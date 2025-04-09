Мужчину погибшей блоггерши Анны Жук будут судить из-за смертельной аварии

Владимиру Билевцову, мужу украинской блоггерши Анны Жук (известной как Аннет), грозит судебное наказание. Как сообщает Полтавская областная прокуратура, завершено расследование трагедии, которая произошла на трассе Киев-Харьков и материалы дела уже переданы в суд.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unian», правоохранители инкриминируют нарушение бол. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Согласно материалам следствия, управляя автомобилем Lexus, мужчина значительно превысил разрешенную скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик Renault Premium, припаркованный на обочине.

В результате столкновения:

Анна Жук, которая была пассажиркой, погибла на месте происшествия;

ее малолетний сын получил тяжелые травмы;

водитель грузовика получил телесные повреждения средней тяжести;

сам Белевцов также получил телесные повреждения средней тяжести.

В случае, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит: от 3 до 8 лет заключения и лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Трагедия произошла 24 января 2025 года. По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина блоггерки пошел на опасное опережение и не справился с управлением. Анна погибла мгновенно – ее травмы были несовместимы с жизнью. В машине также находился выживший сын Жук, но получил тяжелые повреждения. После аварии суд постановил заключить Владимира Билевцова под стражу на 60 суток без права внесения залога.