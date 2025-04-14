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Культура
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Почему закрыли сериал «Однажды под Полтавой»: продюсер «Лиги смеха» назвал настоящую причину

Юмористический сериал «Однажды под Полтавой» завершился после 15 сезонов, несмотря на высокие рейтинги и любовь зрителей. Проект, стартовавший в 2014 году, больше не продолжает съёмки, и его финальный, 15-й сезон, стал последним. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал креативный продюсер «Лиги смеха» Андрей Чивурин в интервью программе «Наодинці», сериал должен был получить развитие в полнометражном формате. Однако съёмки так и не стартовали из-за начала полномасштабной войны в Украине.

По словам Чивурина, уже 22 февраля 2022 года шёл второй или третий съёмочный день нового полнометражного проекта по мотивам сериала. 23 февраля команда снимала очередной выпуск «Лиги смеха», а уже 24-го началось вторжение, из-за чего все дальнейшие планы были приостановлены.

Продюсер отметил, что идея заключалась в создании новогоднего полнометражного фильма с участием героев «Однажды под Полтавой». К ним должны были присоединиться и другие известные артисты. Проект, по его словам, был «очень хорошей и классной историей», но он, скорее всего, уже не будет реализован.

Сериал «Однажды под Полтавой» включал 288 эпизодов и изначально строился вокруг персонажей Юрчика и Яринки. Со временем в проекте появлялись новые герои, сюжет расширялся, а съёмки проходили в Пирогово. В восьмом сезоне главные персонажи стали родителями, позже начали собственное дело. Но после 15-го сезона сериал был завершён.

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