Меган Маркл обвиняют в использовании детей для продвижения собственного бизнеса

Меган Маркл решила порадовать своих поклонников редким семейным кадром, но вместо этого получила шквал критики.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт home4u-shop.de, 43-летняя герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram трогательный снимок, на котором она стоит в саду с детьми. Дочь Лилибет она нежно держит на руках, а сын Арчи обнимает ее со стороны. Лица детей намеренно не видно, что придает фото интимности и «королевской» сдержанности. Под фотографией – лаконичная, теплая подпись.

Однако уже через час после этого Меган анонсировала запуск собственного онлайн-магазина ShopMy. И тут началось настоящее обсуждение: в сети сразу заговорили, что фото с детьми могло быть не просто милым семейным моментом, а и частью продуманной пиар-стратегии.

Меган Маркл с детьми. Фото – instagram.com.

Известный королевский обозреватель Фил Дампьер высказался достаточно категорично:

«В мире Меган Маркл ничего не бывает случайным. Она точно знала, что одновременная публикация семейного фото и запуск ее модного бренда вызовет максимальную огласку. Это заставляет задуматься – не использует ли она своих детей в рекламных целях?».

Мнения финансовых экспертов также подтверждают эту версию. Медди Александер-Гроут считает, что Меган может получить немалые доходы. Если она имеет процент с продаж, то только по одному товару стоимостью £128 его прибыль составит £19. А таких товаров могут быть тысячи. На момент запуска на платформе ShopMy представлено 32 товара, которые лично отобрала герцогиня. Среди них есть как доступные варианты – например, тренч Uniqlo за $128, так и гораздо более дорогие вещи для тех, кто готов потратиться на стиль «от Меган».

Так что вопрос остается открытым: это искренний момент материнской нежности или тщательно продуманный маркетинговый ход?