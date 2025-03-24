Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

Оля Полякова вперше стала обличчям українського видання Playboy, з’явившись на його квітневій обкладинці. Легендарний чоловічий журнал опублікував перший кадр із фотосесії, анонсуючи вихід нового випуску.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Фокус», фотосесію для видання провела відома українська фотографиня Соня Плакидюк. У кадрі Полякова постала в зухвалому, але водночас стильному образі: вона позує в коротких джинсових шортах і розстібнутій білій сорочці, що лише підкреслює її бездоганну фізичну форму.

Оля Полякова. Фото – pravda.com.ua.

Зйомка відбулася на честь 46-річчя співачки, яка вкотре доводить, що справжня краса та сексуальність не мають вікових обмежень.

«Оля Полякова у своїй найкращій формі! Вона на власному прикладі демонструє, що розкішне тіло – це результат не цифр у паспорті, а сили волі, наполегливості та відданості своєму тілу»,

– зазначили у підписі до фото в Інстаграм.

Сама артистка поділилася цим знімком у соцмережах, додавши: «Справжня краса не має віку».