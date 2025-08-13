Среда, 13 августа, 2025
Культура
Время чтения 1 мин.

Посол Украины осудил действия украинцев на концерте в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар выразил возмущение по поводу инцидента, произошедшего на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве. Во время мероприятия, проходившего на русском языке, между зрителями, среди которых были украинцы, произошли драки. Дипломат заявил, что не понимает, почему граждане Украины посещали концерт на языке, которым сегодня, по его словам, ведётся война и убивают украинцев, сообщает DNEWS со ссылкой на RMF24.

Боднар подчеркнул, что иностранцы, включая украинцев, обязаны строго следовать законам Польши. Он отметил, что нарушители должны понести наказание в рамках польского законодательства, а местные правоохранители — предпринять необходимые шаги для привлечения виновных к ответственности.

По словам посла, такие ситуации играют на руку России, подрывают украинско-польские отношения и могут осложнить жизнь украинцам, проживающим в Польше. Он уточнил, что большинство участников конфликта приехали из других стран и не имеют статуса постоянных жителей Польши. Дипломат назвал произошедшее тревожным сигналом, который противоречит усилиям Киева и Варшавы по укреплению партнёрства.

Ранее мы писали о том, что Польша сокращает льготы для украинских беженцев: что изменится с сентября 2025 года.

