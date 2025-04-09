Макияж губ снова в центре внимания: новый тренд – техника двойного контура

В последние годы макияж губ вернул себе статус ключевого элемента образа, а контурный карандаш стал настоящим маст-хевом в косметичке. Среди наиболее актуальных тенденций – двойной контур губ, который дарит визуальный объем и придает выразительности чертам лица.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт ТСН, эта техника заключается в создании двух контуров: первый повторяет естественную форму губ, а второй проходит немного выше, вдоль так называемого «красного предела» – области между кожей лица и цветной частью губ. Такое подчеркивание создает эффект полноты и рельефности, не прибегая к филерам.

Этот прием идеально подходит тем, у кого губы имеют неброский контур или почти сливаются с тоном кожи. Также техника будет полезна тем, кто хочет визуально скорректировать форму или сделать губы более четкими и объемными.

Как сделать двойной контур

Подготовьте губы: очистите их и нанесите увлажняющий бальзам. При сухости сделайте легкий скраб. Выберите два карандаша: Один – темнее натурального цвета губ на 1-2 тона. Им подчеркните естественную линию.

Второй – более близкий к цвету кожи. Проведите им линию чуть повыше. Наносите аккуратно: используйте мягкие штрихи, чтобы обе линии выглядели естественно. Лучше выбирать стойкие текстуры, которые не расплываются. Завершите образ: помада или блеск должны оставаться внутри внутреннего контура. Выбирайте оттенки, сочетающиеся с контуром, чтобы избежать цветового дисбаланса.

Лайфхаки

Заточенный карандаш обеспечивает точность нанесения.

Закрепите результат пудрой или фиксирующим спреем.

Не перегружайте макияж – баланс между графичностью и естественностью является ключом к успеху.

Двойная линия губ – это больше, чем модная новинка. Это инструмент, который поможет вам подчеркнуть свою индивидуальность, сделать образ изысканным и естественным. Стоит немного практики – и вы с легкостью овладеете этой утонченной техникой.