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Американская киноакадемия ввела новые правила для фильмов, созданных с ИИ, международных проектов и голосования на «Оскар». Что изменится?
Американская киноакадемия ввела новые правила для фильмов, созданных с ИИ, международных проектов и голосования на «Оскар». Что изменится?
Культура
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Оскар 2025: новые правила для ИИ, беженцев и обязательный просмотр всех фильмов

Американская киноакадемия ввела сразу несколько ключевых нововведений, касающихся правил голосования за премию «Оскар», допуска к участию фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, а также расширения возможностей для беженцев-режиссеров. Новые положения начнут действовать уже со следующего сезона и коснутся всех категорий, включая международный конкурс. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на AP и BBC.

Все члены академии обязаны смотреть номинированные фильмы

Теперь каждый, кто участвует в финальном голосовании, должен просмотреть все фильмы в категории, за которую голосует. Ранее это было лишь рекомендацией, и многие участники признавались, что не всегда успевали увидеть все работы. Новое правило должно повысить объективность оценки.

ИИ в кино — больше не табу

Киноакадемия официально разрешила использовать генеративный искусственный интеллект в создании фильмов. Это касается и сценариев, и постобработки, и даже дубляжа. Однако при определении победителей академики обязаны учитывать, насколько велика роль человека в творческом процессе. Если фильм создан с активным участием ИИ, это не влияет на шансы быть номинированным.

Беженцы смогут представлять другие страны

В категории «Лучший международный фильм» теперь могут участвовать режиссёры с официальным статусом беженца. Такие авторы имеют право представлять страну, в которой они получили убежище. Это расширяет доступ для кинематографистов, покинувших авторитарные режимы. Главное условие — чтобы креативный контроль оставался в руках резидентов или беженцев принимающей страны.

Новый подход к кастингу и техническим достижениям

Введено новое голосование по категории «Лучший кастинг». Короткий список финалистов будет определяться членами специальной гильдии. Затем пройдет презентация сессии с участием номинантов, после чего будет принято окончательное решение.

Также напомнили, что в 2028 году появится новая номинация — за постановку трюков. Её введение приурочено к 100-летию премии.

Технологии и конфликты в Голливуде

Использование ИИ вызвало острую дискуссию в индустрии. Многие актёры и сценаристы опасаются, что нейросети смогут заменить творческую работу. Во время голливудской забастовки 2023 года именно защита от злоупотреблений со стороны технологий стала ключевым требованием профсоюзов.

Тем не менее, ИИ уже используется. Например, в фильме «Бруталист» с Эдрианом Броуди ИИ помогал улучшать венгерскую речь актёра. Аналогичную технологию применяли и в мюзикле «Эмилия Перес». Она помогала синхронизировать голос с образом актёра, корректируя интонацию и произношение.

Планы по регулированию в США

Администрация Дональда Трампа работает над национальной стратегией по ИИ. Разработчики требуют разрешения на использование защищённых авторским правом материалов для обучения нейросетей. Они настаивают, что без этого США не смогут конкурировать с Китаем. Голливуд же заявляет, что это подрывает индустрию и нарушает права создателей.

Когда пройдёт церемония

Следующая церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Ведущим снова станет Конан О’Брайен. Ожидается, что обновлённые правила уже повлияют на состав номинантов и итоги голосования.

Ранее мы писали о том, что HBO подтвердил актёрский состав сериала «Гарри Поттер»: кто сыграет Дамблдора, Снейпа и Хагрида.

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