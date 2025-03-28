Магнитная буря сегодня 28 марта: как повлияет на здоровье и что делать

Сегодня, 28 марта 2025, в Украине наблюдается умеренная магнитная буря. Согласно прогнозам, геомагнитная активность достигнет уровня K-индекса 4, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Studway, изменения в магнитном поле Земли могут влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Во время бури возможны: головные боли и головокружение; слабость и быстрая утомляемость; перепады АД; раздражительность и бессонница.

Как уменьшить негативное влияние?

Чтобы снизить влияние магнитной бури на организм, врачи рекомендуют:

– Достаточно отдыхать и соблюдать режим сна.

– Пить больше чистой воды для поддержания водного баланса.

– употреблять полезную пищу, в частности фрукты, овощи и продукты, богатые магнием.

– Избегать стрессов и перегрузок, отказаться от чрезмерной физической нагрузки.

– Ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи.

Прогноз на ближайшие дни

По предварительным данным, 29 марта магнитная буря станет ослабевать, а 30 марта геомагнитная ситуация нормализуется. Следите за своим самочувствием и не пренебрегайте рекомендациями, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь.