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Культура
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Потап хочет на «Евровидение», но не от Украины: громкое заявление рэпера

Скандальный артист, рэпер и продюсер Потап, ныне выступающий под псевдонимом Slavic Balagan, заявил о желании принять участие в «Евровидении». Впрочем, представлять он хочет не Украину.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт ТСН, об этом исполнитель рассказал в местных медиа, а также поделился соответствующим видео в Инстаграм. Он отметил, что сейчас выступает вместе с молдавскими музыкантами, поэтому считает, что мог бы представить эту страну на международном конкурсе. Потап утверждает, что готов самостоятельно профинансировать свое участие.

«Если бы была возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Более того, я сам могу оплатить эту поездку. Я знаю, что у Молдовы были определенные трудности с конкурсом, так почему бы и нет?»,

– заявил артист.

По его словам, у него уже есть конкурсная композиция под названием «Опа». Трек создан в восточноевропейском стиле и содержит молдавские мотивы.

«Я просто обожаю молдавскую, румынскую, балканскую музыку. У меня есть песня, которая идеально совмещает все эти элементы. Если бы народ нас поддержал, то я бы поехал на «Евровидение» от Молдовы»,

– подытожил исполнитель.

Действительно ли Потап примет участие в нацотборе Молдовы – пока неизвестно, однако его заявление уже вызвало большой резонанс среди поклонников.

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