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Культура
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Мишель Обама прокомментировала новость о разводе с Бараком

Мішель Обама прокоментувала новину про розлучення з Бараком

В последнее время в сети активно ходят слухи о том, что одна из самых известных пар Америки – Барак и Мишель Обама – якобы на грани развода.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, поводом для подобных предположений стало отсутствие Мишель на нескольких публичных событиях, среди которых инаугурация Трампа. Соцсети разразились догадками о возможном кризисе в паре, однако самая экспертная леди США решила прояснить ситуацию и впервые прокомментировала слухи, получившие широкую огласку.

Во время участия в подкасте актрисы и общественного деятеля Софии Буш, Мишель откровенно поделилась мнениями о личном пространстве, свободе выбора и внутренних трансформациях, которые переживает на нынешнем этапе жизни.

«Меня чуть не сводит с ума мнение о том, что я не могу быть просто взрослой женщиной, самостоятельно принимающей решение. И это – вызов, с которым сталкиваются многие женщины. Мы так боимся разочаровать других, что каждый наш шаг вызывает удивление или подозрение. Люди даже не могут предположить, что я просто делаю выбор для себя, поэтому вместо этого сразу решают, что мы с мужем расстаемся»,

– призналась она.

Таким образом, отсутствие Мишель на некоторых мерах не имеет ничего общего с личными проблемами в семье. Она подчеркнула, что ее стремление к самореализации – это естественный и необходимый процесс, с которым сталкивается каждая женщина, особенно на переломном этапе жизни.

«Я дошла до момента, когда должен задать себе серьезные вопросы: «Если не сейчас, то когда? Чего я жду? Кем я действительно хочу быть каждый день? »»,

– откровенно поделилась Мишель.

На фоне подобных заявлений Барак Обама не остался в стороне и публично продемонстрировал любовь и уважение к жене. В одном из последних выступлений он назвал Мишель «любовью всей своей жизни», что стало красноречивым ответом на слухи о разрыве.

Пока соцсети спекулируют на теме развода, сама Мишель Обама четко дает понять: ее путь – это поиск себя, а не бегство от кого-либо. Ее искренность вдохновляет миллионы женщин во всем мире, напоминая, что право выбирать себя – не роскошь, а потребность.

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