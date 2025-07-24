Модель Мария Ковальчук, ставшая жертвой насилия, раскрыла имена людей, с которыми она находилась в номере отеля в Дубае в день происшествия. В своем первом интервью для Ксении Собчак она назвала главного подозреваемого — Артема Папазова, 19-летнего сына российского бизнесмена Олега Папазова. Он является владельцем франшизы Cinnabon в России. Об этом сообщает DNEWS.

Мария Ковальчук: что произошло

Также в номере находились 29-летний белорус Александр Лаптинский, 20-летний россиянин Максим Крашенинников, который ушел до инцидента, 19-летняя Александра Мерцалова — дочь московского владельца медицинского центра, и 16-летняя Милена из Киева. По словам Ковальчук, все они принадлежат к «золотой молодежи» и ведут роскошный образ жизни, лишенный всякой ответственности.

Мария пояснила, что познакомилась с Папазовым в караоке. Когда она опоздала на рейс в Таиланд и осталась без брони в отеле. Он пригласил ее пожить у него в номере. По его словам, вскоре вся компания полетит в Таиланд на частном самолете его отца. Все началось дружелюбно. Мария сообщила матери, что чувствует себя в безопасности.

Олег и Артём Папазовы. Фото: ostorozhno.media

Однако на следующий день ситуация резко изменилась. Компания начала вести себя агрессивно. Они заставляли Ковальчук пить алкоголь и принимать неизвестный порошок. При этом звучали угрозы и намеки на сексуальное насилие. Когда Мария попыталась уйти, ее догнали на стройке.

После побега Мария попыталась скрыться на ближайшей стройке. Но была снова поймана и жестоко избита. События оказались настолько драматичными, что девушку скинули с высоты. После чего она была госпитализирована с множественными травмами. По данным полиции, камеры, которые могли бы зафиксировать инцидент, были удалены в течение трех месяцев, оставив Ковальчук без доказательств.

Мать девушки уверена, что ее жестоко избили. Последнее, что она помнит, — как просила прохожих вызвать скорую помощь.

Модель OnlyFans Мария Ковальчук сейчас

На данный момент Мария проходит реабилитацию в Норвегии. Она также подтвердила, что вела страницу на OnlyFans, однако подчеркнула, что это было ее личное решение. Это никак не связано с произошедшим насилием.

Мария Ковальчук на реабилитации в Норвегии. Фото: ostorozhno.media

Версии о возможном суициде или вечеринках с шейхами, о которых говорили СМИ, Мария и ее мать опровергли.

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