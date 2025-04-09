Невеста Джеффа Безоса готовится к полету в космос: сколько это обойдется миллиардеру

Совсем скоро Лорен Санчес – невеста миллиардера и владельца Amazon Джеффа Безоса – отправится в космос в составе женской команды.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», ранее уже стало известно, когда именно она и другие участницы, в частности Кэти Перри, совершат этот увлекательный суборбитальный полет. Теперь рассказываем, во сколько обойдется это удовольствие Безосу и как выглядит капсула, в которой путешественницы будут покорять космос.

Сколько заплатит Безос за космическое приключение

Хотя путешествие и стоит немало, для Джеффа Безоса с его состоянием в 189 млрд дол. – это капля в море. Стоимость полета оценивается в пределах $30-40 млн., что почти не влияет на бюджет бизнесмена, который, к слову, ежедневно зарабатывает около $200 млн.

Суборбитальные билеты на ракеты New Shepard от компании Blue Origin стоят от 1,25 до 1,5 млн долларов. за одно место. Если учесть участие шести женщин в полете, то стоимость билетов составляет от 7 до 9 млн дол. Кроме того, запуск обойдется еще примерно в 25 млн, если учесть средний годовой бюджет Blue Origin и количество запусков в год.

В чем полетит команда: капсула New Shepard

Фото – lux.fm.

Женщины улетят в специальной капсуле New Shepard, разработанной инженерами Blue Origin для полетов за пределы атмосферы. Эта суборбитальная капсула рассчитана на 6 пассажиров и имеет большие панорамные окна, чтобы космические туристы могли в полной мере насладиться видами с высоты более 100 км – именно этот предел считается началом космоса. После достижения апогея капсула отделяется от ракеты и возвращается на Землю с помощью парашютной системы, обеспечивающей безопасную посадку.

Это космическое путешествие станет знаковым событием не только Лорен Санчес, но и всей команды, ведь это будет первый полностью женский полет в рамках проекта Blue Origin.