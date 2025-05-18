Йоханнес Пич, который представлял Австрию на конкурсе «Евровидение-2025» под сценическим именем JJ, оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно о его поддержке российской оперной певицы Анны Нетребко. Артист привлек внимание общественности, выразив восхищение певицей, которая давно известна своими пророссийскими взглядами. О победителе на Евровидении 2025 рассказывает DNEWS со ссылкой на УНІАН.

По информации, опубликованной в сети Х, Пич в интервью заявил, что именно Нетребко вдохновила его на создание конкурсной песни Wasted Love. Этот комментарий вызвал резкую критику, так как Нетребко активно поддерживает политику Путина и в прошлом выступала в оккупированных территориях Донбасса. Она также неоднократно высказывала свои поддерживающие взгляды по отношению к российской агрессии.

Скриншот поста пользователя в сети Х

Кроме того, выяснилось, что Йоханнес Пич с 2021 года активно лайкает посты Нетребко, в которых она пропагандирует пророссийские идеи и поддерживает Кремль. Это привлекло внимание к его личным взглядам и вызвало возмущение у многих, кто осуждает политику России.

Анна Нетребко, в свою очередь, не скрывает своих пророссийских симпатий и продолжает поддерживать политику Кремля, несмотря на международные протесты и отмену ее выступлений в странах ЕС.

Йоханнес Пич родился в Вене, но в детстве жил в Дубае. В юности вернулся в Австрию и начал заниматься музыкой. Он стал участником известных талант-шоу The Voice UK и Starmania. В настоящее время Пич учится в Венском университете музыки и искусства и выступает в Венской государственной опере.

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