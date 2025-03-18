Новый хит на Netflix: минисериал «Юность» стремительно покоряет зрителей

Стриминговый гигант Netflix выпустил новый минисериал под названием «Юность», буквально за считанные дни ставший настоящей сенсацией. Зрители называют его «давящим на нервы сериалом», а критики отмечают напряженный сюжет и уникальную операторскую работу.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, главный герой – 13-летний парень по имени Джейми Миллер – оказывается в центре шокирующего уголовного расследования. Его задерживает полиция по подозрению в убийстве. Главное доказательство – видеозапись, на которой видно, как неизвестный в его одежде совершает преступление. С этого момента жизнь парня и его отца превращается в настоящий ад. Следователи, адвокат и психолог пытаются разобраться в деталях дела, а сам Джейми упорно отрицает свою вину. Но действительно ли он невиновен?

Сыгравший главную роль юный актер Оуэн Купер уже успел получить одобрительные отзывы от кинокритиков. Они предсказывают ему блестящее будущее в кино, ведь он смог искусно передать эмоциональное состояние парня, попавшего в страшную ловушку. Одной из самых обсуждаемых особенностей сериала стало то, что он снят одним непрерывным кадром. Это сложная техника, требующая от операторов безупречной работы, а от актеров максимальной сосредоточенности. Все сцены снимались с первого дубля, что придало истории еще большую реалистичность и напряженность.

«Юность» уже сейчас входит в топ самых популярных проектов Netflix. Достоин ли он вашего внимания? Убедитесь сами!