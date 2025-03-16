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Культура
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Потап высказался об отношениях с Каменских: «Мне п*здц, если я разведусь»

После очередной волны слухов о возможном разрыве между Потапом и Настей Каменских, украинский рэпер сделал неожиданное заявление во время концерта в США.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», после очередной волны слухов о возможном разрыве между Потапом и Настей Каменских, украинский рэпер сделал неожиданное заявление во время концерта в США. Его слова вызвали новую волну обсуждений, намекнули на серьезные опасения по поводу развода. Об этом сообщил блоггер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

На концерте, выступая в своем новом образе Slavic Balagan, артист, не стесняясь нецензурной лексики, заговорил о возможных последствиях разрыва с женой:

«Я женился на Насте Каменской в Америке. Поэтому мне поезжать, если я с ней расстанусь. Так что ни*рена, ни*рена. Несколько друзей так развелись – часы, трусы и все забрали»,

– заявил он со сцены.

Его слова сразу же вызвали бурную реакцию, ведь американское законодательство предусматривает, что в случае развода жена может претендовать на часть общего имущества.

Богдан Беспалов объяснил, что официально брак Потапа и Каменских был зарегистрирован в Украине, а это значит, что они подпадают под украинские законы, а не американские. Соответственно, его громкое заявление могло быть просто эмоциональным взрывом или даже манипуляцией, чтобы вызвать сочувствие публики. Однако, по словам инсайдеров, Потап не просто так переживает о возможных последствиях развода. Известно, что в последнее время он продал часть своих активов или переписал их на отца. Это может свидетельствовать о подготовке к финансовым трудностям при разрыве брака.

На фоне слухов о кризисе в браке возникла информация, что у Насти Каменских может быть серьезный компромат на Потапа. Что именно может скрывать певица? Некоторые источники намекают на скандальные подробности из личной жизни рэпера. Другие говорят о сомнительных бизнес-схемах, которые могут нанести вред его репутации.

Пока оба артиста хранят молчание по поводу официального статуса своих отношений. Однако скандальные заявления Потапа на сцене только подогревают интерес к этой истории.

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