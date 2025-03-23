Ольга Мартиновська змінила кухню на сцену: суддя «МастерШеф» дебютувала в театрі

Суддя популярного кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська вирішила спробувати себе в новій ролі – вона дебютувала на театральній сцені.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Мета», заради цього досвіду шеф-кухарка пройшла навчання в школі акторської майстерності, де вдосконалювала голос та розвивала навички, які допомогли їй подолати страх виступів перед великою аудиторією.

«Це одна з найцікавіших пригод у моєму житті! Для неї навіть не довелося нікуди їхати. Все сталося в Києві, у Жовтневому палаці. Театр і телебачення – абсолютно різні світи і це було відкриттям для мене»,

– поділилася Мартиновська.

Фінальним акордом її навчання став вихід на сцену перед справжніми глядачами. Ольга зізналася, що цей момент був для неї незабутнім:

«Ми опинилися на великій театральній сцені перед живою аудиторією! Що я відчувала? Це було неймовірно! Наче сяяти на небі»,

– розповіла вона.

Таке несподіване захоплення викликало чимало позитивних відгуків серед її шанувальників. Чи стане це новим етапом у кар’єрі знаменитості – покаже час.