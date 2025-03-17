Павел Зибров признался в фальсификации возраста: зачем певец добавил себе 10 лет

Павел Зибров недавно ошеломил поклонников неожиданным признанием. В интервью проекту «Наедине» он рассказал, что много лет скрывал настоящий возраст, умышленно прибавив себе 10 лет в документах.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт meta, по словам артиста, этот шаг был продиктован желанием обеспечить себе более выгодную пенсию, ведь он рассчитывал, что статус народного артиста позволит ему получать значительно более высокие выплаты.

«Я обратился с просьбой поменять мой возраст в документах. Прибавил себе 10 лет, потому что надеялся, что моя пенсия будет значительно больше – хотя бы тысяча или две тысячи долларов. Но оказалось, что сумма гораздо меньше»,

– признался певец.

Официально сейчас Павлу Зиброву 67 лет, однако, по его словам, настоящий возраст – 57 лет.

Ранее певец неоднократно сетовал на размер своей пенсии, отмечая, что она существенно отличается от ожидаемых 30-50 тыс. грн. Он получает всего 8500 грн в месяц. В то же время в его биографии есть некоторые разногласия. К примеру, Зибров ранее утверждал, что в 1982 проходил службу в Афганистане. Однако, если верить его новой версии возраста, то на тот момент ему было всего 15 лет, что вызывает сомнения.

Сам Зибров относится к ситуации с юмором и призывает не воспринимать его заявления слишком серьезно. Но если у певца действительно 57 лет, то он еще не достиг возрастного порога для освобождения от военной службы (60 лет). Однако сам артист комментировать этот вопрос не стал.