Суббота, 29 марта, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Новые обвинения против Комбса: фотограф подает иск за сексуальные домогательства

Против Шона Комбса подан еще один иск. Мужчина, подписавшийся как Джон Доу, утверждает, что рэпер заставлял его к оральному сексу.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт New York Post, в документах, представленных в Верховный суд Манхэттена, говорится, что Комбс начал общаться с фотографом в конце 2022 или в начале 2023 года, когда тот работал над рекламной кампанией. Рэпер якобы пригласил его в свой трейлер для обсуждения возможностей карьерного роста.

Согласно иску, Комбс представил встречу как шанс для истца подняться по карьерной лестнице. Несмотря на колебания фотограф согласился на встречу, поскольку она казалась ему уникальным шансом. Однако, оказавшись в трейлере, подлинные намерения Комбса стали очевидны. Вместо обещанной карьерной возможности это оказалось ситуацией, где все услуги взаимны.

Истец заявил, что после того, как дверь трейлера была закрыта, Комбс начал приставать к нему, расстегнул молнию на штанах и предложил выполнить оральный секс в обмен на обещание карьерного успеха, угрожая испортить профессиональную жизнь и даже физическим насилием. Несмотря на переживаемый стресс, фотограф продолжил работать, хотя и признается, что «боролся с травмирующей ситуацией».

Этот иск стал уже десятым в серии обвинений против Комбса. В сентябре 2024 года он был арестован и находится в федеральном изоляторе в Бруклине, где ему трижды отказали в освобождении под залог.

Горячее за неделю

Статьи

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

0
21 січня іменини святкують...
Экономика

6 тайных стремлений, определяющих нашу жизнь: почему мы их не замечаем

0
Стремление к достижениям, принадлежности и эмоциональному росту может влиять...
Общество

Осторожно, шестой уровень: прогноз магнитных бурь на три дня

0
В ближайшие дни прогнозируется повышенная солнечная активность. Геомагнитные бури...
Экономика

Сили оборони знищили одразу 4 гелікоптери окупантів у Бєлгородській області

0
Сили оборони України «провели демілітаризацію» одразу чотирьох гелікоптерів російських...
Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области 26 марта: графики отключений

0
Ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области сейчас...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Минздрав запускает новую волну удешевления: как изменятся цены на лекарства с апреля 2025 года
Следующая статья
Украинцы получат до 50 тыс. грн: кто может рассчитывать на выплату

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

У Украины нет прямого доступа к информации о запуске вражеских ракет – Зеленский

0
Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что у Украины нет...

Хакери отримали дані про ДНК Путіна, він має дещо спільне з Гітлером – ЗМІ

0
Німецький аналітик Юліан Рьопке у матеріалі для видання Bild...

Изменения на рынке труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и кому крайне трудно найти работу

0
В Украине во время полномасштабной войны рынок труда претерпел...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.