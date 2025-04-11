Оля Полякова шокувала Львів зізнанням про шлюб із Буряковським

Оля Полякова знову стала героїнею мережі після щирого зізнання зі сцени. Під час виступу у Львові 9 квітня в межах туру з відвертим токшоу «Дорослі дівчата» вона несподівано поділилася особистим – вийшла заміж за бізнесмена Вадима Буряковського… «по зальоту».

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «meta», відео з її словами миттєво розлетілося соцмережами, а сама співачка опублікувала фрагмент у своїх Instagram Stories.

«Так, я вийшла заміж по зальоту. І от тепер ми робимо шоу, бо й перша програма у нас – залетіла. Так що, мої хороші, зальот – це не вирок!»,

– заявила Полякова зі сцени, викликавши вибух сміху в залі.

Її напарниця Маша Єфросиніна миттєво підхопила жарт і додала перчинки:

«У Львові по зальоту заміж – то ж ганьба на цілий район!».

Публіка реготала, а далі діалог перейшов у ще більш відверту площину. Оля звернулася до своєї мами, яка була в залі:

«Мамо, пробач… А чому ти руку не підняла».

На що Маша одразу ж пожартувала:

«Я ж казала – не треба було приходити!».

Історія кохання Полякової та Буряковського триває вже два десятиліття. Вони познайомилися на дні народження Вадима, де Оля виступала. Спочатку все почалося з дружби, але дуже швидко переросло у справжнє почуття. У 2004 році пара одружилася, а вже через рік на світ з’явилася їхня перша донька – Маша, що тільки підтверджує зізнання артистки.

Сьогодні подружжя виховує 2-х доньок – 19-річну Машу та 13-річну Алісу. Незважаючи на плітки про можливе розлучення, Оля неодноразово наголошувала, що Вадим – її опора, надійна стіна та найкращий друг. Відверта заява у Львові лише додала щирості та тепла до їхньої тривалої, але живої історії кохання.