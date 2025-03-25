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Культура
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Ольга Полякова призналась, почему снялась обнаженной для Playboy

Украинская певица Оля Полякова ошеломила поклонников, став главной героиней апрельского выпуска Playboy.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», в откровенном интервью для «ЖВЛ» 46-летняя звезда призналась, что решилась на этот шаг, потому что почувствовала: пора быть смелее. Решающим фактором в съемке для артистки стала ее близкая подруга и фотограф Соня Плакидюк. Полякова отметила, что с мужем за камерой вряд ли бы смогла так расслабиться.

«Если бы фотографом был мужчина, я бы не чувствовала себя столь свободно. Но в моем возрасте уже пора! Я посмотрела в зеркало и сказала Соне: «Фотографируй, я такая красивая!». С ней не стыдно»,

– поделилась Оля.

На обложке Playboy певица позирует в расстегнутой рубашке без белья и голубых джинсах, демонстрируя свою замечательную физическую форму.

Редакция Playboy в своем Instagram подчеркнула, что Полякова доказала: красота не зависит от возраста.

«Подтянутое тело – это результат дисциплины, а не цифр в паспорте»,

– отметили в журнале.

Вышедшая 24 марта фотосессия мгновенно стала сенсацией. Поклонники певицы восхищаются ее уверенностью, женственностью и природной красотой.

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