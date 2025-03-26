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Культура
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Подруга Ирины Билык рассказала о ее состоянии после госпитализации

Близкая подруга Ирины Билык, недавно сообщившей о серьезных проблемах со здоровьем, поделилась последними новостями о ее самочувствии. Нонна Кондрашова рассказала, где находится артистка и когда она сможет вернуться к концертной деятельности.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, на днях Ирина Билык вынуждена была отменить ряд концертов по болезни. Сначала это был обычный вирус, однако он вызвал воспаление легких, что сказалось на голосе исполнительницы. Из-за невозможности петь звезда была вынуждена перенести выступления. По словам Кондрашовой, певица находится в больнице под наблюдением врачей. К счастью, ее состояние значительно улучшилось и уже к концу недели ее могут выписать домой.

«Я каждый день посещаю Ирочку в больнице. Сегодня встретилась с ее врачом, которая сообщила, что анализы хорошие, состояние значительно улучшилось. Поэтому надеемся, что в конце недели Ира уже будет дома»,

– поделилась Нонна.

Несмотря на болезнь, артистка уже планирует возвращение на сцену. В апреле в киевском Дворце Украина запланированы ее юбилейные концерты и, по словам Кондрашовой, эти выступления состоятся согласно графику.

«Ирочка готовится, все время говорит только о концертах. Она очень ждет встречи со зрителями, так что праздник непременно состоится! Никаких препятствий для выступлений в апреле уже нет»,

– заверила продюсер.

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