Мишель Андраде раскрыла стоимость своей бьюти-рутины: на чем не экономит звезда

Мишель Андраде поделилась своим бьюти-распорядком, на который каждое утро тратит не менее 40 минут. Исполнитель признается: хотя она не является частым гостем в кабинете косметолога, на уходе за волосами и кожей никогда не экономит и цифры действительно впечатляют.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», певица рассказала, что косметику покупает примерно раз в пол года, а уход за кожей лицо ограничивает увлажняющими масками, которые используют один или два раза в неделю. Однако есть одна процедура, перед которой она не может устоять – массаж.

«Я просто в восторге от массажей! Хожу каждую неделю. Один сеанс стоит около 2500 гривен»,

– поделилась Андраде.

И больше всего расходов – на средства для волос и профессиональную косметику. Звезда не скрывает: разовые покупки могут обойтись в 10–15 тысяч. грн, но этого достаточно надолго. Она уверена – качественный продукт стоит своей цены.

«Шампуни, маски, сыворотки – это все очень дорого. Но я вижу результат и понимаю, что вкладываю в себя»,

– говорит Мишель.

Хотя часть косметики ей дарят бренды, Андраде считает качественный уход за собой важной частью инвестиций в собственный облик, карьеру и внутреннюю гармонию.