Понедельник, 17 марта, 2025
6 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Павел Зибров признался в фальсификации возраста: зачем певец добавил себе 10 лет

Павел Зибров недавно ошеломил поклонников неожиданным признанием. В интервью проекту «Наедине» он рассказал, что много лет скрывал настоящий возраст, умышленно прибавив себе 10 лет в документах.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт meta, по словам артиста, этот шаг был продиктован желанием обеспечить себе более выгодную пенсию, ведь он рассчитывал, что статус народного артиста позволит ему получать значительно более высокие выплаты.

«Я обратился с просьбой поменять мой возраст в документах. Прибавил себе 10 лет, потому что надеялся, что моя пенсия будет значительно больше – хотя бы тысяча или две тысячи долларов. Но оказалось, что сумма гораздо меньше»,

– признался певец.

Официально сейчас Павлу Зиброву 67 лет, однако, по его словам, настоящий возраст – 57 лет.

Ранее певец неоднократно сетовал на размер своей пенсии, отмечая, что она существенно отличается от ожидаемых 30-50 тыс. грн. Он получает всего 8500 грн в месяц. В то же время в его биографии есть некоторые разногласия. К примеру, Зибров ранее утверждал, что в 1982 проходил службу в Афганистане. Однако, если верить его новой версии возраста, то на тот момент ему было всего 15 лет, что вызывает сомнения.

Сам Зибров относится к ситуации с юмором и призывает не воспринимать его заявления слишком серьезно. Но если у певца действительно 57 лет, то он еще не достиг возрастного порога для освобождения от военной службы (60 лет). Однако сам артист комментировать этот вопрос не стал.

Горячее за неделю

Общество

Дроны устроили атаку на 6 областей РФ: в Калужской области пылает завод

0
В России заявили об атаке беспилотников на шесть регионов...
Статьи

День ангела Романа 2025: поздравления и оригинальные открытки 29 января

0
29 января именины отмечают все мужчины и ребята...
Экономика

Инженер рассказал, как возводят 2-уровневый тоннель метро на Виноградарь (ВИДЕО)

0
В столице не прекращается процесс строительства ветки метрополитена на...
Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 16 марта: графики отключения

0
Украинские энергетики каждый день работают над стабильностью электросетей, но...
Культура

Бизнес и семья: чем занимается жена Александра Усика

0
Екатерина и Александр Усики – одна из самых...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ЭкономикаПолитикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Украинцам объяснили, как подтвердить трудовой стаж, который был приобретен до 2004 года
Следующая статья
Песков сообщил, что в Кремле готовятся к разговору Путина с Трампом

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Иллюзии популярности: как инфлюэнсеры влияют на самооценку подростков

0
Чувство несоответствия и постоянная погоня за ругательствами делают подростков...

ТОП-5 лучших альтернатив Minecraft

0
Minecraft давно обрела популярность среди геймеров благодаря возможности...

В ЕС рассматривают возможность создания фонда для помощи Украине во избежание вето Венгрии – СМИ

0
Как сообщают СМИ, в Европейском Союзе рассматривают возможность создания...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.