирующее белье и прозрачные чулки выше колена. На финальном фото она уже без халата – соблазнительно трогает губы пальцем, а на заднем плане можно заметить разбросанное белье и белоснежные полотенца.

Мадонна. Фото – instagram.com.

Мадонна. Фото – instagram.com.

Мадонна. Фото – instagram.com.

Вызывающие кадры сразу вызвали шквал эмоций в комментариях: «Ты убиваешь нас наповал, королева! Давай, мамочка!», «Эти фото готовят нас к новому альбому!», «Ты всегда стоит ожидания!». Также в своих Instagram-историях Мадонна поделилась крупными планами, на которых можно рассмотреть ее насыщенный макияж – еще одна составляющая фирменного стиля.

Мадонна. Фото – instagram.com.