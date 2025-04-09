Среда, 9 апреля, 2025
4.3 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Макияж губ снова в центре внимания: новый тренд – техника двойного контура

Макіяж губ знову у центрі уваги: новий тренд – техніка подвійного контуру

В последние годы макияж губ вернул себе статус ключевого элемента образа, а контурный карандаш стал настоящим маст-хевом в косметичке. Среди наиболее актуальных тенденций – двойной контур губ, который дарит визуальный объем и придает выразительности чертам лица.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт ТСН, эта техника заключается в создании двух контуров: первый повторяет естественную форму губ, а второй проходит немного выше, вдоль так называемого «красного предела» – области между кожей лица и цветной частью губ. Такое подчеркивание создает эффект полноты и рельефности, не прибегая к филерам.

Этот прием идеально подходит тем, у кого губы имеют неброский контур или почти сливаются с тоном кожи. Также техника будет полезна тем, кто хочет визуально скорректировать форму или сделать губы более четкими и объемными.

Как сделать двойной контур

  1. Подготовьте губы: очистите их и нанесите увлажняющий бальзам. При сухости сделайте легкий скраб.
  2. Выберите два карандаша:
    • Один – темнее натурального цвета губ на 1-2 тона. Им подчеркните естественную линию.
    • Второй – более близкий к цвету кожи. Проведите им линию чуть повыше.
  3. Наносите аккуратно: используйте мягкие штрихи, чтобы обе линии выглядели естественно. Лучше выбирать стойкие текстуры, которые не расплываются.
  4. Завершите образ: помада или блеск должны оставаться внутри внутреннего контура. Выбирайте оттенки, сочетающиеся с контуром, чтобы избежать цветового дисбаланса.

Лайфхаки

  • Заточенный карандаш обеспечивает точность нанесения.
  • Закрепите результат пудрой или фиксирующим спреем.
  • Не перегружайте макияж – баланс между графичностью и естественностью является ключом к успеху.

Двойная линия губ – это больше, чем модная новинка. Это инструмент, который поможет вам подчеркнуть свою индивидуальность, сделать образ изысканным и естественным. Стоит немного практики – и вы с легкостью овладеете этой утонченной техникой.

Горячее за неделю

Экономика

День Ангела Аркадия 7 апреля: благородное имя, несущее в себе покой, мудрость и вдохновение

0
7 апреля владельцы имени Аркадий празднуют свой День Ангела,...
Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и Киевской области сегодня 9 апреля: графики отключения

0
Ситуация с электроснабжением остается стабильной, но из-за похолодания растет...
Политика

Что означает «черный понедельник» и угрожает ли миру новый экономический кризис в 2025 году

0
Мировые рынки стремительно падают, а эксперты предупреждают о...
Экономика

Когда лучше тренироваться для похудения: утренние и вечерние упражнения

0
Тренировки для снижения веса могут быть эффективными в любое...
Спорт

Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области

0
Украинские военные захватили в...

Новое на сайте

Предыдущая статья
День ангела Вадима 2025: поздравления и открытки 9 апреля
Следующая статья
Когда именины Екатерины и Александра в 2025 году: точные даты, идеи поздравлений и подарков

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что такое финиковый сахар: польза и вред

0
Финиковый сахар — натуральный подсластитель с пользой для здоровья. Узнайте о его преимуществах и возможном вреде, а также как правильно его использовать.

Какой уровень зарплаты позволит получать пенсию от 10 тысяч при 40 годах стажа

0
Размер будущей пенсии зависит от продолжительности приобретенного стажа. Кроме...

Что означает болезнь во сне: знак опасности или подсказка подсознания

0
Сновидение, в котором фигурирует болезнь – собственная или...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.