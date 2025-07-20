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Шарлотта де Витте открыла и закрыла сцену Tomorrowland 2025. Дебюты, хедлайнеры, билеты, трудности и триумф — все подробности.
Шарлотта де Витте открыла и закрыла сцену Tomorrowland 2025. Дебюты, хедлайнеры, билеты, трудности и триумф — все подробности.
Культура
Время чтения 1 мин.

Новые звёзды и дебюты на Tomorrowland 2025

Середина лета, тысячи поклонников со всего мира и сцены, на которых загораются новые звёзды. Tomorrowland 2025 снова доказал, что остаётся не просто музыкальным фестивалем, а местом, где переплетаются культура, технологии и история электронной сцены. Второй уикенд стартовал с сенсации: бельгийская диджейка Шарлотта де Витте стала первой женщиной, открывшей и закрывшей главную сцену в один день. А вместе с ней – новые имена, премьеры, эмоции и сложные моменты, о которых нельзя молчать, сообщает DNEWS.

Шарлотта де Витте меняет правила игры

Впервые за всю историю Tomorrowland одну и ту же главную сцену в течение дня открывала и закрывала одна артистка – и это была Шарлотта де Витте. Её мощные техно-сеты стали не просто музыкальным сопровождением, а символом нового времени. Наряду с ней выступили такие звёзды как David Guetta, Armin van Buuren, Netsky, Lost Frequencies, Amelie Lens и легендарный дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.

Новые звезды Tomorrowland 2025

Tomorrowland 2025 сделал ставку не только на культовых исполнителей, но и на дебютантов, которым дали шанс проявить себя на главных сценах мира. Это изменение стратегии чувствуется во всём: от состава лайн-апа до целенаправленного продвижения артистов из разных регионов и жанров.

Вот лишь часть впечатляющих дебютантов:

  • Anfisa Letyago (Италия) — техно-диджей из Неаполя, чьи выступления на Awakenings и Sonar привлекли к ней внимание мировой сцены. Впервые в Бельгии — и сразу Tomorrowland.
  • DJ Regard (Косово) — автор хита «Ride It», известный своим глубоким хаус-звучанием. Впервые на фестивале такого масштаба.
  • Indira Paganotto (Испания) — представительница стиля psytechno. Гипнотические ритмы и высокая энергетика вывели её в топ молодых диджеев Европы.
  • Chris Avantgarde (Германия) — сочетает кинематографичность и тёмный прогрессив. После выступлений в Берлине и Лондоне — дебют на крупнейшем событии мира.
  • Blanka Mazimela (ЮАР) — представитель африканской хаус-сцены. Его участие – часть новой инициативы Global South, направленной на расширение музыкального разнообразия фестиваля.

Tomorrowland всё чаще выходит за рамки мейнстрима, поддерживая артистов с нестандартным звучанием, особенно женщин в техно и электро. В 2025 году женское присутствие не только возросло, но и получило новую форму – кураторство сцен и тематических блоков.

Даты, место и сцены Tomorrowland 2025

Фестиваль традиционно проходит в De Schorre (Бум, Бельгия), между Антверпеном и Брюсселем. В 2025 году доступны два уикенда:

  • 18–21 июля
  • 25–28 июля

Ключевые сцены:

  • Mainstage
  • Freedom
  • The Library
  • Crystal Garden
  • Moosebar и другие

Кто в лайн-апе: хедлайнеры и страны

АртистСтранаЖанр / РольОсобенности
Charlotte de Witte🇧🇪 БельгияТехноПервая женщина, открывшая и закрывшая Mainstage
David Guetta🇫🇷 ФранцияEDM / DanceГрэмми, мировая звезда
Armin van Buuren🇳🇱 НидерландыТранс5-кратный DJ №1 в мире (DJ Mag)
Dimitri Vegas & Like Mike🇧🇪 БельгияBig Room / EDM PartyРезиденты Tomorrowland
Amelie Lens🇧🇪 БельгияТехноДва сета за один день
Netsky🇧🇪 БельгияDrum & BassМеждународное признание
Tale of Us🇮🇹 ИталияMelodic TechnoЛейбл Afterlife
Oscar and the Wolf🇧🇪 БельгияЭлектро-попУникальное шоу
Black Coffee🇿🇦 ЮАРAfro HouseГлобальный посол афро-хауса

Сколько стоят билеты на Tomorrowland 2025

Тип билетаЦена (от)Что входит
Full Madness Pass295 €Все дни одного уикенда
Full Madness Comfort510 €Доступ к лаунж-зонам, премиум-обслуживание
Day Pass135 €Один день фестиваля
Global Journeyот 950 €Проживание, перелёт, трансфер, билеты
DreamVille Campingот 100 €Кемпинг на весь уикенд

Статус: Первый уикенд полностью распродан. Остались билеты на второй (25–28 июля) на сайте tomorrowland.com.

Цитата из сердца фестиваля

«Tomorrowland — это не шоу. Это место, где люди собираются не из-за света, а из-за музыки и чувства общности.»
— Dimitri Vegas, выступление 20 июля 2025 года

За кулисами: трудности и ответственность

Несмотря на 20-летнюю историю, масштаб и опыт организаторов, фестиваль вновь столкнулся с испытаниями.

16 июля, за два дня до старта, произошёл пожар на главной сцене Orbyz. Причина — ошибка при тесте пиротехники. Сцена была разрушена на 75%, но благодаря поддержке партнёров (включая специалистов Metallica) удалось построить резервную конструкцию и открыть фестиваль вовремя.

Однако последствия пожара ощущались: часть водных станций была недоступна, и 18 июля, в жару свыше 30°C, на оставшихся точках образовались очереди. Организаторы извинились и пояснили задержки проверками безопасности.

19 июля случилось трагическое событие: 35-летняя гостья из Канады потеряла сознание в кемпинге DreamVille и скончалась в больнице. Причины устанавливаются, проводится экспертиза. Организаторы выразили соболезнования.

Tomorrowland уже сталкивался с трудностями:

  • В 2023 году была нехватка воды из-за жары
  • В 2017 году сцена в Барселоне сгорела, эвакуировано 22 000 человек

Несмотря на это, фестиваль остаётся флагманом мировой сцены: 400 000 гостей ежегодно, 200+ стран, собственное радио One World Radio и мощная логистика. Организаторы инвестируют в безопасность и медицину, делая Tomorrowland примером устойчивости в мире массовых мероприятий.

Ранее мы писали о том, что пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland за два дня до начала фестиваля.

Источник

Фото: vrt.be


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