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Культура
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Оля Полякова шокувала Львів зізнанням про шлюб із Буряковським

Оля Полякова шокувала Львів зізнанням про шлюб із Буряковським

Оля Полякова знову стала героїнею мережі після щирого зізнання зі сцени. Під час виступу у Львові 9 квітня в межах туру з відвертим токшоу «Дорослі дівчата» вона несподівано поділилася особистим – вийшла заміж за бізнесмена Вадима Буряковського… «по зальоту».

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «meta», відео з її словами миттєво розлетілося соцмережами, а сама співачка опублікувала фрагмент у своїх Instagram Stories.

«Так, я вийшла заміж по зальоту. І от тепер ми робимо шоу, бо й перша програма у нас – залетіла. Так що, мої хороші, зальот – це не вирок!»,

– заявила Полякова зі сцени, викликавши вибух сміху в залі.

Її напарниця Маша Єфросиніна миттєво підхопила жарт і додала перчинки:

«У Львові по зальоту заміж – то ж ганьба на цілий район!».

Публіка реготала, а далі діалог перейшов у ще більш відверту площину. Оля звернулася до своєї мами, яка була в залі:

«Мамо, пробач… А чому ти руку не підняла».

На що Маша одразу ж пожартувала:

«Я ж казала – не треба було приходити!».

Історія кохання Полякової та Буряковського триває вже два десятиліття. Вони познайомилися на дні народження Вадима, де Оля виступала. Спочатку все почалося з дружби, але дуже швидко переросло у справжнє почуття. У 2004 році пара одружилася, а вже через рік на світ з’явилася їхня перша донька – Маша, що тільки підтверджує зізнання артистки.

Сьогодні подружжя виховує 2-х доньок – 19-річну Машу та 13-річну Алісу. Незважаючи на плітки про можливе розлучення, Оля неодноразово наголошувала, що Вадим – її опора, надійна стіна та найкращий друг. Відверта заява у Львові лише додала щирості та тепла до їхньої тривалої, але живої історії кохання.

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