Пятница, 28 марта, 2025
11.4 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Меган Маркл обвиняют в использовании детей для продвижения собственного бизнеса

Меган Маркл решила порадовать своих поклонников редким семейным кадром, но вместо этого получила шквал критики.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт home4u-shop.de, 43-летняя герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram трогательный снимок, на котором она стоит в саду с детьми. Дочь Лилибет она нежно держит на руках, а сын Арчи обнимает ее со стороны. Лица детей намеренно не видно, что придает фото интимности и «королевской» сдержанности. Под фотографией – лаконичная, теплая подпись.

Однако уже через час после этого Меган анонсировала запуск собственного онлайн-магазина ShopMy. И тут началось настоящее обсуждение: в сети сразу заговорили, что фото с детьми могло быть не просто милым семейным моментом, а и частью продуманной пиар-стратегии.

Меган Маркл звинувачують у використанні дітей для просування власного бізнесу

Меган Маркл с детьми. Фото – instagram.com.

Известный королевский обозреватель Фил Дампьер высказался достаточно категорично:

«В мире Меган Маркл ничего не бывает случайным. Она точно знала, что одновременная публикация семейного фото и запуск ее модного бренда вызовет максимальную огласку. Это заставляет задуматься – не использует ли она своих детей в рекламных целях?».

Мнения финансовых экспертов также подтверждают эту версию. Медди Александер-Гроут считает, что Меган может получить немалые доходы. Если она имеет процент с продаж, то только по одному товару стоимостью £128 его прибыль составит £19. А таких товаров могут быть тысячи. На момент запуска на платформе ShopMy представлено 32 товара, которые лично отобрала герцогиня. Среди них есть как доступные варианты – например, тренч Uniqlo за $128, так и гораздо более дорогие вещи для тех, кто готов потратиться на стиль «от Меган».

Так что вопрос остается открытым: это искренний момент материнской нежности или тщательно продуманный маркетинговый ход?

Горячее за неделю

Экономика

У Буданова назвали сроки, в которые Россия намерена завершить «украинский вопрос»

0
Заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий...
Общество

Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен

0
Украинцы, которые находятся в Польше без работы, имеют шанс...
Экономика

Магнитная буря 28 марта: какой мощности будет солнечная активность сегодня

0
В пятницу, 28 марта, ожидается мощная магнитная буря, поэтому...
Общество

В Украину приедет франко-британская миссия: о чем идет речь

0
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни...
Экономика

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 27 марта

0
Угрозы массовых отключений электричества в Киеве и области нет,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
К чему снится убийство: детальное толкование снов и их значение за разными сонниками
Следующая статья
Оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог, власти уточнили последствия удара

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов 2024 года

0
Смартфоны сопровождают нас повсюду: на работе, дома, во...

Цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%. Когда ждать удорожания?

0
Внимательно следите за подорожанием и планируйте соответствующие расходы....

Криптокомьюнити обращает внимание: Circle и Near вкладываются в приложение переводов Abound

0
Когда крупные игроки криптоиндустрии вкладывают миллионы в сервисы, работающие...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.