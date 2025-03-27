Наталья Могилевская откровенно о браке: узаконила ли она отношения с любимым

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно призналась, заключила ли она официальный брак со своим любимым Валентином.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «ТСН», в инста-блоге артистка поделилась размышлениями об отношениях и пояснила, что для нее неприемлемо в паре. Один из вопросов касался проживания вместе без узаконенного брака. По словам певицы, если отношения продолжаются многие годы, их нужно оформлять официально. Однако пока Наталья и ее избранник еще не женились. Исполнительница пояснила, что после окончания войны свадьба будет возможна, но сейчас этот шаг для них не ко времени.

«Мы решили не тратить средства на свадьбу из-за войны, поэтому пока не женаты. Но! Если один из партнеров избегает официального брака, это может свидетельствовать об отсутствии доверия и настоящей любви»,

– поделилась Могилевская.

Кроме этого, исполнительница подчеркнула, что для нее неприемлем флирт с другими людьми, когда она находится в отношениях. Артистка уверена, что важно быть верным своему выбору и строить доверие в паре. Что касается измен, Наталья призналась, что лично никогда с этим не сталкивалась, но простить такое поведение не смогла бы. В то же время, она подчеркнула, что каждая пара должна самостоятельно решать, как строить свои отношения.

«Флирт на стороне – это ужасно. Некоторые считают, что это помогает поддерживать интерес в отношениях, но на самом деле это разрушает доверие. Если вы хотите, чтобы партнер был отдан только вам, сначала сами должны придерживаться этого принципа. Я всегда выбирала мужчин, которые не изменяют»,

– заявила Могилевская.

Но наибольшее возмущение певицы вызывает популяризация открытых отношений. Могилевская считает, что подобная модель неприемлема для здоровых отношений. Она убеждена: настоящая любовь подразумевает преданность одному человеку на всю жизнь.

«Это меня просто раздражает! Открытые отношения – абсурд ХХ века. Один партнер на всю жизнь – это самый лучший вариант»,

– высказала свое мнение Наталья.