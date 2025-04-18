Пасха в Чехии (Velikonoce) — это яркий весенний праздник, в котором сочетаются религиозные ритуалы, народные обычаи и множество весёлых символов. Этот праздник несёт в себе не только христианское значение, но и дух возрождения, весны и обновления. В 2025 году Пасха в Чехии выпадает на 20 апреля, а пасхальные выходные охватывают четыре насыщенных дня.

Чехи умеют отмечать Пасху с размахом и душой: украшают дома, расписывают яйца, устраивают традиционные обливания и обмениваются пожеланиями. В этой статье DNEWS расскажет об особенностях чешского празднования, приведёт пожелания на чешском языке с переводом и предложит идеи открыток, чтобы вы могли поздравить своих друзей.

Особенности Пасхи в Чехии: что делает её уникальной

Чешская Пасха имеет древние корни и сочетает в себе как религиозные, так и языческие элементы. В городах и деревнях устраиваются ярмарки, мастер-классы, выставки народных ремёсел и театрализованные шествия.

Пасха в Чехии — это праздник не только для верующих, но и для всей семьи, наполненный весенним настроением и весёлой атмосферой.

Чешские пасхальные выходные

Пасха в Чехии сопровождается официальными выходными:

Velký pátek (Страстная пятница) — 18 апреля

— 18 апреля Bílá sobota (Белая суббота) — 19 апреля

— 19 апреля Velikonoční neděle (Пасхальное воскресенье) — 20 апреля

— 20 апреля Velikonoční pondělí (Пасхальный понедельник) — 21 апреля

Понедельник — особенно весёлый день, наполненный традициями обливания и обмена подарками.

Главные традиции Пасхи в Чехии

Чехи соблюдают множество интересных и колоритных обычаев, часть которых не встречается больше нигде в Европе. Эти традиции делают чешскую Пасху по-настоящему уникальной.

Перед тем как приступить к празднованию, жители готовят дом, красят яйца и плетут особые «прутики» для пасхального понедельника.

Pomlázka — праздничное обливание и хлёст прутиками

На Пасхальный понедельник мужчины и мальчики ходят по домам с плетёными прутиками (помлазками), украшенными ленточками, и слегка хлещут девушек. Это символ здоровья, молодости и плодородия. Девушки взамен дарят расписные яйца, угощения или яйца из шоколада.

Также принято обливать водой — особенно в восточной части страны. Это весёлая и безобидная традиция.

Крашеные яйца (Kraslice)

Чешские женщины украшают яйца вручную — воском, резьбой, краской и лентами. Это настоящие произведения искусства. Расписные яйца дарят в знак любви, уважения и добрых пожеланий.

Пасхальные ярмарки (Velikonoční trhy)

На городских площадях открываются ярмарки с изделиями ручной работы, традиционной выпечкой, игрушками и украшениями. Особенно красивые рынки проходят в Праге, Брно и Чески-Крумлове.

Пасхальные блюда в Чехии: что подают на праздничный стол

Праздничный стол в Чехии — это уют, аромат выпечки и изобилие. Многие блюда несут символическое значение и передаются в семьях из поколения в поколение.

Традиционно после воскресной мессы семьи собираются за столом, чтобы отпраздновать воскресение Христа и приход весны.

Чешские пасхальные угощения

Velikonoční beránek — бисквитный кекс в форме ягнёнка, посыпанный сахарной пудрой

— бисквитный кекс в форме ягнёнка, посыпанный сахарной пудрой Nádivka — запеканка из яиц, булки, зелени и копчёного мяса

— запеканка из яиц, булки, зелени и копчёного мяса Kraslice — крашеные и расписные яйца

— крашеные и расписные яйца Jidáše — сладкие булочки в виде завитков, символизирующие предательство Иуды

— сладкие булочки в виде завитков, символизирующие предательство Иуды Domácí klobása — домашние колбасы и мясные закуски

— домашние колбасы и мясные закуски Mazance — сдобная пасхальная булка с изюмом и миндалём

Пожелания на Пасху на чешском языке: 20 красивых фраз с переводом

Поздравления на чешском языке полны света, простоты и душевности. Ниже вы найдёте 20 искренних пожеланий на чешском языке с русским переводом, которые можно использовать в открытках, письмах и сообщениях.

Короткие и универсальные фразы:

Veselé Velikonoce! — Весёлой Пасхи! Krásné svátky jara! — Прекрасного весеннего праздника! Šťastné a požehnané Velikonoce! — Счастливой и благословенной Пасхи! Hodně radosti a sluníčka! — Много радости и солнышка! Pohodové Velikonoce plné smíchu! — Лёгкой Пасхи, полной смеха!

Развёрнутые пожелания с теплом:

Ať vám Velikonoce přinesou klid, lásku a novou energii.

Пусть Пасха принесёт вам покой, любовь и новую энергию. Přeji vám kouzelné Velikonoce plné jarní pohody a radosti.

Желаю вам волшебной Пасхи, наполненной весенним спокойствием и радостью. Ať vám každý den svátečního týdne rozkvétá jako jarní květina.

Пусть каждый день праздничной недели цветёт, как весенний цветок. Užijte si chvíle s rodinou a přáteli v teple domova.

Наслаждайтесь временем с семьёй и друзьями в тепле домашнего уюта. Nechť světlo Velikonoc naplní váš domov štěstím.

Пусть свет Пасхи наполнит ваш дом счастьем.

Открытки на Пасху: примеры на чешском, чтобы поздравить своих друзей

Чехи с удовольствием дарят пасхальные открытки, как бумажные, так и электронные. Мы подготовили несколько идей и примеров фраз на чешском, которые можно использовать в открытках для друзей и близких.

Фразы для открыток на чешском языке:

„Veselé Velikonoce, hodně vajíček a málo pomlázky!“

Весёлой Пасхи, много яиц и поменьше прутиков!

Весёлой Пасхи, много яиц и поменьше прутиков! „Krásné jarní svátky plné pohody, lásky a radosti!“

Прекрасных весенних праздников, полных уюта, любви и радости!

Прекрасных весенних праздников, полных уюта, любви и радости! „Ať je váš košík plný vajíček a srdce plné štěstí.“

Пусть ваша корзинка будет полна яиц, а сердце — счастья.

Пусть ваша корзинка будет полна яиц, а сердце — счастья. „Slunce, smích a Velikonoce – co víc si přát?“

Солнце, смех и Пасха — что ещё желать?

Солнце, смех и Пасха — что ещё желать? „Posílám ti jarní pozdrav a přání krásných Velikonoc!“

Шлю тебе весенний привет и пожелание чудесной Пасхи!

Эти тексты подойдут для оформления открыток в Instagram, WhatsApp или для печати.

Ранее мы писали о Пасхе в Испании: значение, традиции, лучшие пожелания и открытки на испанском языке.