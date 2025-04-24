Четверг, 24 апреля, 2025
22 C
Киев
type here...
Можно ли православным ходить к гадалке: мнение церкви, почему это грех, чем опасно гадание и как вернуться к вере через покаяние и молитву.
Можно ли православным ходить к гадалке: мнение церкви, почему это грех, чем опасно гадание и как вернуться к вере через покаяние и молитву.
Культура
Время чтения 1 мин.

Можно ли православным ходить к гадалкам: мнение церкви и последствия

В современном мире интерес к эзотерике, магии и гаданиям остаётся высоким. Многие люди, столкнувшись с жизненными трудностями, ищут ответы у экстрасенсов, тарологов и гадалок. Однако те, кто считает себя православным христианином, нередко задумываются: допустимо ли обращаться за помощью к таким практикам и ходить к гадалке? Совместимо ли это с верой, и как на это смотрит церковь? В этой статье DNEWS подробно разберёт, можно ли православным ходить к гадалкам, чем это грозит духовно и какие альтернативы предлагает христианство.

Что говорит православная церковь о гаданиях

Православная церковь категорически запрещает любые формы оккультизма, включая гадания, астрологию, спиритизм, нумерологию, предсказания по картам, зеркалам, рунам и любым другим средствам. Подобные практики считаются духовно опасными и несовместимыми с христианской верой.

Основанием для этого является Библия:

«Не должен находиться у тебя… ни гадатель, ни ворожея, ни чародей» (Второзаконие 18:10–12)

«К волшебникам не обращайтесь и не доводите себя до осквернения ими» (Левит 19:31)

Гадание в православной традиции приравнивается к общению с нечистыми духами. Человек, идущий к гадалке, как бы ставит под сомнение Божью волю и проявляет недоверие к промыслу Божьему, пытаясь узнать наперёд то, что должно быть сокрыто.

Почему гадания считаются грехом

С точки зрения православия, гадание — это вмешательство в тайны будущего, которые известны только Богу. По сути, это попытка обойти волю Божью и получить знание путём, не одобряемым церковью. Такой шаг рассматривается как форма духовного предательства.

Основные причины, почему церковь запрещает гадания:

  • Нарушение заповедей
  • Обращение к потусторонним силам, а не к Богу
  • Открытие души для демонического влияния
  • Утрата свободы воли и навязывание страха
  • Подмена молитвы и покаяния магическими ритуалами

После общения с гадалками человек нередко ощущает тревогу, эмоциональный спад, а в духовном плане — отчуждение от церкви, невозможность искренней молитвы, смятение и зависимость от «советов» экстрасенсов.

Что может быть последствием обращения к гадалке

Даже если предсказание показалось «добрым» или «точным», последствия могут быть далеко не безобидными. В православной практике часто встречаются случаи, когда после похода к магу человек сталкивался с:

  • ухудшением здоровья,
  • проблемами в семье,
  • душевной нестабильностью,
  • тяжёлой депрессией,
  • ощущением духовной пустоты и потери связи с Богом.

Священники объясняют это тем, что в момент обращения к гадалке человек духовно соединяется с тьмой, даёт согласие на воздействие недобрых сил и тем самым отдаляется от Бога.

Можно ли потом вернуться в церковь

Да, можно — и нужно. Церковь не отвергает человека, который согрешил, но покаялся. Если вы обращались к гадалке, церковь призывает:

  1. Признать это как грех и не оправдывать его.
  2. Покаяться в храме на исповеди.
  3. Отказаться от всех предметов, связанных с гаданием (карты, амулеты, талисманы).
  4. Молиться об очищении и укреплении в вере.
  5. Укрепляться через Таинства — особенно Причастие и Исповедь.

Церковь — это не место осуждения, а дом для возвращения. И Господь всегда ждёт человека, готового начать путь очищения и духовного роста.

Что делать вместо похода к гадалке

Если вы чувствуете растерянность, боль, тревогу или неуверенность в будущем — не бегите к экстрасенсам. У православного христианина есть другие пути:

  • Молитва и чтение Псалтири — особенно псалмы 26, 50, 90 и 142.
  • Беседа с духовником или священником — часто именно духовный совет помогает лучше любого «предсказания».
  • Исповедь и Причастие — очищают душу и помогают услышать волю Божию.
  • Добрые дела и милостыня — активное служение ближним укрепляет дух.
  • Доверие Богу — самое главное. Не пытайтесь подглядеть своё будущее, лучше просите помощи в правильном выборе.

Обращение к гадалкам, экстрасенсам и магам несовместимо с православной верой. Это духовно опасно и греховно. Человек, идущий таким путём, отрекается от доверия Богу и открывает свою душу для тьмы. Вместо этого церковь предлагает путь покаяния, молитвы и обращения к настоящей духовной помощи — через Христа. Даже если вы ошиблись в прошлом, дорога назад всегда открыта.

Ранее мы писали о том, что такое молитва и мантра: что хорошо, что плохо и что сразу работает.

Горячее за неделю

Статьи

Чего не хватает в организме, когда сильно выпадают волосы: основные причины и дефициты

0
Почему сильно выпадают волосы: какие витамины и элементы в дефиците. Как восстановить волосы изнутри — причины и советы по решению проблемы.
Политика

Переговоры по Украине в Лондоне пройдут без глав МИД: встреча на уровне высокопоставленных чиновников

0
Переговоры по Украине в Лондоне 23 апреля пройдут без участия глав МИД. Встреча состоится на уровне высокопоставленных чиновников.
Общество

Как выбирают Папу Римского: что такое конклав, сколько в мире кардиналов и есть ли среди них украинцы

0
Как проходит выбор Папы Римского, что такое конклав и кто в нем участвует, сколько кардиналов голосуют и есть ли среди них украинцы.
Статьи

Какие солнцезащитные очки модные в 2025 году: тренды, формы и цвета сезона

0
Модные солнцезащитные очки 2025: тренды, формы и цвета сезона. Какие очки актуальны, как выбрать по типу лица и с чем сочетать.
Общество

Как и когда будут хоронить Папу: традиции, процедура, особенности похорон Франциска

0
Как проходят похороны Папы Франциска: этапы церемонии, место погребения, литургия, девятидневный траур и конклав. Все детали церемонии.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Можно ли есть курицу руками в ресторане: правила этикета для всех
Следующая статья
Почему нельзя отмечать день рождения в 40 лет: народные поверья и реальные факты

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Чего не хватает в организме, когда сильно выпадают волосы: основные причины и дефициты

0
Почему сильно выпадают волосы: какие витамины и элементы в дефиците. Как восстановить волосы изнутри — причины и советы по решению проблемы.

Кто станет новым Папой Римским после смерти Франциска: главные претенденты

0
Кто станет новым Папой Римским: восемь кардиналов претендуют на пост главы Ватикана. Выборы пройдут с 6 по 11 мая после смерти Франциска.

День Земли 22 апреля: что ещё сегодня отмечают в мире — официальные и неофициальные праздники

0
22 апреля — День Земли и другие праздники: что ещё отмечают в мире, в церкви и в культуре. Полный список официальных и неофициальных дат.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.