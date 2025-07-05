В Париже откроется уникальный музей, посвящённый Эктеру Гимару, архитектору, создавшему знаменитые входы в парижское метро в стиле ар-деко. Это событие ждут многие поклонники архитектуры и искусства. Музей откроется в самом сердце города — в здании, которое Гимар спроектировал сам. В этом месте посетители смогут погрузиться в атмосферу эпохи и увидеть шедевры Гимара. Новый музей будет не просто выставочным пространством, а настоящим архивом, наполненным историей и искусством. О готовящемся событии рассказывает DNEWS.

Почему отель Меццара

Местоположение выбрано не случайно. Отель Меццара, расположенный по адресу 60, улица Жан де ла Фонтен, был спроектирован Гимаром для текстильного производителя Пола Меццара в 1910-1911 годах. Он стал частным жильём и одновременно выставочным пространством. Гимар задумал его как Gesamtkunstwerk — полное произведение искусства, где каждый элемент следовал единой эстетике ар-деко.

Это здание остаётся одним из немногих примеров оригинальной концепции Гимара. В нём можно увидеть:

Ассиметричный фасад с керамическим декором

Цветочные балконы из кованого железа

Центральную лестницу с витражным светильником

Оригинальную мебель и панели на стенах

С 1994 года здание зарегистрировано как исторический памятник. Оно долгое время оставалось закрытым для публики, но теперь откроется для всех желающих.

Культурный проект реставрации

Проект музея возглавляет Hector Guimard Diffusion, сотрудничая с творческим агентством Fabelsi и культурной ассоциацией Cercle Guimard, которая посвящена сохранению наследия Гимара.

Ожидаемый бюджет на реставрацию и развитие музея составляет 6 миллионов евро. Финансирование поступит от государственных, частных и культурных фондов. В поддержку проекта участвуют Министерство культуры Франции, город Париж и несколько фондов, поддерживающих ар-деко.

Реставрационные работы будут осуществляться с соблюдением всех стандартов, а также с сохранением художественного видения Гимара. Они будут включать восстановление оригинальных элементов и модернизацию здания.

Что увидят посетители

Музей Гимара не будет обычной галереей. Это будет интерактивное пространство, где каждый посетитель сможет не только увидеть, но и почувствовать атмосферу ар-деко. Здесь будут представлены предметы, которые раньше оставались скрытыми.

Постоянная коллекция музея будет включать:

Оригинальную мебель, двери, панели, освещение и перила из домов, спроектированных Гимаром

Ручные эскизы, архитектурные планы и чертежи

Цифровой архив с 3D-реконструкциями и глобальной документацией его работ

Временные выставки, посвящённые ар-деко в Европе

Особое внимание уделят взаимодействию между дизайном, инфраструктурой и общественным пространством. Это покажет, как функциональные элементы, такие как входы в метро и дверные ручки, становятся частью художественной идентичности.

Открытие, билеты и опыт посетителей

Официальное открытие музея планируется на конец 2027 года. Точная дата будет объявлена в 2026 году. Музей откроется в отеле Меццара в 16-м округе Парижа и будет работать с вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. По понеделкам он будет закрыт.

Для удобства посетителей будет внедрена система онлайн-бронирования с временными интервалами. Ожидается, что сайт музея с возможностью приобретения билетов появится в середине 2026 года.

Цены на билеты (по плану культурных властей):

Общий вход: от 15 до 20 евро

Бесплатный вход для детей до 12 лет

Сниженные тарифы для студентов, школьных групп и пенсионеров

Экскурсии с гидом и групповые пакеты

Дополнительные удобства:

Кафе с видом на внутренний дворик, предназначенное для отдыха

Магазин с репродукциями, дизайнерскими предметами и архитектурными книгами

Полная доступность здания для людей с ограниченными возможностями, включая пандусы и лифты

Ранее мы писали о том, в чем секрет картины Мона Лиза: стандарты красоты и интересные факты.

Источник