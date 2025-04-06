MELOVIN прокомментировал слухи о романе со SWOIIA: «Это было искренне, эмоционально, но не о пиаре»

После выхода совместного трека «Зодиак» MELOVIN и исполнительницы SWOIIA в сети начали активно обсуждать возможный роман между артистами. Часть фанатов убеждена, что между ними вспыхнули настоящие чувства, а другие видят в этом продуманный пиар.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, в проекте МУЗРУМ MELOVIN ответил на вопросы ведущих о его связи со SWOIIA. Он не стал возражать – отношения с ней действительно есть, но назвать их обычными или показательными сложно:

«У нас очень интересные отношения. Был момент, когда все между нами разгорелось очень ярко – это были искренние эмоциональные ощущения. Пусть кто-то считает это пиаром – мы из этого шоу не делаем. Мы же не ходим с обручальными кольцами, поэтому такие обвинения в пиаре для меня звучат странно».

Артист согласился с мнением ведущих, что именно фанаты часто создают и подпитывают романтические слухи, потому что хотят видеть любимых артистов вместе.

«Между нами с Катей действительно прикольные отношения – они игривые, где-то на грани. А еще, когда я был маленьким, я в шутку говорил маме, что как вырасту – сделаю ей (Кате) предложение»,

– с улыбкой вспомнил MELOVIN.

Он также призвал своих сторонников не мыслить шаблонно, когда речь идет о связях между публичными людьми и не пытаться втиснуть их в рамки стандартных представлений об отношениях.