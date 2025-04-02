Магнитные бури утихают: какой будет геомагнитная обстановка с 1 по 4 апреля

На протяжении всего марта Солнце демонстрировало повышенную активность, что повлекло за собой интенсивные магнитные бури. Лишь в отдельные дни уровень геомагнитной активности снижался ниже красного показателя, достигая желтого уровня, который считается умеренным.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «RolitExpert», Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 1 по 4 апреля 2025 года. Согласно этим данным, сильные магнитные бури, бурлившие последнюю неделю, наконец постепенно ослабевают. Ожидается, что в начале апреля магнитосфера будет относительно стабильной, хотя незначительные колебания все же могут происходить. Впрочем, они не будут оказывать серьезного влияния на здоровье и общее самочувствие людей.

Специалисты предостерегают, что прогноз может изменяться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Любое изменение в поведении Солнца может повлиять на геомагнитную ситуацию на Земле.

Следует помнить, что магнитные бури могут вызвать дискомфорт у определенных категорий людей. Наиболее чувствительными к таким колебаниям являются метеозависимые лица, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто имеет хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. К наиболее распространенным симптомам во время геомагнитных возмущений относятся головная боль, скачки артериального давления, головокружение, общая слабость, раздражительность и нарушение сна.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, врачи рекомендуют заранее заботиться о своем здоровье: снижать уровень стресса, больше времени проводить на свежем воздухе, избегать переутомления, употреблять достаточно воды и сбалансированно питаться. Также в такие периоды следует ограничить потребление кофе и крепкого чая, предпочитая травяные успокаивающие напитки, такие как ромашковый или мятный чай.