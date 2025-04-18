Пасха в Англии (Easter) — один из самых ярких и радостных праздников весны. Он сочетает в себе христианское наследие, семейные традиции и атмосферу настоящего уюта. В 2025 году Пасхальное воскресенье в Великобритании приходится на 20 апреля, а празднование начнётся ещё в Страстную пятницу (Good Friday).

Англичане с нетерпением ждут Пасху, украшают дома, готовят угощения, участвуют в тематических мероприятиях и дарят друг другу красивые открытки. В этой статье DNEWS рассказывает, как отмечают Пасху в Англии, какие традиции соблюдают, как звучат поздравления на английском языке и какие открытки подойдут, чтобы поздравить своих друзей.

Как празднуют Пасху в Англии: атмосфера, символы и традиции

Английская Пасха — это праздник не только духовного смысла, но и семейного тепла. Люди стремятся провести эти дни с близкими, устроить прогулки, пикники, участвовать в общинных мероприятиях.

Английские пасхальные традиции наполнены светом, весной и радостью. Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными и в наши дни.

Пасхальные выходные

Пасха в Великобритании сопровождается длинными выходными:

Good Friday (Страстная пятница) — 18 апреля

— 18 апреля Easter Sunday (Пасхальное воскресенье) — 20 апреля

— 20 апреля Easter Monday (Пасхальный понедельник) — 21 апреля

Эти дни считаются официальными выходными, и многие англичане выезжают на природу или к родственникам.

Основные традиции английской Пасхи

Пасхальные традиции в Великобритании объединяют религиозные и светские элементы, создавая неповторимую атмосферу весеннего чуда.

Перед тем как отметить праздник, семьи готовятся заранее: украшают дом, покупают шоколадные яйца и готовят праздничное меню.

Easter eggs и egg hunt

Главный символ английской Пасхи — это яйца. Особенно популярны шоколадные пасхальные яйца, которые дарят детям и взрослым. В парках и садах проводят охоту за яйцами (Easter egg hunt) — весёлую игру, в которой дети ищут спрятанные сладости.

Пасхальный кролик (Easter Bunny)

Пасхальный кролик — сказочный персонаж, который приносит яйца в Пасхальное утро. В магазинах, школах и домах можно увидеть множество его изображений и игрушек.

Hot Cross Buns

Особая выпечка, которую готовят в Пасхальную пятницу. Hot Cross Buns — это сладкие булочки с изюмом и специями, украшенные крестообразной полоской. Их подают с маслом или джемом на завтрак.

Пасхальное угощение: что подают в Англии на праздник

Английская Пасха — это не только духовность, но и вкусные семейные обеды. За столом собирается вся семья, чтобы насладиться традиционными блюдами.

Каждое угощение имеет свою историю и символику, связанное с весной, плодородием и возрождением.

Что подают на пасхальный обед

Запечённая баранина с мятным соусом — символ жертвы и весеннего обновления

— символ жертвы и весеннего обновления Картофель, овощи и зелень — гарниры к основному блюду

— гарниры к основному блюду Hot Cross Buns — обязательная выпечка к чаю

— обязательная выпечка к чаю Simnel Cake — торт с марципаном, украшенный 11 шарами (символ апостолов без Иуды)

— торт с марципаном, украшенный 11 шарами (символ апостолов без Иуды) Шоколадные яйца и пасхальные сладости — десерт для всей семьи

Английские поздравления на Пасху: 20 тёплых фраз с переводом

Поздравления на английском языке часто используются в открытках, письмах, SMS и социальных сетях. Они короткие, искренние и наполнены добротой.

Ниже мы собрали 20 лучших фраз на английском языке с переводом, которые помогут поздравить друзей, родных и коллег с этим светлым праздником.

Короткие и универсальные пожелания:

Happy Easter! — Счастливой Пасхи! Wishing you joy and peace this Easter. — Желаю тебе радости и покоя в этот день. May your Easter be filled with love and happiness. — Пусть твоя Пасха будет наполнена любовью и счастьем. Easter blessings to you and your family. — Пасхальные благословения тебе и твоей семье. Have a beautiful and blessed Easter Sunday! — Желаю прекрасного и благословенного Пасхального воскресенья!

Тёплые и душевные поздравления:

Wishing you a heart full of peace and a home full of love this Easter.

Желаю сердца, наполненного миром, и дома, наполненного любовью этой Пасхой. May this Easter bring you hope, renewal, and fresh beginnings.

Пусть эта Пасха принесёт тебе надежду, обновление и новые начала. Let the spirit of Easter fill your soul with joy.

Пусть дух Пасхи наполнит твою душу радостью. Sending warm Easter wishes across the miles.

Отправляю тёплые пасхальные пожелания через расстояния. May the miracle of Easter brighten your life with peace and joy.

Пусть чудо Пасхи озарит твою жизнь миром и радостью.

Для открыток друзьям и близким:

Easter is the time to rejoice and be thankful. Have a joyful holiday!

Пасха — время радости и благодарности. Прекрасного праздника! May your Easter basket be full of love and laughter.

Пусть твоя пасхальная корзина будет наполнена любовью и смехом. Enjoy every chocolate egg and moment with your loved ones!

Наслаждайся каждым шоколадным яйцом и временем с близкими! Here’s to sunshine, springtime, and sweet Easter memories!

За солнце, весну и тёплые пасхальные воспоминания! Wishing you a peaceful Easter filled with hope and blessings.

Желаю мирной Пасхи, наполненной надеждой и благословениями.

Открытки на Пасху: примеры, чтобы поздравить своих друзей

Открытки — это важная часть пасхального этикета в Англии. Они могут быть бумажными или цифровыми, с иллюстрациями или фотографиями. В 2025 году особенно популярны экологичные открытки и креативные дизайны.

Мы подготовили примеры фраз и стилей, которые вы можете использовать в своих открытках для друзей:

Тексты для открыток на английском языке:

«Hoppy Easter to a wonderful friend! May your day be egg-stra special!»

Весёлой Пасхи замечательному другу! Пусть этот день будет особенно «яичным» (игра слов)!

Весёлой Пасхи замечательному другу! Пусть этот день будет особенно «яичным» (игра слов)! «Thinking of you this Easter. Sending sunshine and sweet thoughts your way.»

Думаю о тебе в этот день. Посылаю тебе солнечные и добрые мысли.

Думаю о тебе в этот день. Посылаю тебе солнечные и добрые мысли. «To someone who makes life brighter — Happy Easter!»

Тому, кто делает жизнь ярче — С Пасхой!

Тому, кто делает жизнь ярче — С Пасхой! «Wishing you lots of love and chocolate this Easter!»

Желаю тебе много любви и шоколада этой Пасхой!

Желаю тебе много любви и шоколада этой Пасхой! «Let this Easter bring warmth, kindness and joy to your heart.»

Пусть Пасха принесёт тепло, доброту и радость в твоё сердце.

Вы можете использовать эти тексты при создании бумажных или цифровых открыток — для WhatsApp, Instagram или e-mail рассылки.

Ранее мы писали о Пасхе в Польше: особенности, традиции, душевные пожелания и открытки на польском языке.