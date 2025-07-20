Середина лета, тысячи поклонников со всего мира и сцены, на которых загораются новые звёзды. Tomorrowland 2025 снова доказал, что остаётся не просто музыкальным фестивалем, а местом, где переплетаются культура, технологии и история электронной сцены. Второй уикенд стартовал с сенсации: бельгийская диджейка Шарлотта де Витте стала первой женщиной, открывшей и закрывшей главную сцену в один день. А вместе с ней – новые имена, премьеры, эмоции и сложные моменты, о которых нельзя молчать, сообщает DNEWS.
Шарлотта де Витте меняет правила игры
Впервые за всю историю Tomorrowland одну и ту же главную сцену в течение дня открывала и закрывала одна артистка – и это была Шарлотта де Витте. Её мощные техно-сеты стали не просто музыкальным сопровождением, а символом нового времени. Наряду с ней выступили такие звёзды как David Guetta, Armin van Buuren, Netsky, Lost Frequencies, Amelie Lens и легендарный дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.
Новые звезды Tomorrowland 2025
Tomorrowland 2025 сделал ставку не только на культовых исполнителей, но и на дебютантов, которым дали шанс проявить себя на главных сценах мира. Это изменение стратегии чувствуется во всём: от состава лайн-апа до целенаправленного продвижения артистов из разных регионов и жанров.
Вот лишь часть впечатляющих дебютантов:
- Anfisa Letyago (Италия) — техно-диджей из Неаполя, чьи выступления на Awakenings и Sonar привлекли к ней внимание мировой сцены. Впервые в Бельгии — и сразу Tomorrowland.
- DJ Regard (Косово) — автор хита «Ride It», известный своим глубоким хаус-звучанием. Впервые на фестивале такого масштаба.
- Indira Paganotto (Испания) — представительница стиля psytechno. Гипнотические ритмы и высокая энергетика вывели её в топ молодых диджеев Европы.
- Chris Avantgarde (Германия) — сочетает кинематографичность и тёмный прогрессив. После выступлений в Берлине и Лондоне — дебют на крупнейшем событии мира.
- Blanka Mazimela (ЮАР) — представитель африканской хаус-сцены. Его участие – часть новой инициативы Global South, направленной на расширение музыкального разнообразия фестиваля.
Tomorrowland всё чаще выходит за рамки мейнстрима, поддерживая артистов с нестандартным звучанием, особенно женщин в техно и электро. В 2025 году женское присутствие не только возросло, но и получило новую форму – кураторство сцен и тематических блоков.
Даты, место и сцены Tomorrowland 2025
Фестиваль традиционно проходит в De Schorre (Бум, Бельгия), между Антверпеном и Брюсселем. В 2025 году доступны два уикенда:
- 18–21 июля
- 25–28 июля
Ключевые сцены:
- Mainstage
- Freedom
- The Library
- Crystal Garden
- Moosebar и другие
Кто в лайн-апе: хедлайнеры и страны
|Артист
|Страна
|Жанр / Роль
|Особенности
|Charlotte de Witte
|🇧🇪 Бельгия
|Техно
|Первая женщина, открывшая и закрывшая Mainstage
|David Guetta
|🇫🇷 Франция
|EDM / Dance
|Грэмми, мировая звезда
|Armin van Buuren
|🇳🇱 Нидерланды
|Транс
|5-кратный DJ №1 в мире (DJ Mag)
|Dimitri Vegas & Like Mike
|🇧🇪 Бельгия
|Big Room / EDM Party
|Резиденты Tomorrowland
|Amelie Lens
|🇧🇪 Бельгия
|Техно
|Два сета за один день
|Netsky
|🇧🇪 Бельгия
|Drum & Bass
|Международное признание
|Tale of Us
|🇮🇹 Италия
|Melodic Techno
|Лейбл Afterlife
|Oscar and the Wolf
|🇧🇪 Бельгия
|Электро-поп
|Уникальное шоу
|Black Coffee
|🇿🇦 ЮАР
|Afro House
|Глобальный посол афро-хауса
Сколько стоят билеты на Tomorrowland 2025
|Тип билета
|Цена (от)
|Что входит
|Full Madness Pass
|295 €
|Все дни одного уикенда
|Full Madness Comfort
|510 €
|Доступ к лаунж-зонам, премиум-обслуживание
|Day Pass
|135 €
|Один день фестиваля
|Global Journey
|от 950 €
|Проживание, перелёт, трансфер, билеты
|DreamVille Camping
|от 100 €
|Кемпинг на весь уикенд
Статус: Первый уикенд полностью распродан. Остались билеты на второй (25–28 июля) на сайте tomorrowland.com.
Цитата из сердца фестиваля
«Tomorrowland — это не шоу. Это место, где люди собираются не из-за света, а из-за музыки и чувства общности.»
— Dimitri Vegas, выступление 20 июля 2025 года
За кулисами: трудности и ответственность
Несмотря на 20-летнюю историю, масштаб и опыт организаторов, фестиваль вновь столкнулся с испытаниями.
16 июля, за два дня до старта, произошёл пожар на главной сцене Orbyz. Причина — ошибка при тесте пиротехники. Сцена была разрушена на 75%, но благодаря поддержке партнёров (включая специалистов Metallica) удалось построить резервную конструкцию и открыть фестиваль вовремя.
Однако последствия пожара ощущались: часть водных станций была недоступна, и 18 июля, в жару свыше 30°C, на оставшихся точках образовались очереди. Организаторы извинились и пояснили задержки проверками безопасности.
19 июля случилось трагическое событие: 35-летняя гостья из Канады потеряла сознание в кемпинге DreamVille и скончалась в больнице. Причины устанавливаются, проводится экспертиза. Организаторы выразили соболезнования.
Tomorrowland уже сталкивался с трудностями:
- В 2023 году была нехватка воды из-за жары
- В 2017 году сцена в Барселоне сгорела, эвакуировано 22 000 человек
Несмотря на это, фестиваль остаётся флагманом мировой сцены: 400 000 гостей ежегодно, 200+ стран, собственное радио One World Radio и мощная логистика. Организаторы инвестируют в безопасность и медицину, делая Tomorrowland примером устойчивости в мире массовых мероприятий.
Ранее мы писали о том, что пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland за два дня до начала фестиваля.
Фото: vrt.be