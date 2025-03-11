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Культура
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Полуголая Бьянка Цензори прокаталась на роликах: фото

Еще не утихли обсуждения после презентации прозрачных шорт от Канье Веста и Бьянки Цензори, как супруги вновь привлекли внимание новыми провокационными образами.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, в своем Инстаграме 30-летняя модель поделилась серией архивных фото, сделанных в 2023 году в Италии. На снимках она позирует в полупрозрачном топе и крошечном белье, катаясь на роликах. Самое интересное, что именно защитные накладки на локти и колени прикрывали ее тело больше всего. Интересно, что снимки не являются частью новой коллекции, так что фанаты предполагают, что именно эти фото могли стать вдохновением для последних модных экспериментов с прозрачной одеждой. В комментариях под публикацией многие фолловеры выразили мнение, что сам Канье Вест мог загрузить эти архивные фото, получив доступ к телефону жены.

Напівгола Б’янка Цензорі прокаталась на роликах: фото

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Напівгола Б’янка Цензорі прокаталась на роликах: фото

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Напівгола Б’янка Цензорі прокаталась на роликах: фото

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Отметим, что каждым новым выходом Цензоры разговоры о ее отношениях с рэпером только набирают обороты. Действительно ли Канье оказывает влияние на каждый ее шаг, это всего лишь домыслы хейтеров? возможно, мы узнаем об этом впоследствии.

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