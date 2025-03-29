Новые обвинения против Комбса: фотограф подает иск за сексуальные домогательства

Против Шона Комбса подан еще один иск. Мужчина, подписавшийся как Джон Доу, утверждает, что рэпер заставлял его к оральному сексу.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт New York Post, в документах, представленных в Верховный суд Манхэттена, говорится, что Комбс начал общаться с фотографом в конце 2022 или в начале 2023 года, когда тот работал над рекламной кампанией. Рэпер якобы пригласил его в свой трейлер для обсуждения возможностей карьерного роста.

Согласно иску, Комбс представил встречу как шанс для истца подняться по карьерной лестнице. Несмотря на колебания фотограф согласился на встречу, поскольку она казалась ему уникальным шансом. Однако, оказавшись в трейлере, подлинные намерения Комбса стали очевидны. Вместо обещанной карьерной возможности это оказалось ситуацией, где все услуги взаимны.

Истец заявил, что после того, как дверь трейлера была закрыта, Комбс начал приставать к нему, расстегнул молнию на штанах и предложил выполнить оральный секс в обмен на обещание карьерного успеха, угрожая испортить профессиональную жизнь и даже физическим насилием. Несмотря на переживаемый стресс, фотограф продолжил работать, хотя и признается, что «боролся с травмирующей ситуацией».

Этот иск стал уже десятым в серии обвинений против Комбса. В сентябре 2024 года он был арестован и находится в федеральном изоляторе в Бруклине, где ему трижды отказали в освобождении под залог.