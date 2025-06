HBO продолжает раскрывать подробности своего масштабного проекта — сериала по вселенной «Гарри Поттер». После объявления актёров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону, теперь представлен и новый список исполнителей культовых персонажей: семейства Малфоев, Уизли, Дурслей, а также нескольких учеников Хогвартса и самого министра магии. Об этом рассказывает DNEWS.

Второй этап кастинга: кого мы увидим в сериале

9 июня HBO официально объявила имена девяти новых актёров, присоединившихся к проекту. В этот список вошли исполнители ролей Молли Уизли, Люциуса и Драко Малфоя, Петуньи и Вернона Дурслей, а также ключевых учеников школы магии и чародейства. Среди них — как известные лица из кино и театра, так и дебютанты, получившие шанс засиять в культовой франшизе.

Кто кого сыграет в новой адаптации

Среди актёров, получивших роли:

Кэтрин Паркинсон (известная по сериалу The IT Crowd) сыграет добродушную, но грозную Молли Уизли — ранее её образ на экране воплотила Джули Уолтерс.

(известная по сериалу The IT Crowd) сыграет добродушную, но грозную Молли Уизли — ранее её образ на экране воплотила Джули Уолтерс. Джонни Флинн , звезда фильмов Эмма и Lovesick, исполнит роль аристократичного Люциуса Малфоя.

, звезда фильмов Эмма и Lovesick, исполнит роль аристократичного Люциуса Малфоя. Локс Пратт , совсем юный актёр, для которого это первый экранный опыт, сыграет Драко Малфоя.

, совсем юный актёр, для которого это первый экранный опыт, сыграет Драко Малфоя. Бел Поули (из The Morning Show) воплотит Петунью Дурслей, а Дэниел Ригби — её мужа Вернона.

(из The Morning Show) воплотит Петунью Дурслей, а — её мужа Вернона. Министра магии Корнелиуса Фаджа сыграет Берти Карвел , известный по драме Doctor Foster.

, известный по драме Doctor Foster. Также названы новые имена для ролей учеников: Парвати Патил — Алессия Леони, Лаванда Браун — Сиенна Муса, Шеймус Финниган — Лео Эрли.

Кэтрин Паркинсон, Локс Пратт, Джонни Флинн, Лео Эрли, Алессия Леони, Сиенна Муса, Бел Поули, Дэниел Ригби и Берти Карвел. Фото: HBO Max

Главное трио: Гарри, Гермиона и Рон

Первым о новых исполнителях центральных ролей стало известно 27 мая. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластэр Стоут. Их отбор стал результатом глобального кастинга, по словам шоураннера Франчески Гардинер и режиссёра Марка Майлода, продлившегося несколько месяцев. По их словам, актёры обладают ярким талантом и уже показали потрясающее взаимодействие в пробных сценах.

Кто ещё появится в Хогвартсе

Кроме учеников и семейных персонажей, HBO заранее утвердило исполнителей ролей ключевых фигур внутри Хогвартса:

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу

Минерва Макгонагалл — Джанет МакТир

Северус Снегг — Паапа Эссьеду

Рубеус Хагрид — Ник Фрост

Профессор Квиррелл — Люк Таллон

Смотритель Аргус Филч — Пол Уайтхаус

Особое внимание к кастингу Хагрида прокомментировал сам Ник Фрост: «Я не собираюсь копировать. Я уважаю этот образ, но сделаю его своим».

Сюжет, структура и креативная команда

Сериал будет состоять из семи сезонов — каждый из них адаптирует одно из оригинальных книг Дж. К. Роулинг. Съёмки стартуют в конце 2025 года, локации включают уже знакомые поклонникам студии в Ливсдене, где снималась и киносерия.

Руководит проектом Франческа Гардинер, ранее работавшая над His Dark Materials, а режиссёром и продюсером выступает Марк Майлод (Succession, The Last of Us). Дж. К. Роулинг заявлена как исполнительный продюсер, однако в креативные процессы, включая кастинг, напрямую вмешиваться не будет.

Новый подход к истории волшебного мира

По словам главы контентного отдела HBO Кейси Блойса, сериал не будет инструментом идеологии, а сосредоточится на сюжете, важном для миллионов читателей. Новый актёрский состав отражает стремление HBO к глубокой, многослойной экранизации, дающей возможность как раскрытию побочных линий, так и переосмыслению известных персонажей.

Сочетание известных имён, таких как Паркинсон и Флинн, с молодыми лицами делает перезапуск «Гарри Поттера» не просто ремейком, а попыткой построить богатый мир с новым эмоциональным звучанием.

