Среда, 2 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Магнитные бури утихают: какой будет геомагнитная обстановка с 1 по 4 апреля

Магнітні бурі вщухають: якою буде геомагнітна обстановка з 1 по 4 квітня

На протяжении всего марта Солнце демонстрировало повышенную активность, что повлекло за собой интенсивные магнитные бури. Лишь в отдельные дни уровень геомагнитной активности снижался ниже красного показателя, достигая желтого уровня, который считается умеренным.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «RolitExpert», Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 1 по 4 апреля 2025 года. Согласно этим данным, сильные магнитные бури, бурлившие последнюю неделю, наконец постепенно ослабевают. Ожидается, что в начале апреля магнитосфера будет относительно стабильной, хотя незначительные колебания все же могут происходить. Впрочем, они не будут оказывать серьезного влияния на здоровье и общее самочувствие людей.

Специалисты предостерегают, что прогноз может изменяться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Любое изменение в поведении Солнца может повлиять на геомагнитную ситуацию на Земле.

Следует помнить, что магнитные бури могут вызвать дискомфорт у определенных категорий людей. Наиболее чувствительными к таким колебаниям являются метеозависимые лица, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто имеет хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. К наиболее распространенным симптомам во время геомагнитных возмущений относятся головная боль, скачки артериального давления, головокружение, общая слабость, раздражительность и нарушение сна.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, врачи рекомендуют заранее заботиться о своем здоровье: снижать уровень стресса, больше времени проводить на свежем воздухе, избегать переутомления, употреблять достаточно воды и сбалансированно питаться. Также в такие периоды следует ограничить потребление кофе и крепкого чая, предпочитая травяные успокаивающие напитки, такие как ромашковый или мятный чай.

Горячее за неделю

Общество

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

0
В результате российской атаки дронами на Днепр пострадали три...
Экономика

В ДТЭК объяснили киевлянам, кто несет ответственность за целостность пломбы на счетчике и как избежать штрафов

0
В компании ДТЭК объяснили жителям столицы, в каком случае...
Политика

Графики отключения света Одесса и область 31 марта: актуальная информация

0
Ситуация в энергетической системе Украины остается напряженной. Ситуация...
Общество

Криптокомьюнити обращает внимание: Circle и Near вкладываются в приложение переводов Abound

0
Когда крупные игроки криптоиндустрии вкладывают миллионы в сервисы, работающие...
Политика

Запрет на удары: какие стратегические объекты попали в список по договоренностям РФ и Украины

0
Ограничения относятся к объектам, имеющим ключевое значение для...

Новое на сайте

Предыдущая статья
1 апреля праздник: традиции, приметы и важные события этого дня
Следующая статья
«Эвертон» шокировал суммой убытков: сколько потерял клуб Миколенко за прошлый сезон

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

К чему снится болезнь: толкование за известными сонниками

0
Сны о болезни могут иметь множество значений — от...

Оккупанты выпустили по Киеву почти 50 дронов, в КМВА сообщили, сколько сбила ПВО

0
Ночью оккупационная армия Российской Федерации в очередной раз атаковала...

Новая эра энергетики: батарея, не требующая подзарядки

0
Ученые создали батарею, не требующую подзарядки благодаря использованию радиокарбона,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.