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Магнитные бури в Украине с 7 апреля 2025: чего ожидать и как подготовиться

Магнітні бурі в Україні з 7 квітня 2025 року: чого очікувати та як підготуватися

Начиная с 7 апреля 2025 года, в Украине ожидается серия магнитных бурь, которые могут повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. По данным астрономических наблюдений, активность на Солнце возросла в конце марта и именно с этого времени начали фиксироваться вспышки, способные вызвать геомагнитные возмущения на Земле.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт RolitExpert, уже 7 апреля прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Она может незначительно повлиять на метеочувствительных людей, вызывая усталость, головную боль, раздражительность или нарушение сна. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими недугами.

По прогнозам специалистов, 8 и 9 апреля активность вырастет. Существует возможность повышения геомагнитного уровня до G2, что уже может вызвать сбои в работе спутниковых систем, GPS-навигации, мобильной связи. Также в эти дни не исключен рост тревожности, проблемы со сном и снижение концентрации внимания.

Ученые отмечают, что магнитные бури – природное явление, связанное с влиянием солнечного ветра на магнитное поле Земли. Хотя для здорового человека они не опасны, метеозависимым следует заранее позаботиться о своем самочувствии: больше отдыхать, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина.

Следующее заметное возмущение прогнозируется 11 апреля. Оно также будет средней интенсивности, однако ситуация может измениться в случае новых солнечных выбросов.

Следите за обновлениями космической погоды, чтобы всегда быть на шаг впереди и сохранять спокойствие даже во время магнитных бурь.

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