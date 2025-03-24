Понедельник, 24 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

Оля Полякова вперше стала обличчям українського видання Playboy, з’явившись на його квітневій обкладинці. Легендарний чоловічий журнал опублікував перший кадр із фотосесії, анонсуючи вихід нового випуску.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Фокус», фотосесію для видання провела відома українська фотографиня Соня Плакидюк. У кадрі Полякова постала в зухвалому, але водночас стильному образі: вона позує в коротких джинсових шортах і розстібнутій білій сорочці, що лише підкреслює її бездоганну фізичну форму.

Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

Оля Полякова. Фото – pravda.com.ua.

Зйомка відбулася на честь 46-річчя співачки, яка вкотре доводить, що справжня краса та сексуальність не мають вікових обмежень.

«Оля Полякова у своїй найкращій формі! Вона на власному прикладі демонструє, що розкішне тіло – це результат не цифр у паспорті, а сили волі, наполегливості та відданості своєму тілу»,

– зазначили у підписі до фото в Інстаграм.

Сама артистка поділилася цим знімком у соцмережах, додавши: «Справжня краса не має віку».

Горячее за неделю

Общество

Как Дубай готовится к будущему: недвижимость переходит в цифровой мир

0
В Дубае стартовал амбициозный эксперимент по токенизации недвижимости, который...
Общество

Бесполезные инвестиции: эксперты рассказали, какие вложения не принесут прибыли украинцам

0
Экономисты и финансовые аналитики называют наиболее надежными инвестиционными активами...
Общество

Какая категория украинцев может получить 1000 гривен надбавки к пенсии: ответ ПФУ

0
Украинским пенсионерам объяснили, кто может рассчитывать на дополнительную выплату...
Экономика

Лучшие упражнения без быстрого наращивания мышц: эффективность и советы

0
Важно выполнять упражнения правильно, регулярно и сбалансированно сочетать с...
Статьи

Сериал «Юность» на Netflix: новая сенсация и настоящий шок для родителей

0
13 марта на платформе Netflix состоялась премьера детективного...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Перевод часов на летнее время: когда произойдет переход
Следующая статья
Чому собака смикає лапою: народна прикмета про дощ

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

На горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек из-за пожара

0
На популярном курорте произошла трагедия. На популярном горнолыжном...

Шторм без капитана: как отставка Бобкина сменит украинский хоккей?

0
Главный тренер одесского "Шторма" Александр Бобкин покидает свой пост...

Голлівудського режисера звинувачують у шахрайстві на $11 мільйонів

0
Відомого голлівудського режисера Карла Еріка...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.