Середина лета, тысячи поклонников со всего мира и сцены, на которых загораются новые звёзды. Tomorrowland 2025 снова доказал, что остаётся не просто музыкальным фестивалем, а местом, где переплетаются культура, технологии и история электронной сцены. Второй уикенд стартовал с сенсации: бельгийская диджейка Шарлотта де Витте стала первой женщиной, открывшей и закрывшей главную сцену в один день. А вместе с ней – новые имена, премьеры, эмоции и сложные моменты, о которых нельзя молчать, сообщает DNEWS.

Шарлотта де Витте меняет правила игры

Впервые за всю историю Tomorrowland одну и ту же главную сцену в течение дня открывала и закрывала одна артистка – и это была Шарлотта де Витте. Её мощные техно-сеты стали не просто музыкальным сопровождением, а символом нового времени. Наряду с ней выступили такие звёзды как David Guetta, Armin van Buuren, Netsky, Lost Frequencies, Amelie Lens и легендарный дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.

Новые звезды Tomorrowland 2025

Tomorrowland 2025 сделал ставку не только на культовых исполнителей, но и на дебютантов, которым дали шанс проявить себя на главных сценах мира. Это изменение стратегии чувствуется во всём: от состава лайн-апа до целенаправленного продвижения артистов из разных регионов и жанров.

Вот лишь часть впечатляющих дебютантов:

Anfisa Letyago (Италия) — техно-диджей из Неаполя, чьи выступления на Awakenings и Sonar привлекли к ней внимание мировой сцены. Впервые в Бельгии — и сразу Tomorrowland.

— техно-диджей из Неаполя, чьи выступления на Awakenings и Sonar привлекли к ней внимание мировой сцены. Впервые в Бельгии — и сразу Tomorrowland. DJ Regard (Косово) — автор хита «Ride It», известный своим глубоким хаус-звучанием. Впервые на фестивале такого масштаба.

— автор хита «Ride It», известный своим глубоким хаус-звучанием. Впервые на фестивале такого масштаба. Indira Paganotto (Испания) — представительница стиля psytechno. Гипнотические ритмы и высокая энергетика вывели её в топ молодых диджеев Европы.

— представительница стиля psytechno. Гипнотические ритмы и высокая энергетика вывели её в топ молодых диджеев Европы. Chris Avantgarde (Германия) — сочетает кинематографичность и тёмный прогрессив. После выступлений в Берлине и Лондоне — дебют на крупнейшем событии мира.

— сочетает кинематографичность и тёмный прогрессив. После выступлений в Берлине и Лондоне — дебют на крупнейшем событии мира. Blanka Mazimela (ЮАР) — представитель африканской хаус-сцены. Его участие – часть новой инициативы Global South, направленной на расширение музыкального разнообразия фестиваля.

Tomorrowland всё чаще выходит за рамки мейнстрима, поддерживая артистов с нестандартным звучанием, особенно женщин в техно и электро. В 2025 году женское присутствие не только возросло, но и получило новую форму – кураторство сцен и тематических блоков.

Даты, место и сцены Tomorrowland 2025

Фестиваль традиционно проходит в De Schorre (Бум, Бельгия), между Антверпеном и Брюсселем. В 2025 году доступны два уикенда:

18–21 июля

25–28 июля

Ключевые сцены:

Mainstage

Freedom

The Library

Crystal Garden

Moosebar и другие

Кто в лайн-апе: хедлайнеры и страны

Артист Страна Жанр / Роль Особенности Charlotte de Witte 🇧🇪 Бельгия Техно Первая женщина, открывшая и закрывшая Mainstage David Guetta 🇫🇷 Франция EDM / Dance Грэмми, мировая звезда Armin van Buuren 🇳🇱 Нидерланды Транс 5-кратный DJ №1 в мире (DJ Mag) Dimitri Vegas & Like Mike 🇧🇪 Бельгия Big Room / EDM Party Резиденты Tomorrowland Amelie Lens 🇧🇪 Бельгия Техно Два сета за один день Netsky 🇧🇪 Бельгия Drum & Bass Международное признание Tale of Us 🇮🇹 Италия Melodic Techno Лейбл Afterlife Oscar and the Wolf 🇧🇪 Бельгия Электро-поп Уникальное шоу Black Coffee 🇿🇦 ЮАР Afro House Глобальный посол афро-хауса

Сколько стоят билеты на Tomorrowland 2025

Тип билета Цена (от) Что входит Full Madness Pass 295 € Все дни одного уикенда Full Madness Comfort 510 € Доступ к лаунж-зонам, премиум-обслуживание Day Pass 135 € Один день фестиваля Global Journey от 950 € Проживание, перелёт, трансфер, билеты DreamVille Camping от 100 € Кемпинг на весь уикенд

Статус: Первый уикенд полностью распродан. Остались билеты на второй (25–28 июля) на сайте tomorrowland.com.

Цитата из сердца фестиваля

«Tomorrowland — это не шоу. Это место, где люди собираются не из-за света, а из-за музыки и чувства общности.»

— Dimitri Vegas, выступление 20 июля 2025 года

За кулисами: трудности и ответственность

Несмотря на 20-летнюю историю, масштаб и опыт организаторов, фестиваль вновь столкнулся с испытаниями.

16 июля, за два дня до старта, произошёл пожар на главной сцене Orbyz. Причина — ошибка при тесте пиротехники. Сцена была разрушена на 75%, но благодаря поддержке партнёров (включая специалистов Metallica) удалось построить резервную конструкцию и открыть фестиваль вовремя.

Однако последствия пожара ощущались: часть водных станций была недоступна, и 18 июля, в жару свыше 30°C, на оставшихся точках образовались очереди. Организаторы извинились и пояснили задержки проверками безопасности.

19 июля случилось трагическое событие: 35-летняя гостья из Канады потеряла сознание в кемпинге DreamVille и скончалась в больнице. Причины устанавливаются, проводится экспертиза. Организаторы выразили соболезнования.

Tomorrowland уже сталкивался с трудностями:

В 2023 году была нехватка воды из-за жары

В 2017 году сцена в Барселоне сгорела, эвакуировано 22 000 человек

Несмотря на это, фестиваль остаётся флагманом мировой сцены: 400 000 гостей ежегодно, 200+ стран, собственное радио One World Radio и мощная логистика. Организаторы инвестируют в безопасность и медицину, делая Tomorrowland примером устойчивости в мире массовых мероприятий.

Ранее мы писали о том, что пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland за два дня до начала фестиваля.

Источник

Фото: vrt.be



