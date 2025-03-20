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Культура
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Не Квиткова и не Добрынина: какую фамилию на самом деле носит блоггер

Даша Квиткова стала известна благодаря своему участию в популярном реалити-шоу «Холостяк», где она завоевала сердце главного героя – шоумена Никиты Добрынина. Именно во время проекта зрители узнали, что настоящее имя Даши – Дарья Матюнина, а родилась она в 1998 году.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, после финала шоу отношения между Дашей и Никитой не только продолжились, но и переросли в счастливый брак. Блогерша взяла фамилию мужа, став Дашей Вакулович, ведь настоящее имя ее избранника – Владислав Вакулович. Однако семейная идиллия продолжалась не вечно и впоследствии пара официально развелась. Даша не раскрывала деталей расторжения брака, а также не торопилась менять фамилию. Недавно она поделилась с подписчиками в Instagram, что до сих пор официально носит фамилию бывшего мужа. Вероятно, это просто вопрос удобства или юридических формальностей.

Таким образом, несмотря на разрыв отношений, Даша Квиткова пока остается Вакулович на документах, хотя фанаты и интересуются, когда она вернет свою девичью фамилию.

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